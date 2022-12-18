Tam Boyutta Gör Elon Musk, Twitter’ın mahremiyet kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle, aralarında CNN, The New York Times, Washington Post, Mashable’dan gazetecilerin de bulunduğu hesapları toplu olarak askıya almıştı. Bu yasaklama, ifade özgürlüğü savunucularını alarma geçirdi ve gelen tepkiler üzerine Musk, bir anket başlattı. Yaklaşık 4 milyon kişinin katıldığı ankette %59, gazetecilerin hesaplarının hemen açılması gerektiğini belirtti.

Hesaplar neden askıya alındı?

Gazetecilerden bazıları Musk’ın herkese açık uçuş verilerini kullanarak özel uçağının yerini takip eden ElonJet hesabını yasaklaması hakkında yazmıştı. Makalelerde izinsiz gerçek zamanlı konum bilgisi ve açık bir şekilde paylaşılmaması gereken belgelerle birlikte ElonJet hesabına linkleme yapıldığı, ayrıca bazılarının Musk’ın Twitter yönetimini eleştiren yazılar yazmaları "hesaplarının askıya alınması" ile sonuçlandı.

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Avrupa Komisyonu: Musk, keyfî hareket ediyor, kırmızı çizgimiz var!

Avrupa Komisyonu, Musk’ın keyfî kararlar almasından ve hesap yasaklama gibi eylemlere tek başına karar vermesinden rahatsız. Ayrıca Twitter’ın geçen ay yürürlüğe giren dijital servisler için bir dizi önemli Avrupa Birliği düzenlemesi olan Dijital Hizmetler Yasası’na uymaması durumunda şirketin global yıllık cirosunun en fazla %6’sına denk gelen bir ceza ödeyeceğini yineledi.

Musk: Yanlış bir şey yapmadım

İfade özgürlüğü sözünü defalarca dile getiren Musk, yaptığı şeyin Twitter’ın önceki yönetiminde yapılandan (Covid-19 ve siyaset içeren gönderilerin kısıtlanması) farklı olmadığını söyledi.

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Elon Musk'dan geri adım: Toplu yasaklanan hesaplar açıldı