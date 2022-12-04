Apple, Twitter'a reklam vermeye kaldığı yerden devam ediyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Apple, Twitter'a verdiği reklamların büyük bir kısmını durdurmuştu. Ancak yakın zamanda Tim Cook ile görüşen Elon Musk, yaptığı açıklamalarda Apple'ın Twitter'a reklam vermeye kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

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Apple, Twitter'da reklam vermeye yeniden başladı

Apple, Twitter'da reklam vermeyi durdurduğunu hiçbir zaman onaylamadı veya reddetmedi. Reklamcılıktaki yavaşlamanın sebebinin Musk'ın Twitter'ı satın almasından mı yoksa geçtiğimiz ay sonundaki genel bir yeniden düzenlemeden mi kaynaklandığına dair de hiçbir belirti yoktu. Ancak Elon Musk, çarşamba günü Apple Park'ta Tim Cook ile görüştü ve sonuçlara bakılırsa toplantı iyi gitti. Toplantı sonrası açıklama yapan Elon Musk, Cook'un Apple'ın Twitter'ı App Store'dan kaldırmayı asla planlamadığını söyledi.

Yakın bir zamanda gerçekleşen Twitter Spaces etkinliği sırasında Musk, Apple'ın Twitter'daki reklamlarını bir kez daha artırdığını doğruladı. Musk yaptığı açıklamalarda, "Apple, Twitter'da reklam vermeye tamamen yeniden başladı." ifadesini kullandı. Ayrıca Apple'ın Twitter'ın en büyük reklamvereni olduğunu, bu nedenle diğer reklamverenler harcamalarını durdururken şirketin sürdürmesinin önemli bir ilişki olduğunu da söyledi.

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