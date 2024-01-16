Tesla’nın insansı robotu tişört katlayabiliyor, fakat işin içinde bir “ama” var

Tesla Optimus'tan yeni hünerler
Musk videoyu paylaştıktan birkaç dakika sonra, robotun başarısına duyulan heyecanı kesinlikle azaltan bazı ek bağlamsal bilgiler de paylaştı. Görünüşe göre an itibariyle Optimus bunu henüz otonom olarak yapamıyor. Musk’a göre yakında bunu tamamen otonom olarak ve rastgele bir ortamda yapabilecek. Videonun paylaşılmasından sonra Marques Brownlee gibi bazı X kullanıcıları videonun CGI olduğundan bile şüphelenmişti. En azından videonun gerçek olduğu ancak işlevin otonom olmadığını öğrendik.
Optimus’un tişört katlama beceresi hoş görünse de bir diğer sorun bunu yavaş yapıyor olması. Bu yavaşlık Musk’ın ek açıklaması düşünüldüğünde daha da düşündürücü. Zira robot, önceden kurgulanmış hareketleri bile esasında yavaş yapıyor. Tesla, Optimus için paylaştığı son videolarda bu tip sihirbazlık numaralarını sıkça yapıyor. Bunlar açıklandığı sürece elbette bir sorun yok.
Öte yandan Tesla, Optimus’un yapay zekasından daha çok gelişmiş eklem ve uzuv işlevselliğini göstermek istiyor gibi görünüyor. Tüm bunlar zemine oturtulduğunda ise Optimus için yolun henüz başlarında olunduğu anlaşılıyor. Otonom olarak insanların yerini alabilecek veya evdeki eşlikçisi olabilecek bir robot olarak tasvir ediliyor Optimus. Ve 2021 yılında tanıtıldığında Musk, 'üç ila beş yıl içinde' robotun satışa çıkacağını tahmin etmişti. Evet, geçtiğimiz yıllara göre Optimus bariz bir gelişim kaydetti ancak ticari olarak 20.000 dolar fiyatla satılacak bir ürün olmaktan da halen çok uzak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.