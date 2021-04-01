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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elon Musk tweet’ledi, Dogecoin yükselişe geçti

    Elon Musk, Dogecoin hakkında 1 Nisan şakası olması muhtemel bir tweet attı. Bu tweet sonrasında Dogecoin fırladı.
    01 Nisan 2021, 19:15 (Güncellendi, 1 hf.)
    10,5b
    1
    25
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    10

    Elon Musk tweet’ledi, Dogecoin yükselişe geçti
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    Tesla ve SpaceX’in CEO’su, milyarder iş adamı Elon Musk’ın Dogecoin konulu paylaşımlarının ardı arkası kesilmiyor. Bugün erken saatlerde Dogecoin hakkında yeni bir paylaşım yapan Elon Musk yine şaşırtmadı.

    Kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Elon Musk şunları kaydetti:

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     “SpaceX, Dogecoin’i kelimenin tam anlamıyla Ay'a götürecek”

    Daha önce de birçok defa Bitcoin, NFT ve Dogecoin hakkında paylaşımlarda bulunan Elon Musk’ın bu tweet’i akıllarda soru işareti yarattı. Elon Musk bu paylaşımıyla 1 Nisan şakası mı yapıyor yoksa milyarder iş adamı gerçekten bu şekilde bir çılgınlık yapmaya mı hazırlanıyor.

    Elon Musk’ın bu paylaşımı başta Dogecoin yatırımcıları olmak üzere kripto para topluluğunu heyecanlandırdı. Musk’ın paylaşımı sonrasında espri amaçlı geliştirilen Dogecoin, 0.054 dolar seviyesinden %17’lik hatrı sayılır bir yükseliş yaşayarak 0.069 dolara ulaştı.

    Dogecoin haberimizin hazırlandığı sırada 0.059 dolar seviyesinde işlem görüyordu.



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    danlabilic (Danla Bilic) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bi de tl hakkında bi twit atsan be knk
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    1ses1 (hasan türk) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) joven
    Kahvedeki adamı mı ciddiye alsınlar.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Patlayan roketler zarara soktu galiba.

    Elon Musk'a para lazım, o yüzden eller cebe DOGEcoin yatırımcıları.
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    kendini kandırma anadolu zekisi :)) hadi şimdi peynir ekmeğini ye
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    E emirhan159 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hey nasılsın adamım seni meşgul ettiğim için özür dilerim ama mining işleri ile ilgilendiğini biliyorum :) O yüzden bu 
    sitelerden biri senin dikkatini çekebilir bu sitelere üye olarak sen de para kazanabilirsin
    Evde oturarak para kazanmak istiyorsan bu sitelere bi bakmanı tercih ederim. Şimdiden bol kazançlar!!

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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Elon musk Aya çıkaragız demekteki kastı degerini uçaragız teriminde kullanmış olmasın ?
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    Light of Galadriel 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sonra çıkıp kendi firmaları hakkında manipülasyon yapıldı diye ağlıyor. Manipülasyonun kralını yapıyor hesap soran yok üç kuruş cezalarla geçiştiriliyor. Adam kendini boostlaya boostlaya bir hal oldu. Bu adam bana çok sinsi geliyor yaptığı projeler iyi hoş ama bu tavırları iyice can sıkmaya başladı.
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    Rouvax 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Başkası olsa spekülatör diye içeri atarlar. Çok fena silkeleyecekler.
    En çok da bizim ki gibi ülkelerden.
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    C celeroni (Cengiz Aytekin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    adam yere üflese fırtına çıkaracak bir kesim var. Bırakın adam rahat rahat sallasın....
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    ziyan82 (ismail ziyan82) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adam ABD başkanı gibi ağzından çıkan her cümle kripto para piyasasını etkiliyor
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    A aysensS 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tl tweeti bekliyoruz ülkece
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    F Firatkaptan 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bence artık cezalandırılmadı kafasına göre piyasa yükseltip düşürüyor
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Bloodin 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Firatkaptan
    Burada "düşürüyor" sözcüğü fazla olmuş. Elon coin düşürücü açıklama yapmadı bugüne kadar.
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    Rambo_FT (Furkan Güneş) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Elon Musk, kripto paranın kralı ilan edilmeli ve ona biat edilmelidir Adam kripto paradan bahsedince, yatırım yapan herkes zengin oluyor.
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    10537 kez okundu.
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    dogecoin, elon musk ve
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