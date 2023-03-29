Elon Musk’tan Bill Gates’e: Yapay zeka anlayışı sınırlı

Musk bu sözleri Bill Gates'in Microsoft'taki liderliğini ve yapay zekaya yönelik yaklaşımını öven bir Twitter kullanıcısına yanıt olarak yazdı. Microsoft'un kurucusu geçen hafta yayınlanan blog yazısında 2016 yılından bu yana OpenAI ekibiyle periyodik olarak görüştüğünü açıklamıştı.
Musk, OpenAI'nin kurucularından biri
Bill Gates'in "Yapay zeka çağı başladı" başlıklı makalesi ünlü milyarderin OpenAI ekibiyle son olarak 2022'nin Eylül ayında bir araya geldiğini ortaya koydu. Fakat kendisi 2020'den bu yana Microsoft'ta herhangi bir görevde bulunmuyor. Toplantıya yarı zamanlı danışman sıfatıyla katılmış olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: