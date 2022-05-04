Twitter yeni özelliği Çevreler'i duyurdu: Artık tweet'lerinizi sadece sizin istediğiniz kişiler görebilecek

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Elon Musk, geçtiğimiz günlerde tam 44 milyar dolara Twitter'ı satın aldığını duyurmasıyla birlikte Twitter, birçok konuda sıklıkla gündeme geldi. Popüler sosyal medya uygulaması Twitter, bu sefer ise tweet'lerini başkalarıyla özel olarak paylaşmak isteyen kullanıcıları için Instagram'ın yakın arkadaşlar özelliğinin bir benzeri olan yeni özelliğini duyurdu.

Elon Musk tweet'lerinizden para kazanmanızı sağlayabilir 3 gün önce eklendi

Twitter'ın yeni özelliği Çevreler sayesinde 150 kişiye kadar özel tweet atabilirsiniz

Twitter, yakın bir zamanda yaptığı paylaşımda "Bazı Tweetler herkes içindir ve diğerleri sadece seçtiğiniz kişiler içindir. Şu anda, daha küçük bir kalabalıkla paylaşmak istediğinizde Tweetlerinizi görebilecek 150 kişiye kadar eklemenizi sağlayan Twitter Circle'ı test ediyoruz." sözleriyle Circles (Çevreler) adını verdiği yeni bir özelliği duyurdu.

Çevreler isimli özellik, kullanıcıların tweet gönderdikten sonra, yalnızca seçilen kişilerin paylaşımı görmesine olanak sağlıyor. Şimdilik 150'ye kadar alıcı seçmesine olanak sağlayan özelliğin kişi sayısının gelecekte artacağı tahmin ediliyor.

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