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    Anlık Bildirim

    Elon Musk, önde gelen önemli gazetecileri Twitter’dan yasaklamaya başladı

    Elon Musk’ın CEO’su olduğu Twitter’da sular durulmuyor. Mastodon’un engellenmesinin ardından Musk şimdi de önemli gazetecileri Twitter’dan yasaklamaya başlamış durumda.
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    Elon Musk, önemli gazetecileri Twitter’dan yasaklamaya başladı Tam Boyutta Gör
    Twitter, The New York Times'tan Ryan Mac, CNN'den Donie O'Sullivan, The Washington Post'tan Drew Harwell, The Intercept'ten Micha Lee, Mashable'dan Matt Binder ve Aaron Rupar da dahil olmak üzere Elon Musk'ı haber yapan çok sayıda önde gelen gazetecilerin hesaplarını askıya aldı.

    Musk, bir süre önce bir Spaces yayında durumu açıklamaya çalıştı ve ardından gazetecilerin yasaklarının ne zaman kaldırılması gerektiğini soran bir anket düzenledi. Musk’ın bu her iki çabası da beklediği gibi gitmedi. Zira Musk ilk anketin sonucunu kabul etmeyerek daha az seçenekli ikinci bir anket açtı. Her iki ankette de hesapları askıya alınan gazetecilerin yasaklarının “Şimdi” kaldırılması sonucu çıktı.

    Gazeteciler, Musk’ın özel jetiyle ilgili tweetler paylaştı

    Elon Musk, önemli gazetecileri Twitter’dan yasaklamaya başladı Tam Boyutta Gör
    Yasaklanan muhabirlerin tümü, yakın zamanda Musk'ın özel jetinin bulunduğu yerin paylaşılmasına yönelik sert girişimler hakkında tweet atmış görünüyor. Musk, bu gazetecilerin ve etkilenen diğer hesapların açılıp açılmamasına yönelik yaptığı anketteki sonuçları ise şimdilik görmezden geldi. 

    Washington Post'tan Harwell Musk'a, Musk'ın diğer ElonJet sitelerini ve olayı haber yapan gazetecileri paylaşan hesapları yasaklama kararının, birkaç yıl önce Twitter'ın Hunter Biden'ın kritik bilgilerini içeren dizüstü bilgisayarıyla ilgili haberleri yasaklamasından nasıl farklı olduğunu sordu. Bildiğiniz gibi, 2020’de Twitter, The New York Post’un Hunter Biden için yaptığı özel haberin bağlantılarını engellemişti.

    Twitter: İstisna yapmayacağız

    Twitter an itibariyle anlık konum izleme uygulamalarını, bağlantılarını veya paylaşımlarını yasaklayan bir politika güncellemesine gitmiş durumda. Twitter'ın güven ve güvenlik başkanı Ella Irwin, “Belirli herhangi bir hesap hakkında yorum yapmadan, gizlilik politikalarımızı ihlal eden ve diğer kullanıcıları riske atan tüm hesapları askıya alacağımızı onaylayabilirim. Gazeteciler veya diğer hesaplar için bu politikada istisna yapmıyoruz.”

    Ne olmuştu?

    Elon Musk’a ait olan özel jetin anlık konum bilgilerini otomatik olarak paylaşan ElonJet hesabı ve o hesabın gerçek sahibinin kişisel hesabı askıya alınmıştı. Musk, “Twitter hizmet şartlarını doğrudan ihlal ederek, tam olarak gerçek zamanlı konumumu, temelde suikast koordinatlarını yayınladılar.” Musk, bu ifşa işlemine karşı son derece katı bir tavır sergilemeye devam ederken öte yandan özel jetinin konum bilgilerinin zaten halka açık bilgiler olduğunu belirtmemiz gerekmekte.

    Musk, özel jetinin konumunun gerçek zamanlı olarak paylaşılmasıyla uzun süredir sorun yaşıyordu. Bir noktada, @ElonJet hesabının yöneticisine hesabı çevrimdışı duruma getirmesi için binlerce dolar teklif edecek kadar da ileri gitmişti.

    Birkaç gün önce ise Musk, attığı bir tweet’te çocuğunu taşıyan aracın “çılgın bir takipçi” tarafından takip edildiğini belirtti. Aynı gün Twitter, @ElonJet hesabını, sahibi Jack Sweeney'e ait hesabı ve yönettiği, kamuya açık verileri kullanarak özel jetlerin konumlarını izleyen diğer hesapları askıya aldı.

    Kaynakça https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/personal-information https://www.theverge.com/2022/12/15/23512004/elon-musk-starts-banning-critical-journalists-from-twitter
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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 2 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 2 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 2 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 2 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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