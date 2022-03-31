Elon Musk stresle nasıl başa çıktığını açıkladı: Oyunları en zor seviyede oynuyorum

Gezegenin en zengin girişimcisi olan Tesla'nın kurucusu Elon Musk, iş gününün sonunda yorgunluğu gidermek için kullandığı yöntemler hakkında Twitter'da konuştu. Milyarder, rahatlamak için yoga veya meditasyonu değil, video oyunlarını tercih ediyor.
Musk'ın rahatlama yöntemi de farklı
Musk, yoga veya meditasyonu seçen insanlardan farklı olduğunu belirtti. 50 yaşındaki milyarder hala video oyunlarının ateşli bir hayranı ve onları en zor seviyede oynuyor: "Bazı insanlar günün sonunda zihinlerini sakinleştirmek için meditasyon veya yoga kullanırlar. Ama benim için, en zor seviyedeki video oyunları işe yarıyor."
SpaceX kurucusunun oynadığı son oyunlardan biri de birinci şahıs nişancı oyunu Halo Infinite idi. Şu anda ise rol yapma oyunu Elden Ring'i oynamakla meşgul ve onu da en zor seviyede oynuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa