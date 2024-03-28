GTA’nın sahibi Take-Two, Gearbox Entertainment'ı satın aldı: Yeni oyunlar geliyor

Take-Two, Gearbox Entertainment'ı satın aldı
Take-Two, finansal olarak kötü bir dönemden geçen Embracer’dan Gearbox Entertainment’ı 460 milyon dolara satın alırken aynı zamanda stüdyonun yeni Borderlands ve Homeworld oyunlarını geliştirdiği de doğrulandı. Bu arada Embracer, anlaşmanın resmi olarak tamamlanmasından önce adı değiştirilecek olan Gearbox Publishing San Francisco'yu elinde tutacak. Embracer ayrıca Gearbox'ın satışının şirketin net borcunu 300-330 milyon dolar azaltacağını da sözlerine ekledi.
Yapılan açıklamaya göre elde tutulan tüm varlıklar Embracer Group'un diğer bölümlerine entegre edilecek. Satışın Haziran ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Öte yandan Gearbox, Take-Two'nun 2K bölümüne katılacak. Bu geçiş döneminde stüdyo, CEO ve kurucu Randy Pitchford tarafından yönetilmeye devam edecek. Borderlands ve Homeworld’e ek olarak adı duyurulmamış “heyecan verici” bir oyun da geliştiriliyor.
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Gearbox ve Take-Two ise birbirlerine yabancı firmalar değil. Take-Two, 2K etiketi aracılığıyla Borderlands serisinin yayıncısı olarak bir süredir hizmet verirken yaklaşan Borderlands filminde de ortaklık içindeler. Yeni Gearbox oyunlarını ne zaman göreceğimiz belirsiz olsa da Take-Two'nun odağı şu sıralar tamamen GTA 6 üzerine yoğunlaşmış durumda. GTA 6’nın 2025’te çıkması hedefleniyor olsa da son dönemlerde oyunun 2026’ya ertelenebileceği söyleniyor.Kaynakça https://www.ign.com/articles/take-two-buys-gearbox-from-embracer-confirms-development-on-new-borderlands-game https://www.businesswire.com/news/home/20240327928202/en/Take-Two-Interactive-Software-Inc.-to-Acquire-The-Gearbox-Entertainment-Company-Inc.-Developer-of-Highly-Successful-Borderlands-Franchise Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...