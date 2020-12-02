Elon Musk, Mars'a ilk insanların gönderileceği tarihi açıkladı

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Uzay araştırmalarının yıldız firması SpaceX, insanlığı Mars'a taşıma planında çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Dün konuyla ilgili bazı yeni açıklamalar yapan şirket kurucu ve CEO'su Elon Musk, SpaceX'in sadece 6 yıl içerisinde ilk insanlı Kızıl Gezegen yolculuğuna çıkabileceğini söyledi. Musk, 2026 hedefinde SpaceX olarak kendilerine epey güvendiklerini belirtiyor.

"Şansımız yaver giderse 4 yılda da olabilir"

Berlin'de katıldığı bir ödül seremonisinde konuşan Musk,"SpaceX'in altı yıl gibi bir sürede Mars'a ilk insanları indirebileceği konusunda güvenim yüksek. Şansımız yaver giderse 4 yılda da gerçekleşebilir. Ayrıca iki yıl içerisinde Mars'a mürettebatsız bir görev düzenleme hedefimiz de var." şeklinde konuştu.

Elon Musk'ın Mars'ta koloni kurma planları bildiğiniz gibi çok uzun yıllardır gündemde. Ünlü iş adamı ilk olarak 2016'da, 2020'li yılların ortaları gibi Mars'a ilk insanları gönderilebileceğini açıklamıştı. Geride bıraktığımız dört yıllık süreçte ise hedeflerin genel anlamıyla pek değişmediğini görüyoruz. Elon Musk, mümkün olduğunda en kısa sürede insanlığı çok gezegenli bir ırk haline getirme konusunda ısrarcı.

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Dünyanın en güçlü ve en yenilikçi roketi hazırlanıyor

SpaceX'in Kızıl Gezegen planlarının kalbinde bildiğiniz gibi Starship uzay gemisi var. Tek seferde tam 100 kişiyi Mars'a taşıyabilecek şekilde tasarlanan Starship, şu anda SpaceX merkezlerinde geliştirme aşamasında yer alıyor. Elon Musk, Starship'in ilk yörünge uçuşunu 2021'de yapabileceğini belirtti. Sonrasında ise 2023 gibi derin uzay yolculukları da başlayacak.

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Starship gezegenler arası taşıma sistemi aslında iki farklı aşamadan oluşuyor: Super Heavy isimli booster/itici roket ve astronotları/kargoları içerisinde bulunduracak olan Starship uzay gemisi. Starship gemisi tek başına Ay'a ve Mars'a ulaşabilecek güce sahip değil, dolayısıyla Starship'i uzaya taşımak için Super Heavy itici roketi kullanılıyor. Super Heavy ve Starship'in nihai hallerinde sırasıyla 31 ve 6 Raptor motorları yer alacak.

SpaceX ilk Starship örneklerini geride bıraktığımız yıl içerisinde test etmeye başlamıştı. Ancak şu anki test örnekleri bugüne kadar sadece 150 metre kadar yükselebildi, dolayısıyla nihai tasarımdan epey uzaklar. Ancak SpaceX, 15 kilometre yüksekliğe çıkabilecek olan yeni prototipleri de şu anda hazırlamış durumda ve bu prototiplerin ilk testleri önümüzdeki günlerde yapılacak.

Starship sisteminin itici roketi Super Heavy'nin ilk prototipleri de yakında üretilecek. Tarihin en güçlü roketi Saturn V'in iki katı oranında itici kuvvet oluşturacak olan Super Heavy, insanlığın Mars'a ulaşmasında kilit rol oynayacak. Super Heavy ayrıca günümüzün en güçlü roketi Falcon Heavy'nin de üç katı oranında bir güce sahip.

Super Heavy ve Starship'e güç veren Raptor motoru, şu anda Falcon 9 ve Falcon Heavy'de kullanılan Merlin motorlarına göre yaklaşık üç kat daha güçlü. Yaklaşık 250 tonluk bir itici güce sahip. SpaceX'ten beklendiği gibi tekrar kullanılabilir olarak tasarlanan motor, gücünü sıvı metan ve sıvı oksijenden alıyor. SpaceX yetkililerinin belirttiği ifadelere göre Raptor tamamıyla gezegenler arası seyahatler düşünülerek dizayn edilmiş.

https://www.cnbc.com/2020/12/01/elon-musk-highly-confident-spacex-will-land-humans-on-mars-by-2026.html

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