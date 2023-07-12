Elon Musk, Tesla fonlarını kullanarak Apple Store benzeri “cam” ev inşa etmekle suçlanıyor

Tam Boyutta Gör Görünüşe göre Tesla’nın yönetim kurulu geçen yıl CEO Elon Musk'a olası usulsüzlükler nedeniyle soruşturma başlattı. Kaynakların belirttiğine göre Musk'ın Austin bölgesindeki Gigafactory yakınlarında bir ev inşa etmek için şirket fonlarını kullandığından şüphelenildi.

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"Proje 42" olarak adlandırılan girişimin milyonlarca dolarlık özel cam alımını içerdiğine inanılıyor. Aynı zamanda Musk’ın bu bölgede büyük miktarlarda arazi satın aldığı biliniyor. Ev için düşünülen konseptler arasında "bükülmüş altıgen" ya da Apple'ın Fifth Avenue mağazasına benzeyen tamamen camdan küp ev bulunuyordu. Bununla birlikte soruşturmanın durumu ve sonuçları ise an itibariyle belirsiz. Bilinenler kadarıyla yönetim kurulunun öncelikli hedefinin Musk'ın olaya müdahil olup olmadığını belirlemek ve çalışanların çalışma saatlerinin Musk'ın kişisel konutunun inşası için kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek olduğu düşünülüyor.

Tam Boyutta Gör Şirket yöneticilerin devasa avantajlar elde etmesi alışılmadık bir durum olmasa da Tesla bu konuda nispeten katı bir politika uyguluyor. Şirket, CEO dahil olmak üzere yöneticilerinin 120.000 doları aşan her türlü harcamasının yönetim kurulu komitesi tarafından incelemesini zorunlu kılıyor.

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Bu, yüksek profilli bir teknoloji yöneticisinin kişisel harcamaları nedeniyle incelemeye tabi tutulduğu ilk örnek değil. Daha önce Facebook'un bağlı olduğu Meta, kısa bir süre önce ayrılan COO Sheryl Sandberg hakkında, şirket kaynaklarını düğün planlaması ve eski ortağı Bobby Kotick ile ilgili olumsuz medya haberlerini bastırmak gibi kişisel amaçlar için kullandığı iddiaları nedeniyle soruşturma başlatmıştı. Elon Musk ayrıca şu anda, finansal bilgileri yaymak için sosyal medyayı kullanmasıyla ilgili olarak Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile devam eden bir mücadele içerisinde.

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Elon Musk Tesla fonlarını kullanarak cam ev inşa etmekle suçlandı