Embracer Group; Borderlands ve Godfall ile tanınan Gearbox şirketini 1.3 milyar dolara satın aldı

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Son birkaç aydır video oyun şirketleri oyun geliştirme stüdyolarını teker teker satın alıyor. Önce Microsoft - Bethesda, ardından da EA - Codemasters ve şimdi de Embracer Group - The Gearbox Entertainment Company.

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Video oyun sektörünün büyük şirketlerinden biri olan ve THQ Nordic, Saber Interactive, Purple Lamp Studios ve Gunfire Games gibi stüdyoların da üst kuruluşu olan Embracer Group, Borderlands ve Godfall gibi oyunlar ile tanınan The Gearbox Entertainment Company'i satın aldı. Satın alım tam 1.3 milyar dolara yapıldı.

Embracer Group ayrıca Saber Interactive aracılığıyla bir başka video oyun stüdyosu Aspyr Media'yı da satın aldı. Aspyr Media'nın da şu anda Saber Interactive adı altında yeni bir oyun geliştirdiği açıklandı. Bu satın alımın sonucunda da The Gearbox Entertainment Company'e ciddi anlamda bütçe sağlanacak.

Microsoft, Sony, EA, Amazon ve Google gibi şirketlerin de şu anda oyun stüdyosu satın almak için ciddi yatırımları olduğu biliniyor. Oyun sektörü enteresan bir noktaya ilerliyor gibi duruyor.

https://www.dsogaming.com/news/embracer-group-merges-with-gearbox-acquires-aspyr-media/

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