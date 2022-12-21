Twitter skandalında ikinci perde: Pentagon propagandasına izin verildi

Twitter’da Pentagon propagandası
Geçtiğimiz haftalarda Elon Musk tarafından açılan bir dosya, Hunter Biden’ın ulusal çıkarlar maskesi altında nasıl korunduğunu ve skandallarının örtüldüğünü gözler önüne sermişti. Elde edilen yeni bilgiler daha da fazlasını gösteriyor.
Ele geçirilen iç yazışmalar, en azından 5 yıl öncesine kadar Pentagon’un nüfuz ajanlarının yani propaganda ile sorumlu görevlilerinin Twitter tarafından beyaz listeye alındığını gösteriyor. Bu sayede bot olarak algılanmıyor ve etiketlerde indekslenebiliyor. Haliyle hedefi olan gruplara kendisini gösterebiliyor.
Örneğin Orta Doğu bölgesinde terör gruplarının destekçileri ile angaje olan kullanıcılar spam olarak tanımlanıyor ancak bu beyaz listedeki kişiler bundan muaf tutulmuş. Suudi Arabistan, Irak, Suriye gibi Arap ülkelerinde faal olan yaklaşık 52 hesabın bu şekilde korunduğu ifade ediliyor. Twitter içerisinde bazı yöneticilerin buna karşı çıktığı ancak dikkate alınmadığı vurgulanıyor.
Elbette bunlar şaşırtıcı değil. Twitter haricinde diğer sosyal ağların da benzer uygulamalar içerisinde olduklarını tahmin edebiliriz zira hepsi ABD istihbarat servislerine boyun eğmek zorunda. Yıllar önce istihbarat birimlerinin Facebook sunucularına bağlanarak kullanıcıların tüm verilerini çekebildiği gündeme gelmişti. Bununla birlikte Çin ordusunun hizmetinde olduğu gerekçesiyle Huawei gibi pek çok Çinli üreticiye ambargo uygulanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...