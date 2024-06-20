Elon Musk’ın Starlink uyduları ozon tabakasını öldürebilir

Uydular ozon tabakasına zarar veriyor
Dünya yörüngesinde yer alan 10 bin uydunun yüzde 60’ını halihazırda Starlink uyduları oluşturuyor. Bu uyduların kullanım ömrü dolduğunda atmosfere girerek havada yanmaları bekleniyor. Ancak araştırmacılara göre uydular, atmosferde yanmaktan daha fazlasını yapacak. Belirtilenlere göre yeniden giriş sırasında uydular yanarak ana yan ürün olarak alüminyum oksit üretecek. Bunlar stratosferdeki ozonu tüketen klor aktivasyonu için bilinen katalizörler arasında bulunuyor. Bu tabaka Dünya'nın sıcaklığını kontrol altında tutmaya yardımcı oluyor ve zayıfladıkça daha fazla güneş radyasyonu geçebiliyor.
Elbette araştırmacılar doğrudan Starlink uydularını hedeflemiyorlar ancak bahsedilen uydu takımyıldızlarının en büyüğü açık ara bir şekilde Starlink. Araştırmacılara göre, atmosferdeki oksitlerin sayısı 2016 ile 2022 yılları arasında sekiz kat arttı ve bu sayı alçak Dünya yörüngesindeki uyduların sayısıyla doğru orantılı gibi görünüyor.
Araştırmacılar tipik bir 250 kg'lık uydunun parçalanmasının yaklaşık 30 kg alüminyum oksit nanopartikül üretebileceğini ve bunun atmosferde on yıllarca kalabileceğini tespit etti. 2022'de atmosfere yeniden giren tüm uydu popülasyonu tarafından üretilen alüminyum oksit bileşiklerinin yaklaşık 17 metrik ton olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca bunun atmosferdeki alüminyum miktarında doğal seviyenin %29,5 üzerinde bir artışa neden olduğunun altı çiziliyor. Uydu sayısındaki radikal artış ile bu sayının önümüzdeki yıllarda 360 metrik tona ulaşabileceği belirtiliyor.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/98925/study-finds-starlink-satellites-could-be-killing-the-ozone-layer/index.html https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2024GL109280 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.