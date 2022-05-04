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    Twitter yeni özelliği Çevreler'i duyurdu: Artık tweet'lerinizi sadece sizin istediğiniz kişiler görebilecek

    Popüler sosyal medya uygulaması Twitter, yakın bir zamanda yaptığı paylaşımda Instagram'ın yakın arkadaşlar özelliğine benzeyen yeni özelliği Çevreler'i duyurdu.
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    Twitter yeni özelliği Çevreler'i duyurdu
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    Elon Musk, geçtiğimiz günlerde tam 44 milyar dolara Twitter'ı satın aldığını duyurmasıyla birlikte Twitter, birçok konuda sıklıkla gündeme geldi. Popüler sosyal medya uygulaması Twitter, bu sefer ise tweet'lerini başkalarıyla özel olarak paylaşmak isteyen kullanıcıları için Instagram'ın yakın arkadaşlar özelliğinin bir benzeri olan yeni özelliğini duyurdu.

    Twitter'ın yeni özelliği Çevreler sayesinde 150 kişiye kadar özel tweet atabilirsiniz

    Twitter, yakın bir zamanda yaptığı paylaşımda "Bazı Tweetler herkes içindir ve diğerleri sadece seçtiğiniz kişiler içindir. Şu anda, daha küçük bir kalabalıkla paylaşmak istediğinizde Tweetlerinizi görebilecek 150 kişiye kadar eklemenizi sağlayan Twitter Circle'ı test ediyoruz." sözleriyle Circles (Çevreler) adını verdiği yeni bir özelliği duyurdu.

    Çevreler isimli özellik, kullanıcıların tweet gönderdikten sonra, yalnızca seçilen kişilerin paylaşımı görmesine olanak sağlıyor. Şimdilik 150'ye kadar alıcı seçmesine olanak sağlayan özelliğin kişi sayısının gelecekte artacağı tahmin ediliyor. 

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    C
    Command-01 4 gün önce

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    L
    linkci_sude 6 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 6 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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