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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Embracer Group; Borderlands ve Godfall ile tanınan Gearbox şirketini 1.3 milyar dolara satın aldı

    Video oyun şirketlerinin en büyüklerinden biri olan Embracer Group, popüler Borderands serisinin geliştiricisi olan The Gearbox Entertainment Company'i satın aldı.
    04 Şubat 2021, 01:00 (Güncellendi, 1 hf.)
    1,2b
    1
    6
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Embracer Group; Borderlands ve Godfall ile tanınan Gearbox şirketini 1.3 milyar dolara satın aldı
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    Son birkaç aydır video oyun şirketleri oyun geliştirme stüdyolarını teker teker satın alıyor. Önce Microsoft - Bethesda, ardından da EA - Codemasters ve şimdi de Embracer Group - The Gearbox Entertainment Company.

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    Video oyun sektörünün büyük şirketlerinden biri olan ve THQ Nordic, Saber Interactive, Purple Lamp Studios ve Gunfire Games gibi stüdyoların da üst kuruluşu olan Embracer Group, Borderlands ve Godfall gibi oyunlar ile tanınan The Gearbox Entertainment Company'i satın aldı. Satın alım tam 1.3 milyar dolara yapıldı. 

    Embracer Group ayrıca Saber Interactive aracılığıyla bir başka video oyun stüdyosu Aspyr Media'yı da satın aldı. Aspyr Media'nın da şu anda Saber Interactive adı altında yeni bir oyun geliştirdiği açıklandı. Bu satın alımın sonucunda da The Gearbox Entertainment Company'e ciddi anlamda bütçe sağlanacak.

    Microsoft, Sony, EA, Amazon ve Google gibi şirketlerin de şu anda oyun stüdyosu satın almak için ciddi yatırımları olduğu biliniyor. Oyun sektörü enteresan bir noktaya ilerliyor gibi duruyor.



    https://www.dsogaming.com/news/embracer-group-merges-with-gearbox-acquires-aspyr-media/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    E evo_4 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gearbox o kadar etmiş mi yahu. İyi çakmışlar valla.
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    from softwave 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    gearbox denince aklima 15 senede motor degisikligi ile bitmeyen nuke duke forever a yardim ettikleri geliyor sonu husranda olsa
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    Fearless_tr (Cengiz ................) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ps storede %60'a varan indirimler vardi niye bu kadar ödemislerki
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    Boş yapma beni dinle 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Godfall un gelişitiricisi gearbox değil. Düzeltin haberi ve başlığı.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    Onvious (onur ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Boş yapma beni dinle
    1.3 milyara da almadilar zaten. eger sirket 10 yil icerisinde belli hedefe ulasirsa o zaman 1.3milyar olucak. sanirim 150milyon + 150milyon luk stock verdiler
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    A Ahmetoyunbros 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Boş yapma beni dinle
    Yanlış biliyorsun, Gearbox, Godfall'un geliştiricisi.
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