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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elon Musk: “Savaş uçaklarının devri geçti. Gelecek, dronlarda”

    Elon Musk, savunma sanayi kapsamında katıldığı bir sempozyumda geleceğin hava muharebelerinde savaş uçaklarından çok dronların söz sahibi olacağını iddia etti.
    2 hf.
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    Elon Musk: “Savaş uçaklarının devri geçti. Gelecek, dronlarda”
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    Tesla ve SpaceX’in sıra dışı CEO’su Elon Musk, kendine yakışır bir iddia ile tekrar gündeme oturdu. ABD’nin Florida eyaletine bağlı Orlando şehrinde düzenlenen Hava Muharebeleri Sempozyumu'na katılan Musk, burada Hava Korgeneral John Thompson ile bir görüşme yaptı.

    Buradaki sohbette savaş jeti dönemin bittiğini ifade eden Musk, “Dronlar, geleceğin hava savaşlarına yön verecek. Bu benim istediğim bir gelecek tasviri değil ancak gidişat bu yönde.” tespitinde bulundu.

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    Pentagon’un yatırım yaptığı en pahalı silah sistemi olan F-35 Müşterek Taaruz Uçağı (JSF) konusuna da değinen Musk, F35’in bir rakibi olması gerektiğini savundu. Bu iddiasına ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla açıklık getiren Musk, “Tartışmalı bir konu ancak JSF’in bir rakibi olması gerekiyor. Bu anlamda bence en önemli rakip ise bir dron. Manevra kabiliyetleri otonom özelliklerle desteklenmiş, insan kontrolünde olan bir drona karşı F35’in hiçbir şansı bulunmuyor.” ifadelerini kullandı.

    Elon Musk: “Savaş uçaklarının devri geçti. Gelecek, dronlarda”

    Korgeneral Thompson ile yaptığı görüşmede ABD’nin inovasyona yatırım yapması gerektiğini söyleyen Musk, aksi halde ülkenin diğer ulusların gerisine düşebileceğini belirtmiş. Bu konuda Çin örneğini veren Musk’a göre Asya ülkesi, ekonomik anlamda eninde sonunda ABD’yi ikiye hatta üçe katlayacak. Savaşın temelinin ekonomide yattığını belirten Musk, “Eğer rakibinizin yarısı kadar kaynağa sahipseniz o zaman gerçekten yenilikçi olmalısınız. Eğer bu alanda yoksanız, kaybetmeye mahkumsunuz.” değerlendirmesinde bulunmuş.

    CEO’nun bu tespitleri sonrası, Tesla ya da SpaceX’in ABD Savunma Bakanlığı’ndan ciddi ihaleler aldığını görürsek sanırız şaşırmamamız gerekiyor. 



    https://www.cnbc.com/2020/02/28/elon-musk-says-the-fighter-jet-era-has-passed.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    dark_prince60 (dark prince) 2 hf. en beğenilen
    Pilotların limitleri var. İnsansız bi araçta isteğiniz manevrayı istediğiniz kadar yaparsınız. Yani, adam haklı beyler dağılın...
    Yanıtla +69
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    xsw 2 hf.
    Musk, F35 çöp diyor. Aslında bizim sihalara gönderme yapıyor. Daha sırada (TİHA) AKINCI var. Bizi izlemeye devam et Musk.
    1 Yanıt Yanıtla +47
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    Portraitclub (Batuhan Korucan) 2 hf. xsw
    Herşey de kendinize nasıl pay çıkarıyorsunuz anlamıyorum iki laf edicem diye kendi kendine söylenip giden insanlar gibisiniz. Rezil ediyorsunuz kendinizi
    1 Yanıt Yanıtla +27
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    Portraitclub (Batuhan Korucan) 2 hf. xsw
    Herşey de kendinize nasıl pay çıkarıyorsunuz anlamıyorum iki laf edicem diye kendi kendine söylenip giden insanlar gibisiniz. Rezil ediyorsunuz kendinizi
    Herşey de kendinize nasıl pay çıkarıyorsunuz anlamıyorum [resim] iki laf edicem diye kendi kendine söylenip giden insanlar gibisiniz. Rezil ediyorsunuz kendinizi...
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    2 Yanıt Yanıtla +27
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    FlyingUnderpants 2 hf.
    TAI Anka ve Bayraktar TB2 drone'larının sahada büyük başarı elde ettiğini ve son günlerde haraket eden bütün rejim unsurlarını vurduğunu belirtiyor Rus yetkililer. Bir bakıma Elon Musk doğrulanmış oluyor. Türkiye bu alanda yatırım yapmaya devam etmeli.
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    Glitz (Erdogan ) 2 hf.
    Bu arada F35'ler her biri bir komuta merkezi gibi görev alacak gelecekte. Yani kendisi dogfighta girmeyecek bir drone sürüsünün arkasında o sürüyü kontrol eden bir ağ merkezi olacak.
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    Krone 2 hf.
    Tabii ki gelecek jet motorlu dronelarda. Ama henüz beklenen radikal adımlar gelmedi. Umarım bu furyaya yetişiriz.
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    ahmetbulut115 (Ahmet Bulut) 2 hf. yeni yorumcu
    adam haklı, insan G kuvvetine dayanamıyor. uçak manevralarındaki en büyük engel insan.
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    hakanhan68 2 hf.
    olmadı elencığım bu sefer . evet drone lar çok faydalı olacak her alanda şu an sorun pil sorunu uzun uçuş ve yük taşımada sorun var.

    askeri alanda ise uçaklardan vazgeçemezsin ama pilotlardan vazgeçersin .AI ve uzaktan kontrollü olacaklar çünkü bir pilot maliyeti bir uçak kadar ve G sınırı var.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Tayfun bey, asıl sen uyutuluyorsun. Bahsedilen dronelar teknoloji olarak bizim 3000 liralık dronedan sandığın kadar farkı yok. Malzeme kalitesi, büyüklük ve arge farkı var sadece. Bu haliyle bile kolayca suikast ve istihbarat işi yapabiliyorlar.<br />Hangi külüstür tanktan bahsediyor? hayatında kaç tane tank modeli görmüş de tank yapabilen kaç ülke biliyormuş acaba?<br />4. nesil olunca bir şey oluyor mu sandın, f35 teknolojisi belki 20 yıl öncenin temellerine dayanıyor ki bu iyi bir şey değil. temiz fikirle yapılmış ucuz bir drone onu alt ederse hiç şaşırma.<br />TCG Anadolu hakkındaki atıp tutmalarına cevap bile vermiyorum. Pahalı olduğu doğru, diğer tüm söylediklerin yanlış. dımdızlak savunmasız olan da sensin. karşı tarafın kaybı bizim 10 katımızdan fazla olan bir savaşta 1.5 tonluk roketi eliyle durdursaymış kendisi, çok biliyor ya...<br />Bu istemezükçüye bir şey anlatmıyorum, değerli okuyuculara sesleniyorum. Hükümeti sevmeniz gerekmiyorum, sadece vatansever olmaya çalışın, askerimiz hepimizin askeri...
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    DH Misafiri 2 hf.
    Hazır istemezükçüler gelmeden...<br />Türkiye, kişisel teknoloji bir yana, bu alanda dünyaya öncü olan ülke olabilir. Rakip ülkeler ise Çin, Rusya ve İsrail'dir. ABD bence bu alanda ellerindeki silahları bitirmeye uğraşacağı için geri planda kalacak.<br />Musk'ı amansızca eleştirenler, konu hakkında fikir sahibi değiller. Dronelar elbette çok daha ucuz ve potansiyelli, yeterince gelişmedi sadece. Pilotlu araç üretmek her zaman daha pahalıya gelir çünkü öncelik pilotun hayatıdır, oysaki bir savaş dronu vurulsa bile düşmanın üstünde kendini patlatabilir.
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    DH Misafiri 2 hf.
    dönüp dönüp öğretilmiş yalanlar konuşuluyor askermiz hava savunma sistemi olsada vurulacaktı yada hss olmayan yerde vuracaklardı. kurt kuzu meselesi ayrıca her yere hss kuramassın savaş halinde dildik zaten beklenmedik bişey oldu ...külüstür tank deniyor o ayrı komedi m60 külüstür oldu komedi suriyenin elindekilerden 100 kat iyi o tanklar .. vatan hainleri çirit atıyoe sitede
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 2 hf.
    6. Nesil savaş uçaklarının çoğu hem pilotlu hem de pilotsuz şekilde olmak üzere tasarlanıyor artık. Bizim Hürkuş projesinde de pilotsuz bir sürüm olacaktı. Pilotlar artık uçağın içinde değil de uçağı kontrol eden yapay zekaya yardımcı olacaklar güvenli bir noktada. Bu sistemlerin artıları G kuvvetine dayanma sınırı olmaması, kaybın sadece maddi olması. Eksi yanları siber savaş araçları, Jammer ile irtibat kesilmesi, Hacklenme ile kontrolün başkasına geçmesi. Bu eksi yanlarda ise uçağı kontrol eden Yapay Zeka devreye girerek kapalı sistem olarak uçağı kendisi kullanacak, irtibat kesildiğinde ya güvenli noktaya otomatikman gidecek ya da başta aldığı görevi tamamlamaya çalışacak.

    Bizim en kısa sürede jet motorlu uydu kontrollü SİHA lar yapmamız ve yapay zekaya yüklenmemiz lazım.
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    serafon 2 hf.
    Yorumum niye silindi ki?
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    9394 kez okundu.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    elon musk, f35 ve
    2 etiket daha dronlar Bilim ve Teknoloji
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