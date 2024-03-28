Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GTA’nın sahibi Take-Two, Gearbox Entertainment'ı satın aldı: Yeni oyunlar geliyor

    GTA’nın da sahibi olan Take-Two, Borderlands markasıyla tanınan Gearbox Entertainment'ı satın aldığını açıkladı. Ayrıca yeni bir Borderlands ve Homeworld oyununun geliştirildiği doğrulandı.
    GTA’nın sahibi Take-Two, Gearbox Entertainment'ı satın aldı Tam Boyutta Gör
    Embracer Group, Gearbox Entertainment'ı resmen elden çıkararak stüdyoyu 460 milyon dolara Take-Two Interactive'e sattı. Satış bedelinin tamamı yeni çıkarılan Take-Two hisseleri olarak ödenecek. Take-Two, satın alım kapsamında Gearbox Software, Gearbox Montreal ve Gearbox Studio Quebec'i alacak. Oyunlar açısından bakıldığında ise şirket, Borderlands ve Tiny Tina's Wonderlands serilerinin yanı sıra Risk of Rain, Brothers in Arms, Duke Nukem ve Homeworld'ün haklarını da almış olacak.

    Take-Two, Gearbox Entertainment'ı satın aldı

    Take-Two, finansal olarak kötü bir dönemden geçen Embracer’dan Gearbox Entertainment’ı 460 milyon dolara satın alırken aynı zamanda stüdyonun yeni Borderlands ve Homeworld oyunlarını geliştirdiği de doğrulandı. Bu arada Embracer, anlaşmanın resmi olarak tamamlanmasından önce adı değiştirilecek olan Gearbox Publishing San Francisco'yu elinde tutacak. Embracer ayrıca Gearbox'ın satışının şirketin net borcunu 300-330 milyon dolar azaltacağını da sözlerine ekledi.

    Yapılan açıklamaya göre elde tutulan tüm varlıklar Embracer Group'un diğer bölümlerine entegre edilecek. Satışın Haziran ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Öte yandan Gearbox, Take-Two'nun 2K bölümüne katılacak. Bu geçiş döneminde stüdyo, CEO ve kurucu Randy Pitchford tarafından yönetilmeye devam edecek. Borderlands ve Homeworld’e ek olarak adı duyurulmamış “heyecan verici” bir oyun da geliştiriliyor.

    [bkzdh;=175772]

    Gearbox ve Take-Two ise birbirlerine yabancı firmalar değil. Take-Two, 2K etiketi aracılığıyla Borderlands serisinin yayıncısı olarak bir süredir hizmet verirken yaklaşan Borderlands filminde de ortaklık içindeler. Yeni Gearbox oyunlarını ne zaman göreceğimiz belirsiz olsa da Take-Two'nun odağı şu sıralar tamamen GTA 6 üzerine yoğunlaşmış durumda. GTA 6’nın 2025’te çıkması hedefleniyor olsa da son dönemlerde oyunun 2026’ya ertelenebileceği söyleniyor.

    Kaynakça https://www.ign.com/articles/take-two-buys-gearbox-from-embracer-confirms-development-on-new-borderlands-game https://www.businesswire.com/news/home/20240327928202/en/Take-Two-Interactive-Software-Inc.-to-Acquire-The-Gearbox-Entertainment-Company-Inc.-Developer-of-Highly-Successful-Borderlands-Franchise
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 3 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 6 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    10 üzeri 10 üzeri 123 yunus polis araba arayabilir mi e devlette kayıt bulunamadi ne demek arabanın önünü hesaplama tyranny türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro
    Reeder S19 Max Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız