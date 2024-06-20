Elon Musk’ın Starlink uyduları ozon tabakasını öldürebilir

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Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın SpaceX şirketinin Starlink gibi küçük uydulardan oluşan büyük takımyıldızlarının sayısı her geçen gün artıyor. Güney Kaliforniya Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen bir çalışmada ise Starlink uydularının kullanım ömrü dolduğunda atmosferde yanarak ozon tabakasına zarar verecek salınımlar yapacaklar.

Uydular ozon tabakasına zarar veriyor

Dünya yörüngesinde yer alan 10 bin uydunun yüzde 60’ını halihazırda Starlink uyduları oluşturuyor. Bu uyduların kullanım ömrü dolduğunda atmosfere girerek havada yanmaları bekleniyor. Ancak araştırmacılara göre uydular, atmosferde yanmaktan daha fazlasını yapacak. Belirtilenlere göre yeniden giriş sırasında uydular yanarak ana yan ürün olarak alüminyum oksit üretecek. Bunlar stratosferdeki ozonu tüketen klor aktivasyonu için bilinen katalizörler arasında bulunuyor. Bu tabaka Dünya'nın sıcaklığını kontrol altında tutmaya yardımcı oluyor ve zayıfladıkça daha fazla güneş radyasyonu geçebiliyor.

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Elbette araştırmacılar doğrudan Starlink uydularını hedeflemiyorlar ancak bahsedilen uydu takımyıldızlarının en büyüğü açık ara bir şekilde Starlink. Araştırmacılara göre, atmosferdeki oksitlerin sayısı 2016 ile 2022 yılları arasında sekiz kat arttı ve bu sayı alçak Dünya yörüngesindeki uyduların sayısıyla doğru orantılı gibi görünüyor.

Araştırmacılar tipik bir 250 kg'lık uydunun parçalanmasının yaklaşık 30 kg alüminyum oksit nanopartikül üretebileceğini ve bunun atmosferde on yıllarca kalabileceğini tespit etti. 2022'de atmosfere yeniden giren tüm uydu popülasyonu tarafından üretilen alüminyum oksit bileşiklerinin yaklaşık 17 metrik ton olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca bunun atmosferdeki alüminyum miktarında doğal seviyenin %29,5 üzerinde bir artışa neden olduğunun altı çiziliyor. Uydu sayısındaki radikal artış ile bu sayının önümüzdeki yıllarda 360 metrik tona ulaşabileceği belirtiliyor.

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Elon Musk’ın Starlink uyduları ozon tabakasını öldürebilir