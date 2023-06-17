Elon Musk açıkladı: Neuralink insan beynine ilk çipi bu yıl takacak

Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın beyin çipi şirketi Neuralink, yıllar süren bekleyişin ardından nihayet geçtiğimiz Mayıs ayında insanlar üzerinde klinik deneyler yapmak için onay almıştı. Ünlü girişimci ilk gönüllü hastaya bu yılın sonuna kadar çip takmayı planladıklarını söyledi.

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Paris'teki VivaTech etkinliğinde konuşan Musk bunun için gerekli kriterleri belirlediklerinden bahsetti. Neuralink, tetraplejik yani boyundan aşağısı felçli veya belden aşağısı tutmayan bir hastaya mikroçip takmayı planlıyor. Musk bu denemeler için seçecekleri hasta sayısını ise belirtmedi.

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Hareket kabiliyetini kaybetmiş insanlara yardımcı olacak

Neuralink çiplerinin uzun süredir koyunlar, domuzlar ve maymunlar üzerinde test edildiğini hatırlatalım. Geliştirilen çiplerin kol ve bacaklarında hareket kabiliyetini kaybetmiş insanların hayatını kolaylaştırması bekleniyor.

Giriş kısmında da belirttiğimiz gibi Neuralink, beyin implantı ameliyatı gerçekleştirmek için ABD'li düzenleyicilerden gerekli izni aldı. Bu onay aynı zamanda prosedürler için cerrahi robotların kullanılmasını da içeriyor. Robot hastanın kafatasında küçük bir delik açacak, implantı yerleştirecek ve çipi ince elektrotlarla serebral kortekse bağlayacak.

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Elon Musk: Neuralink insan beynine ilk çipi bu yıl takacak