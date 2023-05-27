Tam Boyutta Gör OpenAI'nin ChatGPT uygulaması hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı. Sohbet robotu ilk etapta sadece Amerika'daki kullanıcılara sunulmuş olmasına ve bir tek iOS platformunda çıkış yapmasına rağmen 6 günde 500.000 indirme sayısına ulaştı.

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Yarım milyon barajını aşan ChatGPT, böylece son iki yılın en başarılı yeni uygulamalarından biri haline geldi. Microsoft'un yapay zeka destekli Bing ve Edge uygulamaları da dahil olmak üzere rakiplerinin çoğundan daha iyi performans gösterdi.

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İşte indirme rakamları

Bing, Şubat ayındaki en iyi beş günlük döneminde 340.000, Microsoft Edge ise 335.000 indirme sayısı elde etti. OpenAI'nin ChatGPT uygulaması ise 18-22 Mayıs tarihleri arasında 480.000 yüklemeye imza atarak Microsoft uygulamalarını kolaylıkla geride bıraktı.

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OpenAI'nin sohbet robotunu geçen tek uygulama, 4-8 Nisan 2023 tarihleri arasında 590.000 kez indirilen Chat with Ask AI oldu. ChatGPT'nin iOS uygulaması giderek daha fazla ülkeye açılıyor. OpenAI son olarak yapay zeka uygulamasını Amerika’nın ardından 40’tan fazla ülkede kullanıma sunduklarını duyurdu.

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ChatGPT mobil uygulaması 6 günde 500.000 kez indirildi