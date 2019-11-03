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    İşte iPhone 12'nin muhtemel tasarımı

    Apple'ın önümüzdeki yıl piyasaya süreceği yeni nesil iPhone'larda büyük bir tasarım değişikliğine gideceği söyleniyor. iPhone 12'nin muhtemel tasarımını gözler önüne seren görseller yayınlandı.
    2 hf.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    İşte iPhone 12'nin muhtemel tasarımı
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    PhoneArena adlı internet sitesine göre son on yılda Apple'ın telefonlarında gördüğümüz en büyük tasarım güncellemesi iPhone 12 serisi ile karşımıza çıkacak.

    Ayrıca Bkz. "Huawei P Smart 2020'nin basın görseli ortaya çıktı"

    Web sitesi çeşitli söylentiler temel alınarak hazırlanmış iPhone 12 görselleri yayınladı. Ancak akıllı telefonun final tasarımında bazı değişiklikler olması muhtemel görünüyor.

    İşte iPhone 12'nin muhtemel tasarımı
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    Keskin hatlara dönüş var

    Apple'ın 2020 yılında piyasaya süreceği yeni modellerin kenarları tekar iPhone 4 ve iPhone 5'teki gibi keskin olacak. Bildiğiniz gibi şirket iPhone 6 ve sonrasında kenarları biraz daha yumuşatmıştı.

    İşte iPhone 12'nin muhtemel tasarımı
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    Aslına bakılırsa Apple'ın yeni cihazlarında bu keskin hatlar yeniden kendini hissettirmeye başladı. Zira yeni iPad Pro ve MacBook'ta da böyle bir tasarıma geçiş söz konusu.



    https://www.phonearena.com/news/iPhone-12-could-be-the-most-dramatic-iPhone-redesign-in-years_id120106 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    deoks 2 hf. en beğenilen
    Set üstü ocak tasarımına ulaşmışlar nihayet.
    1 Yanıt Yanıtla +56
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    medjay85 2 hf.
    çizen sağını solunuda biliyo olsaymış keşke
    Yanıtla +38
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    Erasmus78 2 hf.
    Ben kafayı yiyeceğim arkadaş!

    iPhone X den beri bu çentikli tasarımı benden başka beğenen ya 3 kişi daha görmüşümdür ya da 5. Hadi 100 olsun. Geri kalanları alayı bu tasarıma giydiriyor sadece.

    Kim alıyor la bu 150 milyondan fazla iPhone'u her sene?
    De ki 50 milyonu iPhone 8, 7 vs olsun. 100 milyon tane çentikli telefonu kim alıyor arkadaş!

    Sadece Türkiye'de olan bir durum da değil bu. GSMarena, Anandtceh, PhoneArena forumları, yorumları çentiğe lanet edenlerle dolu. Orada 3-5 tane sefil var işe beğenen. :D
    Ben kafayı yiyeceğim arkadaş! iPhone X den beri bu çentikli tasarımı benden başka beğenen ya 3 kişi daha görmüşümdür ya da 5. Hadi 100 olsun. Geri kalan...
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    Yanıtla +6
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    alp0007 2 hf.
    Dört yapraklı yonca...
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    alito 2 hf.
    Bence şu telefonları arkasını komple kamera yapsınlar, onlar da kurtulsun biz de.
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    [__Zahid__] 2 hf.
    çok başarılı. fiyatı artmazsa iyi satış yapacaktır Türkiyede. psikolojik sınır 12bini geçmesin yeter.
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    1BilimAdamı 2 hf.
    Apple bu seferde tasarımın önemsiz olduğunu kanıtlamaya çalışıyor
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    DH Misafiri 2 hf.
    4 elma $700
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    Galaxy. 2 hf.
    Hiç beğenmedim

    4 kamera gereksiz bence ayrıcana
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    neglectful 2 hf.
    Fiyatı belli olmadı mı ??
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    egeahmet123 2 hf.
    Kameraları alt alta veya yan yana dizseler tasarımı daha iyi olur. Keskin hatlara geçişte iyi olur. Birde elma logosunun altında ki iPhone yazısı geri gelmeli
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    nevrans 2 hf.
    Delikli çentikli telefona asla para vermem o yüzden note 9 kullanıyorum

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