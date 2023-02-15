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    Anlık Bildirim

    Twitter şaşkın: Elon Musk, yeni CEO'yu takdim etti

    Elon Musk, Twitter'ı aldıktan sonra yaptığı ilk şeylerden biri CEO'yu koltuğundan indirmek oldu. Yeni Twitter CEO'su kim olacak uzun süredir merak ediliyor. Musk, bugün ilginç bir tweet paylaştı.
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    twitter yeni ceosu köpek floki Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, Twitter’ı satın alır almaz Agarwal’ı kovdu. Agrawal ile birlikte Twitter'ın yasal başkanı Vijaya Gadde ve Twitter CFO’su Nel Segal de işinden oldu. Musk’ın da bir süredir CEO görevini bırakacağı konuşuluyor, yerine gelebilecek isimler hakkında tahminler yürütülüyor. Musk, beklenen duyuruyu yaptı ancak her zaman olduğu gibi kendi tarzında…

    Musk: Twitter'ın yeni CEO'su Floki ile tanışın

    Elon Musk, yeni Twitter CEO’sunu takdim etti ancak şirketin başına gelen yeni isim bir insan değil, köpek. Musk, kendi köpeği Floki’nin Parag Agrawal’dan daha iyi bir CEO olduğunu ima eden tweetler paylaştı. Üzerinde CEO yazan siyah bir tişörtle gördüğümüz sevimli patinin önünde birkaç dosya ve e-postalarına bakması için mini dizüstü bilgisayar bulunuyor.

    Köpek temalı kripto paralar anında değer kazandı

    İlginç olarak, Musk’ın bu paylaşımının ardından köpek temalı kripto para birimleri (Dogecoin, Floki, Shiba Inu) hemen değer kazandı. Floki Inu fiyatı %45’in üzerinde yükseldi, işlem hacmi yaklaşık %250 arttı. Dogecoin fiyatı da %5’in üzerinde yükseldi. Shiba Inu fiyatı %4 oranında yükseldi.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 6 saat önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 2 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 4 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 4 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 5 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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    gıbır net elektrik kullanım yeri amacı acil problemler zor mu migrostan telefon almak orjinal forma nereden alınır

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