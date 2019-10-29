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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elon Musk, 'pedofil' tweeti nedeniyle yargı karşısına çıkıyor

    Elon Musk'ın İngiliz dalgıçla olan 'pedofil' davası jüri heyetinin karşışına çıkıyor. Musk, önümüzdeki Aralık ayında mahkemeye gidecek.
    11 sa. (Son Güncelleme: 11 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Elon Musk, 'pedofil' tweeti nedeniyle yargı karşısına çıkıyor
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    SpaceX ve Tesla şirketlerinin patronu olan Elon Musk, önümüzdeki Aralık ayında jüri karşışına çıkıyor. Ünlü iş adamı hatırlayacağınız üzere 'pedofil' suçlamasında bulunduğu İngiliz bir dalgıç tarafından geçtiğimiz yıl dava edilmişti. Uzun süren tartışmaların ardından şimdi Musk'ın mahkeme tarihi belli oldu. Bölge Hâkimi Stephen Wilson, Musk'ın Aralık ayında bir jüri heyetinin karşışına çıkacağını ve heyetin söz konusu suçlamanın bir dikkatsizlik mi olduğuna karar vereceğinini açıkladı.

    Mağarada mahsur kalan Taylandlı çocuklar ve Elon Musk

    Mağarada mahsur kalan Taylandlı çocukların hikayesi bildiğiniz gibi 2018 yılının en çok konuşulan olaylarından birisiydi. Teknoloji dünyasının ünlü ismi Elon Musk ise çok ilginç bir şekilde bu olayların yine en çok konuşulan figürlerinden birisi olmuştu. Musk, SpaceX mühendislerini seferber ederek mini bir denizaltı geliştirmiş ve denizaltını bizzat Tayland'a giderek kurtarma operasyonlarında kullanılmak üzere yetkililere teslim etmişti.

    Denizaltıyı teslim aldıktan sonra bazı açıklamalar yapan kurtarma operasyonu komutanı Narongsak Osotthanakorn ise, denizaltının kullanışlı olmadığını ve kurtarma operasyonunda kullanılamayacağını söylemişti. Narongsak yine de gösterdiği çaba nedeniyle Musk'a teşekkür etmişti.

    Buraya kadar Elon Musk'ın davranışları kamuoyunun takdirini toplasa da operasyonlarda görev alan İngiliz dalgıç Vern Unsworth, kısa bir süre sonra CNN'e verdiği demeçte Elon Musk'ın çabasının ''tamamen bir PR çalışması'' olduğunu belirtmiş ve denizaltının operasyonlarda kesinlikle işe yaramayacağını dile getirmişti.

    Pedofili suçlaması 

    Vern Unsworth'un bu açıklamalarından sonra Twitter'dan konuyla ilgili paylaşımlar yapan Musk ise İngiliz dalgıca ''pedofil' (pedo guy) gibi ilginç bir hakarette bulundu. Musk gelen tepkilerin ardından kısa bir süre içinde attığı tweet'i silse de bu çabası yeterli olmadı zira hem binlerce Twitter kullanıcısı bu tweet'i görmüş hem de tweet basında geniş yankı bulmuştu.

    Unsworth bu olaydan kısa bir süre sonra Elon Musk'ı dava etti. Musk'ın avukatları bir süredir çeşitli savunmalarla davayı düşürmeye çalışıyordu ancak yapılanlar fayda etmedi. Musk'ın savunmalardan birisi,"Büyüdüğüm yer olan Güney Afrika'da 'pedo guy' çokça kullanılan bir aşağılama ifadesiydi. Yaşlı, ürkütücü kişiler için kullanılıyor. Kendisine kelime anlamıyla pedofil demek istemedim." şeklindeydi.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-28/elon-musk-headed-to-trial-over-british-caver-s-defamation-claims Yorum Yaz
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    Relax Relax 11 sa. en beğenilen
    O nasıl başlık kardeşim musk sanki pedofili suçundan yargıç karşısına çıkacakmış gibi yazmışsınız. Adam birisine pedofili dediği için yargıç karşısına çıkıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +28
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    tropeus77 11 sa.
    Editörü işe alırken çarpıcı başlıklar at milleti kandırırsın demişler, oda musk ı pedofili yaptı..
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