Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla’nın insansı robotu tişört katlayabiliyor, fakat işin içinde bir “ama” var

    Elon Musk, kısa bir süre önce Tesla’nın insansı robotu Optimus’un yeni videosunu paylaştı. Paylaşılan videoda Tesla Optimus’un pürüzsüz hareketlerle tişört katlayabildiği görülüyor.
    Tesla’nın insansı robotu artık tişört katlayabiliyor! Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın paylaştığı bir video Tesla’nın insansı robotu Optimus’un artık daha fazlasını yapabildiğini ortaya koyuyor. Görünüşe göre Tesla Optimus, bu kez bir geliştirme tesisinde masanın üzerindeki bir tişörtü katlıyor. Robot bu görev konusunda oldukça yetkin görünürken el ve kol hareketlerinin son derece pürüzsüz olması dikkatleri çekiyor. Ancak olayın içinde bir “ama” durumu var.

    Tesla Optimus'tan yeni hünerler

    Musk videoyu paylaştıktan birkaç dakika sonra, robotun başarısına duyulan heyecanı kesinlikle azaltan bazı ek bağlamsal bilgiler de paylaştı. Görünüşe göre an itibariyle Optimus bunu henüz otonom olarak yapamıyor. Musk’a göre yakında bunu tamamen otonom olarak ve rastgele bir ortamda yapabilecek. Videonun paylaşılmasından sonra Marques Brownlee gibi bazı X kullanıcıları videonun CGI olduğundan bile şüphelenmişti. En azından videonun gerçek olduğu ancak işlevin otonom olmadığını öğrendik.

    Optimus’un tişört katlama beceresi hoş görünse de bir diğer sorun bunu yavaş yapıyor olması. Bu yavaşlık Musk’ın ek açıklaması düşünüldüğünde daha da düşündürücü. Zira robot, önceden kurgulanmış hareketleri bile esasında yavaş yapıyor. Tesla, Optimus için paylaştığı son videolarda bu tip sihirbazlık numaralarını sıkça yapıyor. Bunlar açıklandığı sürece elbette bir sorun yok.

    Öte yandan Tesla, Optimus’un yapay zekasından daha çok gelişmiş eklem ve uzuv işlevselliğini göstermek istiyor gibi görünüyor. Tüm bunlar zemine oturtulduğunda ise Optimus için yolun henüz başlarında olunduğu anlaşılıyor. Otonom olarak insanların yerini alabilecek veya evdeki eşlikçisi olabilecek bir robot olarak tasvir ediliyor Optimus. Ve 2021 yılında tanıtıldığında Musk, 'üç ila beş yıl içinde' robotun satışa çıkacağını tahmin etmişti. Evet, geçtiğimiz yıllara göre Optimus bariz bir gelişim kaydetti ancak ticari olarak 20.000 dolar fiyatla satılacak bir ürün olmaktan da halen çok uzak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    camokan 3 saat önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 6 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    migros çikolata 1 alana 1 bedava 20 günde kaç kilo verilir parayla istirahat raporu veren hastaneler dağlıoğlu fd 63 yorum muhabbet kuşunun kanadı kırılırsa ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Tcl 30 SE
    Tcl 30 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI NB KATANA 17 B12VFK-082XTR
    MSI NB KATANA 17 B12VFK-082XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ModArt-EVANGELION 2
    ModArt-EVANGELION 2
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız