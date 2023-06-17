Elon Musk: “Madem bu kadar akıllıyım, Twitter için neden bu kadar para ödedim?”

Musk, Twitter'a fazla ödediğini kabul etti
Anlaşmanın "pahalı" olduğunu kabul etmekle birlikte, sosyal medya ağını satın almaya karar verdiğini çünkü büyük bir “tweetçi” olduğunu ve platformun "olumsuz bir yöne gitmesinden" endişe duyduğunu söyledi. Musk, "Twitter'ın uygarlık üzerinde olumsuz ve sivil toplum üzerinde yıpratıcı bir etkisi olmasından endişe ediyordum ve bence uygarlığı baltalayan hiçbir şey iyi değildir" dedi.
"Twitter büyük ölçüde temizlendi"
Öte yandan Bloomberg'in haberine göre Musk, dünyanın en zengin ikinci kişisi ve LVMH CEO'su Bernard Arnault ile öğle yemeği için bir araya geldi. İkilinin ne konuştuğu açıklanmadı. Musk ayrıca şirket değerlemelerinin de “garip” olduğunu belirtti. Milyarder isim, “Tesla hisseleri çok yüksek” dediğinde şirketin hisse senedi fiyatının yükseldiğini söylüyor. Ancak Musk’a göre Tesla’nın değeri öncelikle özerklik temeline dayanıyor ve bu durum şirketi daha değerli kılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi