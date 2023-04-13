Elon Musk, Twitter’ı bir şartla satacağını söyledi

Tam Boyutta Gör Elon Musk ve Twitter gündemde kalmaya devam ediyor. Twitter’ı 44 milyar dolara satın aldıktan sonra binlerce kişiyi işten çıkaran, sonrasında Blue abonelik sistemiyle gelirleri artırmayı hedefleyen Musk, geçmiş gizli Twitter dosyaları ile de siyasi ifşalarda bulundu. Şimdi ise verdiği bir röportajda Twitter’ı satma fikrine açık olduğunu, ancak bunu tek bir şartla yapacağını söyledi.

Musk, Twitter’ı “gerçeğin peşinde” olan birisine satabilir

Musk, BBC'nin dün gece Twitter Spaces üzerinden gerçekleştirdiği bir röportajda bazı açıklamalarda bulundu. Kendisine, sosyal medya platformu için şirkete ödediği ilk miktar olan 44 milyar dolar teklif edilmesi halinde Twitter'ı satıp satmayacağı soruldu. Musk ilk başta teklifi reddedeceğini söyledi ama sonrasında bu fikre kapıyı açık tutarak bunun nasıl olacağını söyledi: "Sanırım gerçeğin peşinden şiddetle gideceklerinden emin olsaydım, o zaman sanırım başka birine devretmekten memnuniyet duyardım. Para gerçekten umurumda değil, ama güvenebileceğim doğru bir kaynağa sahip olmak istiyorum."

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Başka bir deyişle Musk, Twitter'ın yönetimi devraldığından beri yürürlüğe koyduğu politikalara sadık kalınmasını istiyor. Bu politikalar arasında içerik denetiminden ziyade ifade özgürlüğüne öncelik verilmesi ve eski ABD Başkanı Donald Trump gibi daha önce hizmetten men edilen kullanıcıların yeniden platformda yer alması da yer alıyor.

Musk, yıl sonuna kadar istifa edecek

Tam Boyutta Gör BBC muhabiri James Clayton bunun üzerine, "Eğer parayı önemsemiyorsanız, Twitter'ı yönetmesi için iyi biri olduğunu düşündüğünüz birine verebilirsiniz" diye sordu. Musk ise soruyu biraz saptırarak "Sizce bu kim olabilir?" olabilir dedi ve bunun çok zor bir iş olduğunu aktardı. Musk yaklaşık altı ay önce CEO'luk görevini devraldı ve o zamandan bu yana personelin çoğunu işten çıkarmak da dahil olmak üzere çok sayıda tartışmalı değişiklik yaptı.

Musk röportaj sırasında Twitter'ın bir zamanlar sahip olduğu 7.800 çalışanı olduğunu ve bu sayının yüzde 80 düşüş ile 1.500 civarına gerilediğini söyledi. Musk, bunun bir kutlama sayılmayacağını söyleyerek durumun stresli olduğunu belirtti. Twitter’ın gelir ve giderlerinin zar zor başa baş gittiğini ifade eden Musk, muhtemelen yılsonuna kadar Twitter CEO'luğundan istifa edeceğine de söz verdi.

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