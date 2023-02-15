Twitter şaşkın: Elon Musk, yeni CEO'yu takdim etti

Tam Boyutta Gör Elon Musk, Twitter’ı satın alır almaz Agarwal’ı kovdu. Agrawal ile birlikte Twitter'ın yasal başkanı Vijaya Gadde ve Twitter CFO’su Nel Segal de işinden oldu. Musk’ın da bir süredir CEO görevini bırakacağı konuşuluyor, yerine gelebilecek isimler hakkında tahminler yürütülüyor. Musk, beklenen duyuruyu yaptı ancak her zaman olduğu gibi kendi tarzında…

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Musk: Twitter'ın yeni CEO'su Floki ile tanışın

Elon Musk, yeni Twitter CEO’sunu takdim etti ancak şirketin başına gelen yeni isim bir insan değil, köpek. Musk, kendi köpeği Floki’nin Parag Agrawal’dan daha iyi bir CEO olduğunu ima eden tweetler paylaştı. Üzerinde CEO yazan siyah bir tişörtle gördüğümüz sevimli patinin önünde birkaç dosya ve e-postalarına bakması için mini dizüstü bilgisayar bulunuyor.

Köpek temalı kripto paralar anında değer kazandı

İlginç olarak, Musk’ın bu paylaşımının ardından köpek temalı kripto para birimleri (Dogecoin, Floki, Shiba Inu) hemen değer kazandı. Floki Inu fiyatı %45’in üzerinde yükseldi, işlem hacmi yaklaşık %250 arttı. Dogecoin fiyatı da %5’in üzerinde yükseldi. Shiba Inu fiyatı %4 oranında yükseldi.

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