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    Anlık Bildirim

    Elon Musk’tan Twitter’a hodri meydan!

    Halen Twitter’ın bot hesap oranının çok yüksek olduğunu iddia eden Elon Musk, Ekim ayında yapılacak dava öncesinde CEO Agrawal’ı tartışma meydanına davet etti.  
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    Elon Musk

    Geçtiğimiz yıllarda ünlü isimleri kafes dövüşüne davet etmesiyle gündem olan Elon Musk bu kez artık hasmı haline gelen Twitter ile karşı karşıya gelmek istiyor. Twitter ile davalık olan ünlü isim halen bot hesap konusunu gündeme getiriyor.

    Elon Musk ve Twitter bir araya gelecek mi?

    Elon Musk büyük hissedar olduğu Twitter’ı satın almak için harekete geçmesi sonrasında yılan hikâyesine dönmüş ve en sonunda davalık olmuştu. Elon Musk’ın bu süreçte ısrar ettiği tek konu bot hesap oranlarının yüksek olduğu iddiasıydı. Twitter yüzde 5 olduğunu savunsa da Elon Musk halen aynı fikirde.

    Bu hafta Twitter hesabında bir oylama yapan Elon Musk takipçilerine Twitter bot hesapların yüzde 5 mi yoksa daha mı fazla olduğu konusunda fikir istiyor. Diğer taraftan Twitter patronu Parag Agrawal’a mesaj göndererek halka açık bir şekilde bot hesap oranı konusunda tartışma yapmayı teklif etti.

    Eğer Twitter yüzde 5 bot hesap oranını Elon Musk’a ispat ederse görüşmeler kaldığı yerden devam edecek. Aksi takdirde Ekim ayında Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması konusunda duruşma yapılacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Manchester City'den akıllı atkı

    K
    kutay ama kendınde degıl 1 gün önce

    olm adamlar bok gıbı telefon yapar bu sefer kulaklık yapıyo level atlamıs beyler :D

    Profil resmi
    Sonic.Storm 5 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 1 hafta önce

    Çok güzel yaw

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