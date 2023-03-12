Elon Musk toprak ağası olma yolunda

Snailbrook: Bir Texas ütopyası
Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Tesla, Boring ve SpaceX çalışanlarının yaşaması için bir mini şehir inşa ediliyor. Snailbrook kod adlı bu şehir Kolorado nehri kıyısında uzanıyor ve Elon Musk tarafından Texas ütopyası olarak tanımlanıyor.
Elon Musk çalışanlarını bu şehre toplayarak daha hızlı bir şekilde işlerine gitmelerini ve zaman kazanmalarını amaçlıyor. İlk etapta 110 ev barındıracak olan şehre 110 ev daha eklenecek. Böylece Texas kanunlarına göre bir kasabanın en az 201 vatandaşı olması şartı sağlanmış olacak.
Elon Musk’ın da şehirden uzak bir bölgede evinin olacağı ifade ediliyor. Şehirde Montesori kreşleri, yüzme havuzları, marketler gibi şehir hayatı için ihtiyaç olan her imkân sağlanacak. Musk’ın bu mini şehri kendi yönetmek istediği de gelen bilgiler arasında. Ayrıca bir yönetici seçimi olabileceği de belirtiliyor
Geçen yıldan itibaren çalışanlara bu şehre taşınmaları konusunda çağrılar yapılmaya başlanmış. Bölgede ev kiraları 2200$ civarında olmasına rağmen Elon Musk çalışanlarından 800$ kira istiyor.
Diğer taraftan Texas eyaletinin vergiler konusunda esneklik sağlaması, düzenlemelerin nispeten daha hafif olması ve işletmelerin daha rahat hareket etmesi Musk’ın burayı seçmesinin en önemli nedenleri arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez