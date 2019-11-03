İşte iPhone 12'nin muhtemel tasarımı

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PhoneArena adlı internet sitesine göre son on yılda Apple'ın telefonlarında gördüğümüz en büyük tasarım güncellemesi iPhone 12 serisi ile karşımıza çıkacak.

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Web sitesi çeşitli söylentiler temel alınarak hazırlanmış iPhone 12 görselleri yayınladı. Ancak akıllı telefonun final tasarımında bazı değişiklikler olması muhtemel görünüyor.

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Keskin hatlara dönüş var

Apple'ın 2020 yılında piyasaya süreceği yeni modellerin kenarları tekar iPhone 4 ve iPhone 5'teki gibi keskin olacak. Bildiğiniz gibi şirket iPhone 6 ve sonrasında kenarları biraz daha yumuşatmıştı.

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Aslına bakılırsa Apple'ın yeni cihazlarında bu keskin hatlar yeniden kendini hissettirmeye başladı. Zira yeni iPad Pro ve MacBook'ta da böyle bir tasarıma geçiş söz konusu.

https://www.phonearena.com/news/iPhone-12-could-be-the-most-dramatic-iPhone-redesign-in-years_id120106