Elon Musk toprak ağası olma yolunda

Tam Boyutta Gör Çılgın fikirleri ile gündemi her daim meşgul etmeyi bilen Elon Musk yeni projesiyle de çok tartışılacak. Bugüne kadar satın aldığı arsalara bir şehir kurmak isteyen ünlü iş adamı çalışanlarını burada barındıracak.

Snailbrook: Bir Texas ütopyası

Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Tesla, Boring ve SpaceX çalışanlarının yaşaması için bir mini şehir inşa ediliyor. Snailbrook kod adlı bu şehir Kolorado nehri kıyısında uzanıyor ve Elon Musk tarafından Texas ütopyası olarak tanımlanıyor.

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Elon Musk çalışanlarını bu şehre toplayarak daha hızlı bir şekilde işlerine gitmelerini ve zaman kazanmalarını amaçlıyor. İlk etapta 110 ev barındıracak olan şehre 110 ev daha eklenecek. Böylece Texas kanunlarına göre bir kasabanın en az 201 vatandaşı olması şartı sağlanmış olacak.

Elon Musk’ın da şehirden uzak bir bölgede evinin olacağı ifade ediliyor. Şehirde Montesori kreşleri, yüzme havuzları, marketler gibi şehir hayatı için ihtiyaç olan her imkân sağlanacak. Musk’ın bu mini şehri kendi yönetmek istediği de gelen bilgiler arasında. Ayrıca bir yönetici seçimi olabileceği de belirtiliyor

Geçen yıldan itibaren çalışanlara bu şehre taşınmaları konusunda çağrılar yapılmaya başlanmış. Bölgede ev kiraları 2200$ civarında olmasına rağmen Elon Musk çalışanlarından 800$ kira istiyor.

Diğer taraftan Texas eyaletinin vergiler konusunda esneklik sağlaması, düzenlemelerin nispeten daha hafif olması ve işletmelerin daha rahat hareket etmesi Musk’ın burayı seçmesinin en önemli nedenleri arasında.

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Elon Musk ütopik bir şehir kuruyor