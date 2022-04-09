Elon Musk insansı robot üretimi için tarih verdi: Tesla Bot nasıl olacak?

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Elon Musk, Teksas'taki yeni Tesla fabrikasının açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Amerikalı girişimci 2023 yılının başlarında Optimus olarak anılan (diğer adıyla Tesla Bot) insansı robotun üretimine başlamayı planladıklarını söyledi.

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Musk'a göre böyle bir robot dünyayı Tesla'nın otomobillerden daha fazla değiştirecek. Tesla Bot adlı insansı robot 2021'in Ağustos ayında düzenlenen Tesla AI Day etkinliğinde duyurulmuştu. Ancak çalışan bir prototip henüz göremedik.

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Tesla Bot özellikleri

Tesla Bot insanlar için tehlikeli, rutin ve sıkıcı işleri üstlenecek. İnsansı robot 172 cm boyunda ve 56 kg ağırlığa sahip. Bununla birlikte maksimum hızının 8 km/s, yük taşıma kapasitesinin ise 20 kg olduğunu hatırlatalım.

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İnsansı robot, Tesla'nın otopilot olarak da bilinen sürücü yardım teknolojisi ile aynı yapay zeka sistemine sahip olacak. Musk, Tesla Bot'un bir insan kadar hızlı koşamayacağını ve güçlü olmayacağını özellikle vurguluyor. Böylece insanlar fiziksel temas sırasında Tesla Bot'u elleriyle durdurabilecek veya ondan kaçabilecekler.

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