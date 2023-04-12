Elon Musk düğmeye bastı! Twitter'a yapay zeka geliyor

Twitter'a yapay zeka geliyor
Aktarılanlara göre Elon Musk, yapay zeka projesi için gerekli olan işlem gücünü temin etti. Musk’ın şirketin mevcut iki veri merkezinden birinde kullanılmak üzere kısa süre önce 10.000 ekran kartı aldığı iddia ediliyor. Twitter bu projeyle neyi amaçlıyor bilinmiyor ama sosyal medya platformunun devasa veri hazinesi üzerinde eğitilen üretken bir yapay zeka modeli olması bekleniyor. Üretken bir yapay zekanın platformun arama işlevselliğini artırabileceği veya şirketin reklam işini yeniden inşa etmesine yardımcı olabileceği öne sürülüyor.
Her halükârda tüm bu iddiaların Musk'ın yapay zeka geliştirme konusunda altı aylık bir duraklama çağrısı yapmasının ardından geliyor olması da oldukça renkli ve ilginç bir durum. Musk’ın tam olarak ne yapmak istediği belirsiz ancak görünen o ki kurucularından birisi olduğu OpenAI’a karşı bir rakip hazırlayacak. Bu arada OpenAI firmasının ChatGPT, GPT-4 ve Dall-E gibi yapay zeka araçlarının sahibi ve geliştiricisi olduğunu da belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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