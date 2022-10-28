Elon Musk, Tesla mühendislerini Twitter'ın kodlarını incelemek için şirkete getirdi

Tam Boyutta Gör SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Twitter hesabına "Kuş serbest kaldı" yazarak doğrudan bu hafta içinde gerçekleşen Twitter satın alımına işaret etmişti.

Elon MUSK en üst düzey Twitter yöneticilerini kovdu, CEO dahil! 15 sa. önce eklendi

Buna ek olarak, Elon Musk'ın Tesla'daki mühendisleri yazılım kodunu kontrol etmeye dahil olabilmeleri için Twitter'ın genel merkezine davet ettiği de ortaya çıktı. Çeşitli Twitter departmanlarının başkanları, değerlendirip Musk'a geri bildirimde bulunabilmeleri için Tesla mühendislerine gerekli tüm bilgileri sundu.

Twitter mühendisleri kodlarda değişiklik yapamayacak

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre, Twitter mühendisleri anlaşma şartlarına göre dün itibariyle artık yazılım kodunda değişiklik yapamayacak. Bu, anlaşma tamamlanmadan önce Twitter'ın yazılım kısmında hiçbir şeyin değişmediğinden emin olmak içindi.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz saatlerde de Elon Musk'ın birkaç üst düzey Twitter yöneticisini işten çıkardığı ve personelinin %75'ini işten çıkarmayacağını söylediği bildirilmişti.

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Elon Musk, Tesla mühendislerine Twitter'ın kodlarını inceletiyor