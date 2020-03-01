Elon Musk: “Savaş uçaklarının devri geçti. Gelecek, dronlarda”

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Tesla ve SpaceX’in sıra dışı CEO’su Elon Musk, kendine yakışır bir iddia ile tekrar gündeme oturdu. ABD’nin Florida eyaletine bağlı Orlando şehrinde düzenlenen Hava Muharebeleri Sempozyumu'na katılan Musk, burada Hava Korgeneral John Thompson ile bir görüşme yaptı.

Buradaki sohbette savaş jeti dönemin bittiğini ifade eden Musk, “Dronlar, geleceğin hava savaşlarına yön verecek. Bu benim istediğim bir gelecek tasviri değil ancak gidişat bu yönde.” tespitinde bulundu.

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Pentagon’un yatırım yaptığı en pahalı silah sistemi olan F-35 Müşterek Taaruz Uçağı (JSF) konusuna da değinen Musk, F35’in bir rakibi olması gerektiğini savundu. Bu iddiasına ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla açıklık getiren Musk, “Tartışmalı bir konu ancak JSF’in bir rakibi olması gerekiyor. Bu anlamda bence en önemli rakip ise bir dron. Manevra kabiliyetleri otonom özelliklerle desteklenmiş, insan kontrolünde olan bir drona karşı F35’in hiçbir şansı bulunmuyor.” ifadelerini kullandı.

Korgeneral Thompson ile yaptığı görüşmede ABD’nin inovasyona yatırım yapması gerektiğini söyleyen Musk, aksi halde ülkenin diğer ulusların gerisine düşebileceğini belirtmiş. Bu konuda Çin örneğini veren Musk’a göre Asya ülkesi, ekonomik anlamda eninde sonunda ABD’yi ikiye hatta üçe katlayacak. Savaşın temelinin ekonomide yattığını belirten Musk, “Eğer rakibinizin yarısı kadar kaynağa sahipseniz o zaman gerçekten yenilikçi olmalısınız. Eğer bu alanda yoksanız, kaybetmeye mahkumsunuz.” değerlendirmesinde bulunmuş.

CEO’nun bu tespitleri sonrası, Tesla ya da SpaceX’in ABD Savunma Bakanlığı’ndan ciddi ihaleler aldığını görürsek sanırız şaşırmamamız gerekiyor.

https://www.cnbc.com/2020/02/28/elon-musk-says-the-fighter-jet-era-has-passed.html

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