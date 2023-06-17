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    Anlık Bildirim

    Elon Musk açıkladı: Neuralink insan beynine ilk çipi bu yıl takacak

    Elon Musk, Paris'teki bir etkinlikte insan beynine ilk çipi bu yıl takmayı planladıklarını duyurdu. Neuralink bu denemeyi belden aşağısı felçli ya da tetraplejisi olan bir hastada yapacak.
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    Elon Musk: Neuralink insan beynine ilk çipi bu yıl takacak Tam Boyutta Gör
    Elon Musk'ın beyin çipi şirketi Neuralink, yıllar süren bekleyişin ardından nihayet geçtiğimiz Mayıs ayında insanlar üzerinde klinik deneyler yapmak için onay almıştı. Ünlü girişimci ilk gönüllü hastaya bu yılın sonuna kadar çip takmayı planladıklarını söyledi.

    Paris'teki VivaTech etkinliğinde konuşan Musk bunun için gerekli kriterleri belirlediklerinden bahsetti. Neuralink, tetraplejik yani boyundan aşağısı felçli veya belden aşağısı tutmayan bir hastaya mikroçip takmayı planlıyor. Musk bu denemeler için seçecekleri hasta sayısını ise belirtmedi.

    Elon Musk: Neuralink insan beynine ilk çipi bu yıl takacak Tam Boyutta Gör

    Hareket kabiliyetini kaybetmiş insanlara yardımcı olacak

    Neuralink çiplerinin uzun süredir koyunlar, domuzlar ve maymunlar üzerinde test edildiğini hatırlatalım. Geliştirilen çiplerin kol ve bacaklarında hareket kabiliyetini kaybetmiş insanların hayatını kolaylaştırması bekleniyor.

    Giriş kısmında da belirttiğimiz gibi Neuralink, beyin implantı ameliyatı gerçekleştirmek için ABD'li düzenleyicilerden gerekli izni aldı. Bu onay aynı zamanda prosedürler için cerrahi robotların kullanılmasını da içeriyor. Robot hastanın kafatasında küçük bir delik açacak, implantı yerleştirecek ve çipi ince elektrotlarla serebral kortekse bağlayacak.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 4 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

    Profil resmi
    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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