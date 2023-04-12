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    Elon Musk düğmeye bastı! Twitter'a yapay zeka geliyor

    Twitter’ın sahibi Elon Musk'ın bir Twitter yapay zeka projesi için binlerce ekran kartı satın aldığı bildirildi. Şirket ayrıca yakın zamanda iki eski DeepMind araştırmacısını da işe aldı.
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    Elon Musk, Twitter için yapay zeka işine giriyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, şimdilerde en popüler ve en büyük yapay zeka şirketi olan OpenAI’ın kurucularından olsa da bir süredir yapay zeka konusuna mesafeli. Ancak görünüşe göre bu durum hızla değişmek üzere. Geçtiğimiz ay birkaç eski DeepMind araştırıcısını işe alan Twitter’ın halihazırda şirket için bir yapay zeka projesi üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

    Twitter'a yapay zeka geliyor

    Aktarılanlara göre Elon Musk, yapay zeka projesi için gerekli olan işlem gücünü temin etti. Musk’ın şirketin mevcut iki veri merkezinden birinde kullanılmak üzere kısa süre önce 10.000 ekran kartı aldığı iddia ediliyor. Twitter bu projeyle neyi amaçlıyor bilinmiyor ama sosyal medya platformunun devasa veri hazinesi üzerinde eğitilen üretken bir yapay zeka modeli olması bekleniyor. Üretken bir yapay zekanın platformun arama işlevselliğini artırabileceği veya şirketin reklam işini yeniden inşa etmesine yardımcı olabileceği öne sürülüyor.

    Her halükârda tüm bu iddiaların Musk'ın yapay zeka geliştirme konusunda altı aylık bir duraklama çağrısı yapmasının ardından geliyor olması da oldukça renkli ve ilginç bir durum. Musk’ın tam olarak ne yapmak istediği belirsiz ancak görünen o ki kurucularından birisi olduğu OpenAI’a karşı bir rakip hazırlayacak. Bu arada OpenAI firmasının ChatGPT, GPT-4 ve Dall-E gibi yapay zeka araçlarının sahibi ve geliştiricisi olduğunu da belirtelim.

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