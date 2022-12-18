Elon Musk'dan geri adım: Toplu yasaklanan hesaplar açıldı

- Hesaplar neden askıya alındı?
- Avrupa Komisyonu: Musk, keyfî hareket ediyor, kırmızı çizgimiz var!
- Musk: Yanlış bir şey yapmadım
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Hesaplar neden askıya alındı?
Gazetecilerden bazıları Musk’ın herkese açık uçuş verilerini kullanarak özel uçağının yerini takip eden ElonJet hesabını yasaklaması hakkında yazmıştı. Makalelerde izinsiz gerçek zamanlı konum bilgisi ve açık bir şekilde paylaşılmaması gereken belgelerle birlikte ElonJet hesabına linkleme yapıldığı, ayrıca bazılarının Musk’ın Twitter yönetimini eleştiren yazılar yazmaları "hesaplarının askıya alınması" ile sonuçlandı.
Avrupa Komisyonu: Musk, keyfî hareket ediyor, kırmızı çizgimiz var!
Avrupa Komisyonu, Musk’ın keyfî kararlar almasından ve hesap yasaklama gibi eylemlere tek başına karar vermesinden rahatsız. Ayrıca Twitter’ın geçen ay yürürlüğe giren dijital servisler için bir dizi önemli Avrupa Birliği düzenlemesi olan Dijital Hizmetler Yasası’na uymaması durumunda şirketin global yıllık cirosunun en fazla %6’sına denk gelen bir ceza ödeyeceğini yineledi.
Musk: Yanlış bir şey yapmadım
İfade özgürlüğü sözünü defalarca dile getiren Musk, yaptığı şeyin Twitter’ın önceki yönetiminde yapılandan (Covid-19 ve siyaset içeren gönderilerin kısıtlanması) farklı olmadığını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...