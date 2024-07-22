Elon Musk dünya liderlerini paylaştı: Yapay zeka destekli video viral oldu

Video'nun en sonunda yakın zamanda yaşanan küresel Microsoft kesintisine de gönderme yapılıyor
Tesla CEO'su, Interdimensional TV tarafından oluşturulan bir AI videosu aracılığıyla dünyanın en tanınmış figürlerinden bazılarını beklenmedik durumlarda göstererek yayınladı. Podyuma çağrılan ilk kişi ise Papa Francis oldu.
Joe Biden da tekerlekli sandalyede ve güneş gözlükleriyle öne çıkıyor. Musk'ın sosyal medyada paylaştığı bu şakadan kendisi bile kurtulamadı. 53 yaşındaki iş adamı, yapay zeka destekli bir geçişte görünüyor ve sumo güreşçisinden astronota dönüşüyor.
Kamuoyunun bildiği gibi, Elon Musk, Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Beyaz Saray adaylığını destekliyor. Ancak Cumhuriyetçi aday bile yapay zekanın büyüsünden kaçamadı ve bir tür mahkum gibi göründü.
Fark şu ki videoda Trump'ın sözde kelepçeleri kopmuş görünüyor. Bu da onları kendisinin çıkardığını gösteriyor. Yaklaşık bir buçuk dakikalık bu videoda Bill Gates, Mark Zuckerberg ve Barack Obama gibi birçok isim daha görünüyor.
Video'nun sadece Elon Musk'ın X hesabından bile yazının yazıldığı sırada 100 milyondan fazla izlenmeye sahip olduğu görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.