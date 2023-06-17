Elon Musk: “Madem bu kadar akıllıyım, Twitter için neden bu kadar para ödedim?”

Tam Boyutta Gör 229 milyar dolar değerinde olduğunuzda, belki de bir devralma için 44 milyar dolar harcamakla ilgili şaka yapmak o kadar da zor değildir. Bu senaryo elbette çağımızın en önemli figürlerinden birisi olan Elon Musk için geçerli. Musk, Paris'teki bir konferansta "Madem bu kadar akıllıyım, o zaman neden Twitter için bu kadar para ödedim?" diyerek kendisiyle adeta dalga geçti.

Musk, Twitter'a fazla ödediğini kabul etti

Anlaşmanın "pahalı" olduğunu kabul etmekle birlikte, sosyal medya ağını satın almaya karar verdiğini çünkü büyük bir “tweetçi” olduğunu ve platformun "olumsuz bir yöne gitmesinden" endişe duyduğunu söyledi. Musk, "Twitter'ın uygarlık üzerinde olumsuz ve sivil toplum üzerinde yıpratıcı bir etkisi olmasından endişe ediyordum ve bence uygarlığı baltalayan hiçbir şey iyi değildir" dedi.

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"Twitter büyük ölçüde temizlendi"

Tam Boyutta Gör Twitter'ın olumsuz bir yönde ilerlediğini hissettiğini söyleyen Musk, arzusunun platformu uygarlık için olumlu bir güç haline getirmek olduğunu belirtti. Dünyanın en zengin kişisi, Ekim ayı sonunda kontrolü ele almasından bu yana Twitter'ın büyük ölçüde temizlendiğini iddia etti. Musk, "Bence düzenli bir Twitter kullanıcısı olan çoğu kişi deneyimlerinin iyileştiğini söyleyecektir" dedi. Musk, Twitter’daki botların, dolandırıcılıkların ve çeşitli kötü şeylerin yüzde 90'ından kurtulduklarını iddia ederken çocuk istismarı materyallerinin yüzde 95'ini de platformdan sildiklerini belirtti.

Öte yandan Bloomberg'in haberine göre Musk, dünyanın en zengin ikinci kişisi ve LVMH CEO'su Bernard Arnault ile öğle yemeği için bir araya geldi. İkilinin ne konuştuğu açıklanmadı. Musk ayrıca şirket değerlemelerinin de “garip” olduğunu belirtti. Milyarder isim, “Tesla hisseleri çok yüksek” dediğinde şirketin hisse senedi fiyatının yükseldiğini söylüyor. Ancak Musk’a göre Tesla’nın değeri öncelikle özerklik temeline dayanıyor ve bu durum şirketi daha değerli kılıyor.

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Elon Musk, Twitter’ı satın aldığı için kendisiyle dalga geçti