Elon Musk, önde gelen önemli gazetecileri Twitter’dan yasaklamaya başladı

Tam Boyutta Gör Twitter, The New York Times'tan Ryan Mac, CNN'den Donie O'Sullivan, The Washington Post'tan Drew Harwell, The Intercept'ten Micha Lee, Mashable'dan Matt Binder ve Aaron Rupar da dahil olmak üzere Elon Musk'ı haber yapan çok sayıda önde gelen gazetecilerin hesaplarını askıya aldı.

Musk, bir süre önce bir Spaces yayında durumu açıklamaya çalıştı ve ardından gazetecilerin yasaklarının ne zaman kaldırılması gerektiğini soran bir anket düzenledi. Musk’ın bu her iki çabası da beklediği gibi gitmedi. Zira Musk ilk anketin sonucunu kabul etmeyerek daha az seçenekli ikinci bir anket açtı. Her iki ankette de hesapları askıya alınan gazetecilerin yasaklarının “Şimdi” kaldırılması sonucu çıktı.

Gazeteciler, Musk’ın özel jetiyle ilgili tweetler paylaştı

Tam Boyutta Gör Yasaklanan muhabirlerin tümü, yakın zamanda Musk'ın özel jetinin bulunduğu yerin paylaşılmasına yönelik sert girişimler hakkında tweet atmış görünüyor. Musk, bu gazetecilerin ve etkilenen diğer hesapların açılıp açılmamasına yönelik yaptığı anketteki sonuçları ise şimdilik görmezden geldi.

Washington Post'tan Harwell Musk'a, Musk'ın diğer ElonJet sitelerini ve olayı haber yapan gazetecileri paylaşan hesapları yasaklama kararının, birkaç yıl önce Twitter'ın Hunter Biden'ın kritik bilgilerini içeren dizüstü bilgisayarıyla ilgili haberleri yasaklamasından nasıl farklı olduğunu sordu. Bildiğiniz gibi, 2020’de Twitter, The New York Post’un Hunter Biden için yaptığı özel haberin bağlantılarını engellemişti.

Twitter: İstisna yapmayacağız

Twitter an itibariyle anlık konum izleme uygulamalarını, bağlantılarını veya paylaşımlarını yasaklayan bir politika güncellemesine gitmiş durumda. Twitter'ın güven ve güvenlik başkanı Ella Irwin, “Belirli herhangi bir hesap hakkında yorum yapmadan, gizlilik politikalarımızı ihlal eden ve diğer kullanıcıları riske atan tüm hesapları askıya alacağımızı onaylayabilirim. Gazeteciler veya diğer hesaplar için bu politikada istisna yapmıyoruz.”

Ne olmuştu?

Elon Musk’a ait olan özel jetin anlık konum bilgilerini otomatik olarak paylaşan ElonJet hesabı ve o hesabın gerçek sahibinin kişisel hesabı askıya alınmıştı. Musk, “Twitter hizmet şartlarını doğrudan ihlal ederek, tam olarak gerçek zamanlı konumumu, temelde suikast koordinatlarını yayınladılar.” Musk, bu ifşa işlemine karşı son derece katı bir tavır sergilemeye devam ederken öte yandan özel jetinin konum bilgilerinin zaten halka açık bilgiler olduğunu belirtmemiz gerekmekte.

Musk, özel jetinin konumunun gerçek zamanlı olarak paylaşılmasıyla uzun süredir sorun yaşıyordu. Bir noktada, @ElonJet hesabının yöneticisine hesabı çevrimdışı duruma getirmesi için binlerce dolar teklif edecek kadar da ileri gitmişti.

Birkaç gün önce ise Musk, attığı bir tweet’te çocuğunu taşıyan aracın “çılgın bir takipçi” tarafından takip edildiğini belirtti. Aynı gün Twitter, @ElonJet hesabını, sahibi Jack Sweeney'e ait hesabı ve yönettiği, kamuya açık verileri kullanarak özel jetlerin konumlarını izleyen diğer hesapları askıya aldı.

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Elon Musk, önemli gazetecileri Twitter’dan yasaklamaya başladı