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    Anlık Bildirim

    Elon Musk'dan geri adım: Toplu yasaklanan hesaplar açıldı

    Elon Musk, Twitter'da yasaklanan gazetecilerin hesabının yeniden açıldığını duyurdu. Musk, aldığı bu kararla Avrupa Komisyonu dahil birçok yerden tepki çekti.   
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    elon musk gazetici hesapları askıya alma Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, Twitter’ın mahremiyet kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle, aralarında CNN, The New York Times, Washington Post, Mashable’dan gazetecilerin de bulunduğu hesapları toplu olarak askıya almıştı. Bu yasaklama, ifade özgürlüğü savunucularını alarma geçirdi ve gelen tepkiler üzerine Musk, bir anket başlattı. Yaklaşık 4 milyon kişinin katıldığı ankette %59, gazetecilerin hesaplarının hemen açılması gerektiğini belirtti.

    Hesaplar neden askıya alındı?

    Gazetecilerden bazıları Musk’ın herkese açık uçuş verilerini kullanarak özel uçağının yerini takip eden ElonJet hesabını yasaklaması hakkında yazmıştı. Makalelerde izinsiz gerçek zamanlı konum bilgisi ve açık bir şekilde paylaşılmaması gereken belgelerle birlikte ElonJet hesabına linkleme yapıldığı, ayrıca bazılarının Musk’ın Twitter yönetimini eleştiren yazılar yazmaları "hesaplarının askıya alınması" ile sonuçlandı.

    Avrupa Komisyonu: Musk, keyfî hareket ediyor, kırmızı çizgimiz var!

    Avrupa Komisyonu, Musk’ın keyfî kararlar almasından ve hesap yasaklama gibi eylemlere tek başına karar vermesinden rahatsız. Ayrıca Twitter’ın geçen ay yürürlüğe giren dijital servisler için bir dizi önemli Avrupa Birliği düzenlemesi olan Dijital Hizmetler Yasası’na uymaması durumunda şirketin global yıllık cirosunun en fazla %6’sına denk gelen bir ceza ödeyeceğini yineledi.

    Musk: Yanlış bir şey yapmadım

    İfade özgürlüğü sözünü defalarca dile getiren Musk, yaptığı şeyin Twitter’ın önceki yönetiminde yapılandan (Covid-19 ve siyaset içeren gönderilerin kısıtlanması) farklı olmadığını söyledi.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 4 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 4 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 4 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 4 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 5 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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