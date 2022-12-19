Sonucuna uyacak! Elon Musk anket yaptı: “İstifa etmeli miyim?”

Tam Boyutta Gör Twitter'ın patronu Elon Musk bir kez daha insanları nabzını tutma yolunu seçti. “Dünyanın en zengin insanı” unvanını kaybeden tecrübeli iş insanının bazı gazetecileri Twitter'dan uzaklaştırması ABD'nin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Bu konuda geri adım atan Musk'ın sergilediği ilgili davranış yüzünden üzgün olduğu öğrenildi.

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“Elon Musk istifa etti mi?” sorusunun cevabı belli olmak üzere

44 milyar dolar karşılığında satın aldığı bu sosyal medya platformu için yaptığı hamlelerle gündemde daima kalmayı başaran Musk'ın bu anketine şimdilik 6 milyon 515 bin 177 kişi katıldı.

Bu sayı her geçen dakika artıyor. Bu anketin sonucu 9 saat sonra belli olacak. Katılımların yüzde 57.4'ü Musk'ın görevinden istifa etmesini isterken yüzde 42.6'lık bir kısım Güney Afrika asıllı iş insanının Twitter'daki görevini sürdürmesini istiyor.

Elon Musk kullanıcılar ne derse onu yapacağını resmen ilan etti. Kısacası Twitter kullanıcıları Musk'ın bu görevi bırakmasını isterse Musk kendi görevinden istifa edecek. Burada yazılan yüzdesel istatistikler büyük bir değişime uğrayabilir. Milyonlarca kişi bu anketin sonuçlanmasını bekliyor.

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