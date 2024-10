Yeni Tomb Raider Remastered paketi duyuruldu

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda Embracer Group; Square Enix ile bir anlaşma yaparak Tomb Raider markasının haklarını ve Crystal Dynamics, Eidos Montreal, Square Enix Montreal gibi stüdyoları satın almıştı. Firma, yeni Tomb Raider yapımı üzerinde çalışsa da geçtiğimiz aylarda Tomb Raider 1-2-3’ün Remastered versiyonlarını bir paket halinde satışa sunmuştu. Firma, bu paketi tamamlamaya karar verdi.

PlayStation Store'da "Sonbahar Tasarrufları" indirimleri başladı 22 sa. önce eklendi

Tomb Raider 4-5-6’nın Remastered versiyonu duyuruldu

Embracer altındaki stüdyolardan olan Aspyr, geçtiğimiz aylarda yayınladığı Tomb Raider Remastered paketi ile dikkatleri üzerine çekmişti. İlk üç oyunun orijinal dokusunu koruyarak kontrollerini modern hale getiren stüdyo, bu yapım ile Embracer’ın da beğenisini toplamışa benziyor.

Embracer ve Aspyr, geçtiğimiz saatlerde yeni Tomb Raider paketini duyurdu. Yine Aspyr tarafından geliştirilen yeni paket; Tomb Raider Last Revelation, Chronicles ve The Angel of Darkness’ın Remastered versiyonlarını oyuncularla buluşturacak. Yenilenmiş grafikler ve modern hale getirilmiş kontroller ile yenilenen bu yapımlar; 14 Şubat’ta Xbox Series, Xbox One, Playstation 4, Playstation 5, PC ve Nintendo Switch platformları için satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Tomb Raider 4, 5 ve 6'nın Remastered sürümü duyuruldu