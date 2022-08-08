Elon Musk’tan Twitter’a hodri meydan!

Geçtiğimiz yıllarda ünlü isimleri kafes dövüşüne davet etmesiyle gündem olan Elon Musk bu kez artık hasmı haline gelen Twitter ile karşı karşıya gelmek istiyor. Twitter ile davalık olan ünlü isim halen bot hesap konusunu gündeme getiriyor.

Elon Musk ve Twitter bir araya gelecek mi?

Elon Musk büyük hissedar olduğu Twitter’ı satın almak için harekete geçmesi sonrasında yılan hikâyesine dönmüş ve en sonunda davalık olmuştu. Elon Musk’ın bu süreçte ısrar ettiği tek konu bot hesap oranlarının yüksek olduğu iddiasıydı. Twitter yüzde 5 olduğunu savunsa da Elon Musk halen aynı fikirde.

Twitter’a Elon Musk darbesi 1 ay önce eklendi

Bu hafta Twitter hesabında bir oylama yapan Elon Musk takipçilerine Twitter bot hesapların yüzde 5 mi yoksa daha mı fazla olduğu konusunda fikir istiyor. Diğer taraftan Twitter patronu Parag Agrawal’a mesaj göndererek halka açık bir şekilde bot hesap oranı konusunda tartışma yapmayı teklif etti.

Eğer Twitter yüzde 5 bot hesap oranını Elon Musk’a ispat ederse görüşmeler kaldığı yerden devam edecek. Aksi takdirde Ekim ayında Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması konusunda duruşma yapılacak.

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