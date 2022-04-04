Elon Musk önce eleştirdi sonra satın aldı: Artık Twitter'ın en büyük pay sahibi

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Twitter üzerinde zaman zaman yaptığı manipülasyonlarla ağır eleştiriler alan ve düzenleyici kuruluşlar tarafından soruşturmalara tabi tutulan Elon Musk da her fırsatta Twitter’ın özgürlüğe darbe vurduğundan şikâyetçi. Son hamlesi ise kafalarda soru işaretleri uyandırdı.

Elon Musk, Twitter’dan hisse satın aldı

Twitter tarafından açıklanan mali raporlara göre ünlü iş adamı yüzde 9.2 hisseyi bugünün değeriyle 2.9 milyar dolar karşılığında satın aldı. Haber ile birlikte Twitter hisseleri yüzde 26 değer kazandı. Elon Musk sosyal ağın en büyük hissedarı haline geldi.

Twitter’dan düzenleme tuşu paylaşımı 2 gün önce eklendi

Elon Musk’ın satın alım tarihi ise oldukça ilginç. Geçen yılın sonlarında Twitter’ın CEO koltuğuna oturan Parag Agrawal’ı Stalin’e benzetmiş, NFT’lerin profil fotoğrafı olarak atanabilmesini ise çok eleştirmişti. Geçtiğimiz haftalarda da Twitter’ın özgürlüklere uygun hareket etmediği yönünde bir anket başlatmıştı. Musk’ın belirli bir süre Twitter hisselerini baskılamaya çalıştığı gözlerden kaçmıyor. An itibariyle Elon Musk’ın kârda olduğunu söylemek yanlış olmaz.



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