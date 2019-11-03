İşte iPhone 12'nin muhtemel tasarımı

PhoneArena adlı internet sitesine göre son on yılda Apple'ın telefonlarında gördüğümüz en büyük tasarım güncellemesi iPhone 12 serisi ile karşımıza çıkacak.
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Web sitesi çeşitli söylentiler temel alınarak hazırlanmış iPhone 12 görselleri yayınladı. Ancak akıllı telefonun final tasarımında bazı değişiklikler olması muhtemel görünüyor.
Keskin hatlara dönüş var
Apple'ın 2020 yılında piyasaya süreceği yeni modellerin kenarları tekar iPhone 4 ve iPhone 5'teki gibi keskin olacak. Bildiğiniz gibi şirket iPhone 6 ve sonrasında kenarları biraz daha yumuşatmıştı.
Aslına bakılırsa Apple'ın yeni cihazlarında bu keskin hatlar yeniden kendini hissettirmeye başladı. Zira yeni iPad Pro ve MacBook'ta da böyle bir tasarıma geçiş söz konusu.
https://www.phonearena.com/news/iPhone-12-could-be-the-most-dramatic-iPhone-redesign-in-years_id120106 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
iPhone X den beri bu çentikli tasarımı benden başka beğenen ya 3 kişi daha görmüşümdür ya da 5. Hadi 100 olsun. Geri kalanları alayı bu tasarıma giydiriyor sadece.
Kim alıyor la bu 150 milyondan fazla iPhone'u her sene?
De ki 50 milyonu iPhone 8, 7 vs olsun. 100 milyon tane çentikli telefonu kim alıyor arkadaş!
Sadece Türkiye'de olan bir durum da değil bu. GSMarena, Anandtceh, PhoneArena forumları, yorumları çentiğe lanet edenlerle dolu. Orada 3-5 tane sefil var işe beğenen. :D