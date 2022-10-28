Elon MUSK en üst düzey Twitter yöneticilerini kovdu, CEO dahil!

Elon MUSK Twitter'ı satın aldı, kovmaya başladı
44 milyar dolarlık teklifle ünlü sosyal medya platformunu satın alan ve anlaşmaların bugün tamamlandığını belirten medyatik iş insanının Mirae Asset Financial Group ile 300 milyar Kore wonu değerinde olan bir iş birliği yapacağı duyurulmuştu.
Bank of America Corporation, Morgan Stanley, Larry ELLISON ve Suudi Prens Alwaleed bin TALAD da MUSK'a finansal anlamda oldukça yardımcı oluyor. Bu kişiler MUSK'ın girişimciliğine güveniyor.
Bu kişilerin bir daha Twitter'a dönmeyeceği de elde edilen bilgiler arasında. MUSK, Twitter'ın hiç hoş bir saygınlığa sahip olmayan bir mecraya dönmesine izin vermeyeceğini belirtmişti. Kendisine göre bu mecrada söylenen hiçbir söz kötü sonuçlara yol açmamalı.Kaynakça https://www.imore.com/apple/breaking-elon-musk-has-taken-over-twitter-as-former-ceo-and-cfo-leave https://www.engadget.com/elon-musk-takes-over-twitter-011047797.html?src=rss https://techcrunch.com/2022/10/27/elon-musk-fired-top-twitter-execs-including-ceo-reports-say/ https://www.nytimes.com/2022/10/27/technology/musk-said-to-begin-firing-twitters-top-executives.html https://www.cnbc.com/2022/10/27/elon-musk-now-in-charge-of-twitter-ceo-and-cfo-have-left-sources-say.html?__source=sharebar|twitter&par=sharebar https://www.wsj.com/articles/elon-musk-completes-twitter-takeover-11666918031?mod=hp_lead_pos1 https://www.washingtonpost.com/technology/2022/10/27/twitter-elon-musk/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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