Tam Boyutta Gör Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, yapay zeka hakkındaki görüşü nedeniyle Bill Gates'i eleştirdi. Ünlü girişimci "Gates ile ilk toplantılarımızı hatırlıyorum, yapay zeka konusundaki anlayışı sınırlıydı. Hala da öyle" ifadelerini kullandı.

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Musk bu sözleri Bill Gates'in Microsoft'taki liderliğini ve yapay zekaya yönelik yaklaşımını öven bir Twitter kullanıcısına yanıt olarak yazdı. Microsoft'un kurucusu geçen hafta yayınlanan blog yazısında 2016 yılından bu yana OpenAI ekibiyle periyodik olarak görüştüğünü açıklamıştı.

Musk, OpenAI'nin kurucularından biri

Bill Gates'in "Yapay zeka çağı başladı" başlıklı makalesi ünlü milyarderin OpenAI ekibiyle son olarak 2022'nin Eylül ayında bir araya geldiğini ortaya koydu. Fakat kendisi 2020'den bu yana Microsoft'ta herhangi bir görevde bulunmuyor. Toplantıya yarı zamanlı danışman sıfatıyla katılmış olabilir.

Tam Boyutta Gör Elon Musk, 2015 yılında OpenAI'yi kuran birkaç Silikon Vadisi yöneticisinden biriydi. Ancak 2018 yılında OpenAI'nin yönetim kurulundan ayrıldı ve o zamandan beri şirketi, özellikle de Microsoft ile olan ilişkisini eleştiriyor. Microsoft, 2019'da OpenAI'ye 1 milyar dolar yatırım yaptı.

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Elon Musk’tan Bill Gates’e: Yapay zeka anlayışı sınırlı