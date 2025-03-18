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    Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, Hotshot'ı satın aldı: Grok’a video yeteneği geliyor

    Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, OpenAI’ın Sora’sı gibi yapay zeka destekli video oluşturma araçları üzerinde çalışan bir girişim olan Hotshot'ı satın aldı.

    Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, Hotshot'ı satın aldı Tam Boyutta Gör

    Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, yapay zeka destekli video üretim araçları geliştiren Hotshot isimli girişimi satın aldı. Bu haber, Hotshot’ın CEO’su ve kurucu ortağı Aakash Sastry tarafından X platformu üzerinden duyuruldu. xAI, bu sayede Grok sohbet robotuna video üretim yetenekleri ekleyebilir. Veya firma video odaklı ayrı bir model geliştirebilir.

    Grok için video zamanı

    Sastry, geçtiğimiz iki yıl boyunca, küçük bir ekip olarak üç video temel modelini geliştirdiklerini belirtti: Hotshot-XL, Hotshot Act One ve Hotshot. San Francisco merkezli olan Hotshot, Aakash Sastry ve John Mullan tarafından birkaç yıl önce kuruldu. Başlangıçta, yapay zeka destekli görsel oluşturma ve düzenleme araçları üzerine yoğunlaşan şirket, zamanla metin tabanlı video oluşturma modellerine odaklandı.

    xAI'ın Hotshot’ı satın alması, Musk'ın video üretim modelleri geliştirmeyi planladığının bir işareti olabilir. Bu modeller, OpenAI'ın Sora’sı, Google’ın Veo 2’si, ByteDance’in Goku’su ve Runway gibi diğer rakiplerle rekabet edebilir. Musk, daha önce xAI’ın video üretim modelleri geliştirdiğini ve bu modellerin Grok sohbet platformuna entegre edileceğini ima etmişti. Ocak ayında düzenlenen bir canlı yayında Musk, "Grok Video" modelinin birkaç ay içinde piyasaya sürülmesini beklediğini belirtmişti.

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