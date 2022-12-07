Elon Musk, şimdi de Twitter ofislerine yatak odaları kuruyor

Forbes'a göre Musk, Twitter'ın kurumsal ofislerinin bazı kısımlarını "arzulu" çalışanlar için yataklara dönüştürdü. Musk'ın, işlerinde uyumaya istekli olacak kadar kendilerini işlerine adamış personele desteğini göstermek için böyle bir şeye giriştiği iddia ediliyor.
Yataklar "tutkulu" çalışanlar için
Washington Post'a göre, bir e-postada, departman sözcüsü Patrick Hannan, "Kısa süreli konaklamalar için kullanılanlar da dahil olmak üzere, konut binaları için farklı bina kodu gereksinimleri vardır. Bu kodlar, insanların alanları güvenli bir şekilde kullanmasını sağlar." Ayrıca "hiç kimse [Elon Musk bile] yasaların üstünde değildir" dedi.
Musk ise Twitter’ın bu tutumunu savunuyor. Musk attığı tweet’te San Francisco Belediye Başkanı London Breed’i etiketleyerek "öncelikleriniz nerede?" diye sordu. Musk, gönderisinde şehirdeki uyuşturucu fentanil maddesinin etkilerinden bahsederken yorgun çalışanlar için yatak sağlayan şirketlere saldırılmasını anlamsız bulduğunu belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım