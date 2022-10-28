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    Anlık Bildirim

    Elon Musk, Tesla mühendislerini Twitter'ın kodlarını incelemek için şirkete getirdi

    Sosyal medya platformu Twitter'ı satın alan Elon Musk, yazılım kodlarını kontrol etmeleri için Tesla mühendislerini Twitter genel merkezine getirdi.             
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    Elon Musk, Tesla mühendislerine Twitter'ın kodlarını inceletiyor Tam Boyutta Gör
    SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Twitter hesabına "Kuş serbest kaldı" yazarak doğrudan bu hafta içinde gerçekleşen Twitter satın alımına işaret etmişti.

    Buna ek olarak, Elon Musk'ın Tesla'daki mühendisleri yazılım kodunu kontrol etmeye dahil olabilmeleri için Twitter'ın genel merkezine davet ettiği de ortaya çıktı. Çeşitli Twitter departmanlarının başkanları, değerlendirip Musk'a geri bildirimde bulunabilmeleri için Tesla mühendislerine gerekli tüm bilgileri sundu.

    Twitter mühendisleri kodlarda değişiklik yapamayacak

    Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre, Twitter mühendisleri anlaşma şartlarına göre dün itibariyle artık yazılım kodunda değişiklik yapamayacak. Bu, anlaşma tamamlanmadan önce Twitter'ın yazılım kısmında hiçbir şeyin değişmediğinden emin olmak içindi.

    Elon Musk, Tesla mühendislerine Twitter'ın kodlarını inceletiyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz saatlerde de Elon Musk'ın birkaç üst düzey Twitter yöneticisini işten çıkardığı ve personelinin %75'ini işten çıkarmayacağını söylediği bildirilmişti.
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