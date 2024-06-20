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    Elon Musk’ın Starlink uyduları ozon tabakasını öldürebilir

    Elon Musk’ın SpaceX şirketinin küresel olarak internet hizmeti sağlamak için yörüngeye yerleştirdiği binlerce Starlink uydusunun Dünya’nın ozon tabakasını öldürebileceği ortaya çıktı.
    Elon Musk’ın Starlink uyduları ozon tabakasını öldürebilir Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın SpaceX şirketinin Starlink gibi küçük uydulardan oluşan büyük takımyıldızlarının sayısı her geçen gün artıyor. Güney Kaliforniya Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen bir çalışmada ise Starlink uydularının kullanım ömrü dolduğunda atmosferde yanarak ozon tabakasına zarar verecek salınımlar yapacaklar.

    Uydular ozon tabakasına zarar veriyor

    Dünya yörüngesinde yer alan 10 bin uydunun yüzde 60’ını halihazırda Starlink uyduları oluşturuyor. Bu uyduların kullanım ömrü dolduğunda atmosfere girerek havada yanmaları bekleniyor. Ancak araştırmacılara göre uydular, atmosferde yanmaktan daha fazlasını yapacak. Belirtilenlere göre yeniden giriş sırasında uydular yanarak ana yan ürün olarak alüminyum oksit üretecek. Bunlar stratosferdeki ozonu tüketen klor aktivasyonu için bilinen katalizörler arasında bulunuyor.  Bu tabaka Dünya'nın sıcaklığını kontrol altında tutmaya yardımcı oluyor ve zayıfladıkça daha fazla güneş radyasyonu geçebiliyor.

    Elbette araştırmacılar doğrudan Starlink uydularını hedeflemiyorlar ancak bahsedilen uydu takımyıldızlarının en büyüğü açık ara bir şekilde Starlink. Araştırmacılara göre, atmosferdeki oksitlerin sayısı 2016 ile 2022 yılları arasında sekiz kat arttı ve bu sayı alçak Dünya yörüngesindeki uyduların sayısıyla doğru orantılı gibi görünüyor.

    Araştırmacılar tipik bir 250 kg'lık uydunun parçalanmasının yaklaşık 30 kg alüminyum oksit nanopartikül üretebileceğini ve bunun atmosferde on yıllarca kalabileceğini tespit etti. 2022'de atmosfere yeniden giren tüm uydu popülasyonu tarafından üretilen alüminyum oksit bileşiklerinin yaklaşık 17 metrik ton olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca bunun atmosferdeki alüminyum miktarında doğal seviyenin %29,5 üzerinde bir artışa neden olduğunun altı çiziliyor. Uydu sayısındaki radikal artış ile bu sayının önümüzdeki yıllarda 360 metrik tona ulaşabileceği belirtiliyor.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/98925/study-finds-starlink-satellites-could-be-killing-the-ozone-layer/index.html https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2024GL109280
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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