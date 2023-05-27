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    ChatGPT mobil uygulaması 6 günde 500.000 kez indirildi

    Tüm dünyayı kasıp kavuran ChatGPT geçtiğimiz hafta mobil platforma adım atmıştı. ChatGPT uygulaması sadece iOS platformunda olmasına rağmen 6 günde yarım milyon indirme sayısına ulaştı.
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    ChatGPT mobil uygulaması 6 günde 500.000 kez indirildi Tam Boyutta Gör
    OpenAI'nin ChatGPT uygulaması hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı. Sohbet robotu ilk etapta sadece Amerika'daki kullanıcılara sunulmuş olmasına ve bir tek iOS platformunda çıkış yapmasına rağmen 6 günde 500.000 indirme sayısına ulaştı.

    Yarım milyon barajını aşan ChatGPT, böylece son iki yılın en başarılı yeni uygulamalarından biri haline geldi. Microsoft'un yapay zeka destekli Bing ve Edge uygulamaları da dahil olmak üzere rakiplerinin çoğundan daha iyi performans gösterdi.

    ChatGPT mobil uygulaması 6 günde 500.000 kez indirildi Tam Boyutta Gör

    İşte indirme rakamları

    Bing, Şubat ayındaki en iyi beş günlük döneminde 340.000, Microsoft Edge ise 335.000 indirme sayısı elde etti. OpenAI'nin ChatGPT uygulaması ise 18-22 Mayıs tarihleri arasında 480.000 yüklemeye imza atarak Microsoft uygulamalarını kolaylıkla geride bıraktı.

    ChatGPT mobil uygulaması 6 günde 500.000 kez indirildi Tam Boyutta Gör

    OpenAI'nin sohbet robotunu geçen tek uygulama, 4-8 Nisan 2023 tarihleri arasında 590.000 kez indirilen Chat with Ask AI oldu. ChatGPT'nin iOS uygulaması giderek daha fazla ülkeye açılıyor. OpenAI son olarak yapay zeka uygulamasını Amerika’nın ardından 40’tan fazla ülkede kullanıma sunduklarını duyurdu.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

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