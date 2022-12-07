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    Elon Musk, şimdi de Twitter ofislerine yatak odaları kuruyor

    Elon Musk'ın Twitter'ı, San Franscisco bina müfettişleri tarafından genel merkezine yatak odaları yerleştirdiği için soruşturuluyor gibi görünüyor. Twitter, bir süre önce binlerce çalışanı kovmuştu.
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    Elon Musk, Twitter ofislerine yatak odaları kuruyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, Twitter ve çalışanlar üçgeni arasındaki olumsuz haberler durulmuyor gibi görünüyor. Şirketin San Francisco'daki genel merkezine yataklar, komidinler ve rahat koltuklar koyma kararı üzerine başka bir Twitter fırtınası patlak vermiş durumda.

    Forbes'a göre Musk, Twitter'ın kurumsal ofislerinin bazı kısımlarını "arzulu" çalışanlar için yataklara dönüştürdü. Musk'ın, işlerinde uyumaya istekli olacak kadar kendilerini işlerine adamış personele desteğini göstermek için böyle bir şeye giriştiği iddia ediliyor.

    Yataklar "tutkulu" çalışanlar için

    Elon Musk, Twitter ofislerine yatak odaları kuruyor Tam Boyutta Gör
    Forbes, "duruma aşina olan kaynakların" her katta 4 ila 8 yatak odasının "hoş" göründüğünü söyledi ancak bu durum yerel yetkililer tarafından soruşturma altına alınmış gibi görünüyor. San Francisco'nun halka açık radyo istasyonu KQED'de kıdemli bir editör olan Ted Goldberg'in tweet'ine göre, San Francisco Yapı Denetim Departmanı şimdi Twitter'ın yeniden tasarımına ilişkin raporları araştırıyor. Golberg'e göre San Francisco Yapı Denetim Departmanı sözcüsü KQED'e "Binanın amaçlandığı gibi kullanıldığından emin olmamız gerekiyor" dedi.

    Washington Post'a göre, bir e-postada, departman sözcüsü Patrick Hannan, "Kısa süreli konaklamalar için kullanılanlar da dahil olmak üzere, konut binaları için farklı bina kodu gereksinimleri vardır. Bu kodlar, insanların alanları güvenli bir şekilde kullanmasını sağlar." Ayrıca "hiç kimse [Elon Musk bile] yasaların üstünde değildir" dedi.

    Musk ise Twitter’ın bu tutumunu savunuyor. Musk attığı tweet’te San Francisco Belediye Başkanı London Breed’i etiketleyerek "öncelikleriniz nerede?" diye sordu. Musk, gönderisinde şehirdeki uyuşturucu fentanil maddesinin etkilerinden bahsederken yorgun çalışanlar için yatak sağlayan şirketlere saldırılmasını anlamsız bulduğunu belirtti.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 1 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 1 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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