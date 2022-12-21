Twitter skandalında ikinci perde: Pentagon propagandasına izin verildi

Tam Boyutta Gör ABD hükümetinin vatandaşa görünen icraatlarının yanında bir de görünmeye icraatlarının olduğunu herkes biliyor. Özellikle propaganda ve manipülasyon neredeyse en iyi olduğu alan. ABD’li sosyal medya platformları da buna çanak tutuyor.

Twitter’da Pentagon propagandası

Geçtiğimiz haftalarda Elon Musk tarafından açılan bir dosya, Hunter Biden’ın ulusal çıkarlar maskesi altında nasıl korunduğunu ve skandallarının örtüldüğünü gözler önüne sermişti. Elde edilen yeni bilgiler daha da fazlasını gösteriyor.

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Ele geçirilen iç yazışmalar, en azından 5 yıl öncesine kadar Pentagon’un nüfuz ajanlarının yani propaganda ile sorumlu görevlilerinin Twitter tarafından beyaz listeye alındığını gösteriyor. Bu sayede bot olarak algılanmıyor ve etiketlerde indekslenebiliyor. Haliyle hedefi olan gruplara kendisini gösterebiliyor.

Örneğin Orta Doğu bölgesinde terör gruplarının destekçileri ile angaje olan kullanıcılar spam olarak tanımlanıyor ancak bu beyaz listedeki kişiler bundan muaf tutulmuş. Suudi Arabistan, Irak, Suriye gibi Arap ülkelerinde faal olan yaklaşık 52 hesabın bu şekilde korunduğu ifade ediliyor. Twitter içerisinde bazı yöneticilerin buna karşı çıktığı ancak dikkate alınmadığı vurgulanıyor.

Elbette bunlar şaşırtıcı değil. Twitter haricinde diğer sosyal ağların da benzer uygulamalar içerisinde olduklarını tahmin edebiliriz zira hepsi ABD istihbarat servislerine boyun eğmek zorunda. Yıllar önce istihbarat birimlerinin Facebook sunucularına bağlanarak kullanıcıların tüm verilerini çekebildiği gündeme gelmişti. Bununla birlikte Çin ordusunun hizmetinde olduğu gerekçesiyle Huawei gibi pek çok Çinli üreticiye ambargo uygulanıyor.

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