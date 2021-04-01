Elon Musk tweet’ledi, Dogecoin yükselişe geçti

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Tesla ve SpaceX’in CEO’su, milyarder iş adamı Elon Musk’ın Dogecoin konulu paylaşımlarının ardı arkası kesilmiyor. Bugün erken saatlerde Dogecoin hakkında yeni bir paylaşım yapan Elon Musk yine şaşırtmadı.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Elon Musk şunları kaydetti:

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Daha önce de birçok defa Bitcoin, NFT ve Dogecoin hakkında paylaşımlarda bulunan Elon Musk’ın bu tweet’i akıllarda soru işareti yarattı. Elon Musk bu paylaşımıyla 1 Nisan şakası mı yapıyor yoksa milyarder iş adamı gerçekten bu şekilde bir çılgınlık yapmaya mı hazırlanıyor.

Elon Musk’ın bu paylaşımı başta Dogecoin yatırımcıları olmak üzere kripto para topluluğunu heyecanlandırdı. Musk’ın paylaşımı sonrasında espri amaçlı geliştirilen Dogecoin, 0.054 dolar seviyesinden %17’lik hatrı sayılır bir yükseliş yaşayarak 0.069 dolara ulaştı.

Dogecoin haberimizin hazırlandığı sırada 0.059 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

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