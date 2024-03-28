GTA’nın sahibi Take-Two, Gearbox Entertainment'ı satın aldı: Yeni oyunlar geliyor

Tam Boyutta Gör Embracer Group, Gearbox Entertainment'ı resmen elden çıkararak stüdyoyu 460 milyon dolara Take-Two Interactive'e sattı. Satış bedelinin tamamı yeni çıkarılan Take-Two hisseleri olarak ödenecek. Take-Two, satın alım kapsamında Gearbox Software, Gearbox Montreal ve Gearbox Studio Quebec'i alacak. Oyunlar açısından bakıldığında ise şirket, Borderlands ve Tiny Tina's Wonderlands serilerinin yanı sıra Risk of Rain, Brothers in Arms, Duke Nukem ve Homeworld'ün haklarını da almış olacak.

Take-Two, Gearbox Entertainment'ı satın aldı

Take-Two, finansal olarak kötü bir dönemden geçen Embracer’dan Gearbox Entertainment’ı 460 milyon dolara satın alırken aynı zamanda stüdyonun yeni Borderlands ve Homeworld oyunlarını geliştirdiği de doğrulandı. Bu arada Embracer, anlaşmanın resmi olarak tamamlanmasından önce adı değiştirilecek olan Gearbox Publishing San Francisco'yu elinde tutacak. Embracer ayrıca Gearbox'ın satışının şirketin net borcunu 300-330 milyon dolar azaltacağını da sözlerine ekledi.

Yapılan açıklamaya göre elde tutulan tüm varlıklar Embracer Group'un diğer bölümlerine entegre edilecek. Satışın Haziran ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Öte yandan Gearbox, Take-Two'nun 2K bölümüne katılacak. Bu geçiş döneminde stüdyo, CEO ve kurucu Randy Pitchford tarafından yönetilmeye devam edecek. Borderlands ve Homeworld’e ek olarak adı duyurulmamış “heyecan verici” bir oyun da geliştiriliyor.

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Gearbox ve Take-Two ise birbirlerine yabancı firmalar değil. Take-Two, 2K etiketi aracılığıyla Borderlands serisinin yayıncısı olarak bir süredir hizmet verirken yaklaşan Borderlands filminde de ortaklık içindeler. Yeni Gearbox oyunlarını ne zaman göreceğimiz belirsiz olsa da Take-Two'nun odağı şu sıralar tamamen GTA 6 üzerine yoğunlaşmış durumda. GTA 6’nın 2025’te çıkması hedefleniyor olsa da son dönemlerde oyunun 2026’ya ertelenebileceği söyleniyor.

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GTA’nın sahibi Take-Two, Gearbox Entertainment'ı satın aldı