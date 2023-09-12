İPHONE 15 PRO MAX Türkiye fiyatı bugün belli oluyor! İşte tahmini fiyat listesi

Tam Boyutta Gör Apple, beklenen iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleriyle birlikte tanıtacağı diğer ürünleri için düzenleyeceği ekinlik üzerinde çalışıyor. Firma, resmen Wonderlust olarak adlandırdığı etkinliğini 12 Eylül tarihinde gerçekleştirecek.

Bu etkinlikte yeni iPhone’lar ile birlikte Watch Series 9 ve daha fazlası da bulunacak. Ancak doğal olarak merak edilen en büyük şey yeni iPhone’ların fiyatlarının ne olacak. Son bilgiler ışığında muhtemel iPhone 15 fiyatlarını bir araya getirdik.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus

Tam Boyutta Gör iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerinde olduğu gibi, iPhone 15 6.1 inç, iPhone 15 Plus ise 6.7 inç ekrana sahip olacak. Tüm iPhone 15 modellerinde Lightning bağlantı noktası yerine USB-C bağlantı noktası görmeyi bekliyoruz. Bunlarla birlikte Dinamik Ada’nın iPhone 15 Pro ve Pro Max'e ek olarak iPhone 15 ve iPhone 15 Plus için de mevcut olacağı belirtiliyor.

iPhone 14 vs iPhone 15: Tüm modeller için beklenen değişiklikler 2 hf. önce eklendi

Fiyat tarafında ise Apple'ın standart iPhone 15 modelleri için herhangi bir fiyat artışı yapması beklenmiyor. Dolayısıyla giriş seviyesi iPhone 15 modelinin fiyatı bir kez daha 799 dolar olabilir. Bu bağlamda iPhone 15 ve iPhone 15 Plus fiyatları şu şekilde olabilir:

Muhtemel iPhone 15 ve iPhone 15 Plus fiyatları Model Fiyat iPhone 15 - 128GB 799 dolar iPhone 15 - 256GB 899 dolar iPhone 15 - 512GB 1,099 dolar iPhone 15 Plus - 128GB 899 dolar iPhone 15 Plus - 256GB 999 dolar iPhone 15 Plus - 512GB 1,199 dolar

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max

Tam Boyutta Gör Temel modellerde olduğu gibi Apple, değişiklik yapmayarak iPhone 15 Pro’da 6,1 inç iPhone 15 Pro Max’de ise 6,7 inç ekrana yer verecek. iPhone 15 Pro modellerinin bazı küçük tasarım güncellemeleri içermesi, daha ince, kavisli çerçeveler ve paslanmaz çelik yerine titanyum kasa ile gelmesi bekleniyor. Apple'ın ayrıca Apple Watch Ultra'dakine benzer bir Eylem düğmesine de yer vermesi bekleniyor. Bu düğme sessize alma anahtarının yerine geçecek.

Fiyatlandırma tarafındaysa Apple’ın bu yılkı Pro modellerde fiyatları yükseltmesi bekleniyor. Çeşitli kaynaklar firmanın en az 100 dolar olacak şekilde fiyatları arttıracağını söylüyor. Ek olarak Apple’ın iPhone 15 Pro modellerinin kapasitesini geçen yıla kıyasla artırabileceğine dair haberler de var. Bu olasılık göz önüne alındığında muhtemel iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max fiyatları aşağıdaki gibi olabilir:

Muhtemel iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max fiyatları Model Fiyat iPhone 15 Pro - 128GB/256GB 1,099 dolar ve 1,199 dolar iPhone 15 Pro - 256GB/512GB 1,199 dolar ve 1,299 dolar iPhone 15 Pro - 512GB/1TB 1,399 dolar ve 1,499 dolar iPhone 15 Pro - 1TB/2TB 1,599 dolar ve 1,699 dolar iPhone 15 Pro Max - 128GB/256GB 1,199 dolar ve 1,299 dolar iPhone 15 Pro Max - 256GB/512GB 1,299 dolar ve 1,399 dolar iPhone 15 Pro Max - 512GB/1TB 1,499 dolar ve 1,599 dolar iPhone 15 Pro Max - 1TB/2TB 1,699 dolar ve 1,799 dolar

iPhone 15 serisi muhtemel Türkiye fiyatları

Apple, halihazırda Türkiye’deki iPhone 14 serisini vergilerden sonra yaklaşık yüzde 10-15 kar ile satıyor. Bunu göz önüne alırsak iPhone 15 serisinin muhtemel Türkiye fiyatları aşağıdaki gibi olabilir:

iPhone 15 - 128GB: 49.910 TL

iPhone 15 Plus - 128GB: 56.120 TL

iPhone 15 Pro - 128GB: 68.655 TL

iPhone 15 Pro Max - 128GB: 74.865 TL

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