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    Anlık Bildirim

    Elon Musk önce eleştirdi sonra satın aldı: Artık Twitter'ın en büyük pay sahibi

    Manipülasyonları ve aykırı yaşamı ile tanıdığımız Elon Musk yine sürpriz bir hamle yaptı. Uzun süredir eleştirdiği Twitter sosyal ağından önemli bir hisse satın aldı. 
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    Elon Musk
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    Twitter üzerinde zaman zaman yaptığı manipülasyonlarla ağır eleştiriler alan ve düzenleyici kuruluşlar tarafından soruşturmalara tabi tutulan Elon Musk da her fırsatta Twitter’ın özgürlüğe darbe vurduğundan şikâyetçi. Son hamlesi ise kafalarda soru işaretleri uyandırdı. 

    Elon Musk, Twitter’dan hisse satın aldı

    Twitter tarafından açıklanan mali raporlara göre ünlü iş adamı yüzde 9.2 hisseyi bugünün değeriyle 2.9 milyar dolar karşılığında satın aldı. Haber ile birlikte Twitter hisseleri yüzde 26 değer kazandı. Elon Musk sosyal ağın en büyük hissedarı haline geldi. 

    Elon Musk’ın satın alım tarihi ise oldukça ilginç. Geçen yılın sonlarında Twitter’ın CEO koltuğuna oturan Parag Agrawal’ı Stalin’e benzetmiş, NFT’lerin profil fotoğrafı olarak atanabilmesini ise çok eleştirmişti. Geçtiğimiz haftalarda da Twitter’ın özgürlüklere uygun hareket etmediği yönünde bir anket başlatmıştı. Musk’ın belirli bir süre Twitter hisselerini baskılamaya çalıştığı gözlerden kaçmıyor. An itibariyle Elon Musk’ın kârda olduğunu söylemek yanlış olmaz.
     

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    C
    Ceydaglc05 3 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 4 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 4 gün önce

    direk 10k

    LooF 4 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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    Editörün Seçimi Yorum
    Adam resmen herkesin gözü önünde nitelikli dolandırıcılık yapıyor. Kimsenin de sesini çıkardığı yok. Güzel tezgah valla hellal olsun.
    Yorumu gör »     AğlayacaksanOynamayalım
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