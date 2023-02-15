Twitter şaşkın: Elon Musk, yeni CEO'yu takdim etti

- Musk: Twitter'ın yeni CEO'su Floki ile tanışın
- Köpek temalı kripto paralar anında değer kazandı
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Musk: Twitter'ın yeni CEO'su Floki ile tanışın
Elon Musk, yeni Twitter CEO’sunu takdim etti ancak şirketin başına gelen yeni isim bir insan değil, köpek. Musk, kendi köpeği Floki’nin Parag Agrawal’dan daha iyi bir CEO olduğunu ima eden tweetler paylaştı. Üzerinde CEO yazan siyah bir tişörtle gördüğümüz sevimli patinin önünde birkaç dosya ve e-postalarına bakması için mini dizüstü bilgisayar bulunuyor.
Köpek temalı kripto paralar anında değer kazandı
İlginç olarak, Musk’ın bu paylaşımının ardından köpek temalı kripto para birimleri (Dogecoin, Floki, Shiba Inu) hemen değer kazandı. Floki Inu fiyatı %45’in üzerinde yükseldi, işlem hacmi yaklaşık %250 arttı. Dogecoin fiyatı da %5’in üzerinde yükseldi. Shiba Inu fiyatı %4 oranında yükseldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah