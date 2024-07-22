Elon Musk dünya liderlerini paylaştı: Yapay zeka destekli video viral oldu

Tam Boyutta Gör Yapay Zeka (AI), gerçeklik ile hayal gücü arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmaya devam ediyor. Elon Musk, tam da bu çizgiye meydan okumak için X'te oldukça olasılık dışı bir defile videosu yayınladı.

Video'nun en sonunda yakın zamanda yaşanan küresel Microsoft kesintisine de gönderme yapılıyor

Tesla CEO'su, Interdimensional TV tarafından oluşturulan bir AI videosu aracılığıyla dünyanın en tanınmış figürlerinden bazılarını beklenmedik durumlarda göstererek yayınladı. Podyuma çağrılan ilk kişi ise Papa Francis oldu.

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Joe Biden da tekerlekli sandalyede ve güneş gözlükleriyle öne çıkıyor. Musk'ın sosyal medyada paylaştığı bu şakadan kendisi bile kurtulamadı. 53 yaşındaki iş adamı, yapay zeka destekli bir geçişte görünüyor ve sumo güreşçisinden astronota dönüşüyor.

Kamuoyunun bildiği gibi, Elon Musk, Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Beyaz Saray adaylığını destekliyor. Ancak Cumhuriyetçi aday bile yapay zekanın büyüsünden kaçamadı ve bir tür mahkum gibi göründü.

Fark şu ki videoda Trump'ın sözde kelepçeleri kopmuş görünüyor. Bu da onları kendisinin çıkardığını gösteriyor. Yaklaşık bir buçuk dakikalık bu videoda Bill Gates, Mark Zuckerberg ve Barack Obama gibi birçok isim daha görünüyor.

Video'nun sadece Elon Musk'ın X hesabından bile yazının yazıldığı sırada 100 milyondan fazla izlenmeye sahip olduğu görülüyor.

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Elon Musk'ın yapay zeka destekli videosu viral oldu