Sonucuna uyacak! Elon Musk anket yaptı: “İstifa etmeli miyim?”

“Elon Musk istifa etti mi?” sorusunun cevabı belli olmak üzere
44 milyar dolar karşılığında satın aldığı bu sosyal medya platformu için yaptığı hamlelerle gündemde daima kalmayı başaran Musk'ın bu anketine şimdilik 6 milyon 515 bin 177 kişi katıldı.
Bu sayı her geçen dakika artıyor. Bu anketin sonucu 9 saat sonra belli olacak. Katılımların yüzde 57.4'ü Musk'ın görevinden istifa etmesini isterken yüzde 42.6'lık bir kısım Güney Afrika asıllı iş insanının Twitter'daki görevini sürdürmesini istiyor.
Elon Musk kullanıcılar ne derse onu yapacağını resmen ilan etti. Kısacası Twitter kullanıcıları Musk'ın bu görevi bırakmasını isterse Musk kendi görevinden istifa edecek. Burada yazılan yüzdesel istatistikler büyük bir değişime uğrayabilir. Milyonlarca kişi bu anketin sonuçlanmasını bekliyor.Kaynakça https://www.theverge.com/2022/12/18/23515764/elon-musk-head-twit-poll-tesla-doxxing-moderation https://twitter.com/elonmusk/status/1604617643973124097 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...