Tesla’nın insansı robotu tişört katlayabiliyor, fakat işin içinde bir “ama” var

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın paylaştığı bir video Tesla’nın insansı robotu Optimus’un artık daha fazlasını yapabildiğini ortaya koyuyor. Görünüşe göre Tesla Optimus, bu kez bir geliştirme tesisinde masanın üzerindeki bir tişörtü katlıyor. Robot bu görev konusunda oldukça yetkin görünürken el ve kol hareketlerinin son derece pürüzsüz olması dikkatleri çekiyor. Ancak olayın içinde bir “ama” durumu var.

Tesla Optimus'tan yeni hünerler

Musk videoyu paylaştıktan birkaç dakika sonra, robotun başarısına duyulan heyecanı kesinlikle azaltan bazı ek bağlamsal bilgiler de paylaştı. Görünüşe göre an itibariyle Optimus bunu henüz otonom olarak yapamıyor. Musk’a göre yakında bunu tamamen otonom olarak ve rastgele bir ortamda yapabilecek. Videonun paylaşılmasından sonra Marques Brownlee gibi bazı X kullanıcıları videonun CGI olduğundan bile şüphelenmişti. En azından videonun gerçek olduğu ancak işlevin otonom olmadığını öğrendik.

Optimus’un tişört katlama beceresi hoş görünse de bir diğer sorun bunu yavaş yapıyor olması. Bu yavaşlık Musk’ın ek açıklaması düşünüldüğünde daha da düşündürücü. Zira robot, önceden kurgulanmış hareketleri bile esasında yavaş yapıyor. Tesla, Optimus için paylaştığı son videolarda bu tip sihirbazlık numaralarını sıkça yapıyor. Bunlar açıklandığı sürece elbette bir sorun yok.

Çin’den Tesla’nın insansı robotuna rakip geldi: Fiyatı 30 bin dol 1 hf. önce eklendi

Öte yandan Tesla, Optimus’un yapay zekasından daha çok gelişmiş eklem ve uzuv işlevselliğini göstermek istiyor gibi görünüyor. Tüm bunlar zemine oturtulduğunda ise Optimus için yolun henüz başlarında olunduğu anlaşılıyor. Otonom olarak insanların yerini alabilecek veya evdeki eşlikçisi olabilecek bir robot olarak tasvir ediliyor Optimus. Ve 2021 yılında tanıtıldığında Musk, 'üç ila beş yıl içinde' robotun satışa çıkacağını tahmin etmişti. Evet, geçtiğimiz yıllara göre Optimus bariz bir gelişim kaydetti ancak ticari olarak 20.000 dolar fiyatla satılacak bir ürün olmaktan da halen çok uzak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.