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    xAI vites yükseltti, Grok’a "Hafıza" özelliği geldi

    Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, yeni özellikler ekleyerek Grok yapay zekasını güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak firma, Grok’a Memory (Hafıza) özelliğini getirdi.
    xAI vites yükseltti, Grok’a 'Hafıza' özelliği geldi Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI, geliştirdiği Grok sohbet botuna yeni Memory (hafıza) özelliği ekleyerek büyük rakipleri ChatGPT ve Google Gemini ile arasındaki farkı kapatmaya devam ediyor. Şirket, kısa bir süre önce yaptığı açıklamayla bu yeni özelliği resmi olarak duyurdu.

    Grok artık hatırlayacak

    Yeni hafıza sistemi sayesinde Grok, kullanıcılarla yaptığı önceki konuşmaları hatırlayabiliyor ve bu doğrultuda daha kişiselleştirilmiş yanıtlar sunabiliyor. Örneğin, daha önce belirttiğiniz bir tercih ya da ilgi alanınız, Grok’un size özel önerilerde bulunmasını sağlıyor. Tabii bu durum, botla yeterince etkileşim kurmanız halinde mümkün hale geliyor. Örneğin “bir daha emoji kullanma” gibi bir talepte bulunduğunuzda Grok bunu sonraki konuşmalarda hatırlayabilecek.

    xAI tarafından yapılan açıklamada, hafıza sisteminin tamamen şeffaf olduğu vurgulanıyor: Kullanıcılar Grok’un ne bildiğini görebiliyor ve isterlerse bu bilgileri silebiliyorlar. Grok’un arayüzünde, her bir hafızanın altındaki simgeye dokunarak bu veriler kolayca silinebiliyor. Özellik şu anda Grok.com ve iOS ile Android uygulamalarında beta olarak sunuluyor. Ancak Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık kullanıcıları bu özelliğe henüz erişemiyor. Bunun nedeni bu bölgelerdeki düzenlemeler.

    Öte yandan hafıza veya bellek olarak bilinen bu tip özellikler ChatGPT ve diğerlerinde uzun süredir bulunan bir fonksiyon. Hatta OpenAI, geçtiğimiz aylarda bu sistemi geliştirerek tüm sohbet geçmişini kapsayan bir yapıya dönüştürmüştü. Google’ın Gemini platformu da benzer şekilde kalıcı hafıza sistemiyle bireysel kullanıcı deneyimini önceliklendirmişti

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    HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzünde

    P
    pskillercheto 19 saat önce

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