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    Elon Musk, Twitter'a yeni bir abonelik sistemi getirebilir

    The New York Times tarafından hazırlanan bir rapora göre Elon Musk, Twitter'ın ücretli platformu Twitter Blue dışında yeni bir abonelik sistemi üzerinde çalışıyor olabilir.
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    Elon Musk, Twitter'a yeni bir abonelik sistemi getirebilir
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    Elon Musk, geçtiğimiz günlerde tam 44 milyar dolara Twitter'ı satın aldığını duyurmasıyla birlikte Twitter, birçok konuda sıklıkla gündeme geldi. Popüler sosyal medya uygulaması Twitter, bu sefer ise The New York Times tarafından paylaşılan bir rapordan dolayı tekrar gündeme geldi.

    Elon Musk, yalnızca aboneliklerle Twitter'ın gelirini ikiye katlayabilir

    The New York Times tarafından hazırlanan bir rapora göre Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Twitter'dan 2028 yılına kadar abonelikler sayesinde 10 milyar dolar gelir elde etmeyi bekliyor. Elon Musk, Twitter'ın ücretli abonelik sistemi Twitter Blue'nun abone sayısının ise 2025 yılına kadar 69 milyona ve 2028 yılına kadar da 159 milyona çıkmasını bekliyor. 

    Elon Musk, Twitter'a yeni bir abonelik sistemi getirebilir

    Twitter, geçmişte birincil gelir akışı olarak reklamcılığa güveniyordu. Ancak şimdilerde silinen bir tweet'te Twitter'ın ücretli abonelikler için reklamları kaldırması gerektiğini söyleyen Elon Musk, reklamların Twitter'ın toplam gelirinin sadece yüzde 45'ini oluşturmasını istiyor. Ayrıca rapor Elon Musk'ın Twitter Blue dışında, isimsiz bir abonelik hizmeti planladığını gösteriyor.

    Geçtiğimiz yıl veri lisanslama ve diğer gelirlerden 572 milyon dolar kazanan Twitter, Elon Musk'ın uygulayacağı adımlarla bu yoldan daha çok gelir elde edebilir. Bu konuyla ilgili raporda Elon Musk'ın platformdaki milyonlarca günlük tweet'i, pazar bilgilerini ve tüketici eğilimlerini şirketlere ve geliştiricilere satarak gelir elde etmeyi düşündüğü yer almakta.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    daysleeperxp 12 saat önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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