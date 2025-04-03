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    Trump Elon Musk'ı gözden çıkardı mı? Musk'ın hükümetteki rolü küçülüyor

    Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesiyle birlikte ABD'de büyük bir güce erişen Elon Musk, şimdi bu gücü yavaş yavaş kaybediyor olabilir. Donald Trump, Musk'ın hükümetteki rolünü küçültüyor.
    Elon Musk Donald Trump Tam Boyutta Gör
    Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesine katkıda bulunan Elon Musk, bu sayede Trump hükümetinde önemli bir role sahip oldu. NASA'nın uzay programlarından hükümet kurumlarının harcamalarına kadar pek çok konuda söz sahibi hâline gelen Musk, son aylarda ticari girişimlerinden ziyade bu alandaki çalışmalarıyla adından söz ettiriyordu.

    Ne var ki Musk'ın ABD hükümetindeki günleri sayılı görünüyor. Politico'nun haberine göre Elon Musk, bundan sonra hükümette çok daha küçük bir role sahip olacak. Donald Trump yakın çevresini bu durumdan haberdar ettiği, resmi açıklamanın da çok yakında yapılacağı konuşuluyor. Eğer iddialar doğruysa, Elon Musk önümüzdeki günlerde DOGE (Hükümet Verimlilik Departmanı)'daki görevinden ayrıldığını resmi olarak duyuracaktır.

    Donald Trump ile Elon Musk'ın Arası mı Açıldı?

    Peki ne oldu da Elon Musk başına getirildiği DOGE'dan ayrılma noktasına geldi? Kime sorduğunuza bağlı olarak bunun iki farklı cevabı var. Bunlardan ilkine göre Elon Musk DOGE'da zaten kalıcı olmayacaktı. DOGE'daki görevi yüzünden bir süredir şirketlerini ihmal eden Musk, yeniden işinin başına dönmek için şimdi kendi isteğiyle DOGE'daki görevinden ayrılıyor. İkinci cevap ise Elon Musk'ın Donald Trump için bir yükümlülük hâline geldiğini söylüyor. Hem Cumhuriyetçi Parti içinde hem de Trump destekçileri arasında Elon Musk'tan pek haz etmeyen ciddi bir kitle oluşmuş durumda. Bu kitleyi daha fazla kızdırmak istemeyen Trump'ın şimdi Elon Musk'tan biraz geri çekilmesini istediği konuşuluyor.

    X (Twitter)'e sahip olması Elon Musk'ı sadece ABD'de değil dünyanın her yerinde siyasi bir figür hâline getirmiş durumda. Bu yüzden DOGE'daki görevinden ayrılsa bile siyasi gücünü kısmen koruyacaktır. Ancak eğer beklenen bu ayrılık gerçekleşirse Musk'ın NASA ve FTA (Federal Trafik İdaresi) gibi kurumlar üzerindeki kontrolü zayıflayacaktır. Hâliyle bu da Tesla ve SpaceX gibi şirketlerinin menfaatine olacak adımlar atmasını güçleştirecektir.

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