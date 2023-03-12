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    Anlık Bildirim

    Elon Musk toprak ağası olma yolunda

    Çalışanların işlerine daha hızlı ulaşmasını isteyen Elon Musk çareyi şehir kurmakta buldu. Texas eyaletinde 200 hane barındıran bir mini şehir kuruluyor.        
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    Elon Musk Tam Boyutta Gör
    Çılgın fikirleri ile gündemi her daim meşgul etmeyi bilen Elon Musk yeni projesiyle de çok tartışılacak. Bugüne kadar satın aldığı arsalara bir şehir kurmak isteyen ünlü iş adamı çalışanlarını burada barındıracak.

    Snailbrook: Bir Texas ütopyası

    Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Tesla, Boring ve SpaceX çalışanlarının yaşaması için bir mini şehir inşa ediliyor. Snailbrook kod adlı bu şehir Kolorado nehri kıyısında uzanıyor ve Elon Musk tarafından Texas ütopyası olarak tanımlanıyor.

    Elon Musk çalışanlarını bu şehre toplayarak daha hızlı bir şekilde işlerine gitmelerini ve zaman kazanmalarını amaçlıyor. İlk etapta 110 ev barındıracak olan şehre 110 ev daha eklenecek. Böylece Texas kanunlarına göre bir kasabanın en az 201 vatandaşı olması şartı sağlanmış olacak.

    Elon Musk’ın da şehirden uzak bir bölgede evinin olacağı ifade ediliyor. Şehirde Montesori kreşleri, yüzme havuzları, marketler gibi şehir hayatı için ihtiyaç olan her imkân sağlanacak. Musk’ın bu mini şehri kendi yönetmek istediği de gelen bilgiler arasında. Ayrıca bir yönetici seçimi olabileceği de belirtiliyor

    Geçen yıldan itibaren çalışanlara bu şehre taşınmaları konusunda çağrılar yapılmaya başlanmış. Bölgede ev kiraları 2200$ civarında olmasına rağmen Elon Musk çalışanlarından 800$ kira istiyor.

    Diğer taraftan Texas eyaletinin vergiler konusunda esneklik sağlaması, düzenlemelerin nispeten daha hafif olması ve işletmelerin daha rahat hareket etmesi Musk’ın burayı seçmesinin en önemli nedenleri arasında.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 22 saat önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 1 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 1 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 2 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 3 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 4 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 5 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 5 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 5 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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