Elon Musk, Tesla mühendislerini Twitter'ın kodlarını incelemek için şirkete getirdi

Buna ek olarak, Elon Musk'ın Tesla'daki mühendisleri yazılım kodunu kontrol etmeye dahil olabilmeleri için Twitter'ın genel merkezine davet ettiği de ortaya çıktı. Çeşitli Twitter departmanlarının başkanları, değerlendirip Musk'a geri bildirimde bulunabilmeleri için Tesla mühendislerine gerekli tüm bilgileri sundu.
Twitter mühendisleri kodlarda değişiklik yapamayacak
Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre, Twitter mühendisleri anlaşma şartlarına göre dün itibariyle artık yazılım kodunda değişiklik yapamayacak. Bu, anlaşma tamamlanmadan önce Twitter'ın yazılım kısmında hiçbir şeyin değişmediğinden emin olmak içindi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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