Elon Musk açıkladı: Neuralink insan beynine ilk çipi bu yıl takacak

Paris'teki VivaTech etkinliğinde konuşan Musk bunun için gerekli kriterleri belirlediklerinden bahsetti. Neuralink, tetraplejik yani boyundan aşağısı felçli veya belden aşağısı tutmayan bir hastaya mikroçip takmayı planlıyor. Musk bu denemeler için seçecekleri hasta sayısını ise belirtmedi.
Hareket kabiliyetini kaybetmiş insanlara yardımcı olacak
Neuralink çiplerinin uzun süredir koyunlar, domuzlar ve maymunlar üzerinde test edildiğini hatırlatalım. Geliştirilen çiplerin kol ve bacaklarında hareket kabiliyetini kaybetmiş insanların hayatını kolaylaştırması bekleniyor.
Giriş kısmında da belirttiğimiz gibi Neuralink, beyin implantı ameliyatı gerçekleştirmek için ABD'li düzenleyicilerden gerekli izni aldı. Bu onay aynı zamanda prosedürler için cerrahi robotların kullanılmasını da içeriyor. Robot hastanın kafatasında küçük bir delik açacak, implantı yerleştirecek ve çipi ince elektrotlarla serebral kortekse bağlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi