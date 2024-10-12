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    Anlık Bildirim

    Yeni Tomb Raider Remastered paketi duyuruldu

    2022 yılında Tomb Raider’ın haklarını alan Embracer Group, geçtiğimiz aylarda Tomb Raider 1,2 ve 3’ün Remastered sürümlerini duyurmuştu. Firma, şimdi de diğer oyunların yenilenmiş versiyonunu duyurdu.
    Tomb Raider Remastered Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda Embracer Group; Square Enix ile bir anlaşma yaparak Tomb Raider markasının haklarını ve Crystal Dynamics, Eidos Montreal, Square Enix Montreal gibi stüdyoları satın almıştı. Firma, yeni Tomb Raider yapımı üzerinde çalışsa da geçtiğimiz aylarda Tomb Raider 1-2-3’ün Remastered versiyonlarını bir paket halinde satışa sunmuştu. Firma, bu paketi tamamlamaya karar verdi.

    Tomb Raider 4-5-6’nın Remastered versiyonu duyuruldu

    Embracer altındaki stüdyolardan olan Aspyr, geçtiğimiz aylarda yayınladığı Tomb Raider Remastered paketi ile dikkatleri üzerine çekmişti. İlk üç oyunun orijinal dokusunu koruyarak kontrollerini modern hale getiren stüdyo, bu yapım ile Embracer’ın da beğenisini toplamışa benziyor.

    Embracer ve Aspyr, geçtiğimiz saatlerde yeni Tomb Raider paketini duyurdu. Yine Aspyr tarafından geliştirilen yeni paket; Tomb Raider Last Revelation, Chronicles ve The Angel of Darkness’ın Remastered versiyonlarını oyuncularla buluşturacak. Yenilenmiş grafikler ve modern hale getirilmiş kontroller ile yenilenen bu yapımlar; 14 Şubat’ta Xbox Series, Xbox One, Playstation 4, Playstation 5, PC ve Nintendo Switch platformları için satışa sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 1 gün önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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