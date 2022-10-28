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    Elon MUSK en üst düzey Twitter yöneticilerini kovdu, CEO dahil!

    Twitter'ın ana binasına eline lavabo alarak giren ünlü iş insanının yaptığı her hareket gündeme damgasını vurmaya devam ediyor. Güney Afrika asıllı olan MUSK'ın yeni kararları bomba etkisi yarattı.
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    Elon MUSK Tam Boyutta Gör
    Twitter hesabının biyografisine "Chief Twit" yazan Elon MUSK'ın daha önce Twitter'da çalışan kişi sayısını yüzde 75 oranında azaltacağı konuşuluyordu. Bu iddianın yüzdesel olarak tutmama potansiyeli artık önemli değil çünkü MUSK'ın kovduğu kişiler en üst düzey yöneticiler.

     

    Elon MUSK Twitter'ı satın aldı, kovmaya başladı

    44 milyar dolarlık teklifle ünlü sosyal medya platformunu satın alan ve anlaşmaların bugün tamamlandığını belirten medyatik iş insanının Mirae Asset Financial Group ile 300 milyar Kore wonu değerinde olan bir iş birliği yapacağı duyurulmuştu.

    Bank of America Corporation, Morgan Stanley, Larry ELLISON ve Suudi Prens Alwaleed bin TALAD da MUSK'a finansal anlamda oldukça yardımcı oluyor. Bu kişiler MUSK'ın girişimciliğine güveniyor.

    Elon MUSK Twitter Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en güvenilir haber kaynakları 51 yaşındaki girişimcinin CEO Parag AGRAWAL, CFO Ned SEGAL, Genel Danışman Sean EDGETT ve hukuk işlerinden sorumlu olan Vijaya GADDE'yi görevden aldığını açıkladı.

    Bu kişilerin bir daha Twitter'a dönmeyeceği de elde edilen bilgiler arasında. MUSK, Twitter'ın hiç hoş bir saygınlığa sahip olmayan bir mecraya dönmesine izin vermeyeceğini belirtmişti. Kendisine göre bu mecrada söylenen hiçbir söz kötü sonuçlara yol açmamalı.

    Kaynakça https://www.imore.com/apple/breaking-elon-musk-has-taken-over-twitter-as-former-ceo-and-cfo-leave https://www.engadget.com/elon-musk-takes-over-twitter-011047797.html?src=rss https://techcrunch.com/2022/10/27/elon-musk-fired-top-twitter-execs-including-ceo-reports-say/ https://www.nytimes.com/2022/10/27/technology/musk-said-to-begin-firing-twitters-top-executives.html https://www.cnbc.com/2022/10/27/elon-musk-now-in-charge-of-twitter-ceo-and-cfo-have-left-sources-say.html?__source=sharebar|twitter&par=sharebar https://www.wsj.com/articles/elon-musk-completes-twitter-takeover-11666918031?mod=hp_lead_pos1 https://www.washingtonpost.com/technology/2022/10/27/twitter-elon-musk/
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