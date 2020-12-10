Emily Blunt, Edge of Tomorrow 2'nin müthiş olduğunu söylüyor

İlk filmi 2014 yılında yayınlanan ve yayınlandığı anda tüm dünyada popüler olan bilim kurgu aksiyon filmi Edge of Tomorrow'un devam filmi için bir süredir çalışılıyor. Filmin başrollerinden Emily Blunt da film ile ilgili heyecanlandıran bir açıklama yaptı.İlginizi Çekebilir Monster Hunter filminin, ilkinden çok daha etkileyici olan yeni fragmanı yayınlandı
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The Hollywood Reporter'ın haberine göre filmin başrol oyuncularından Emily Blunt, Edge of Tomorrow 2'nin senaryosunu okumuş ve senaryo için tam olarak "Gerçekten ama gerçekten müthiş." yorumunda bulunmuş. Emily Blunt, senaryonun güzelliği dışında filmdeki fikri çok sevdiğini ve harika olduğunu söylemiş.
Ne yazık ki Emily Blunt da henüz filmin ne zaman çekimlere başlayacağını bilmiyor. Hem Tom Cruise'un hem de yönetmen Doug Liman'ın takvimi oldukça dolu. Mission Impossible 7'nin çekimleri şu anda devam ediyor ve ardından 8'in çekimlerine başlanacak. Ayrıca Doug Lİman ve Tom Cruise'un uzayda çekilecek olan bir film projesi de sırada bekliyor.
Kısaca filmi çok büyük ihtimalle 2023'ten önce göremeyeceğiz. Eğer ilk filmi izlemediyseniz veya tekrar izlemek isterseniz, şu anda Netflix üzerinde filmi bulabilirsiniz.
https://screenrant.com/edge-tomorrow-2-movie-script-emily-blunt-response/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aktörler elbette oynadığı filmi övecek ve övdü de. Megan Fox'a göre de dünyanın en iyi filmi Transformers'tı. Hobbit üçlemesinde Thorin'i canlandıran Richard Armitage de Hobbit'in son filmi için, "Yüzüklerin Efendisi'nden daha görkemli savaş sahneleri var." demişti. Öyle mi peki? Kesinlikle değil. Bireysel savaş var sürekli, onlar da yetersiz.
Geçenlerde de Matrix 4'te oynayan bir oyuncu yine filme mükemmel demişti. Elbette olabilir ancak kim oynadığı filme kötü diyebilir? Tabi ki de ortada oynayan kişiden bir yorum varsa, o yorum pozitiftir. Kısacası çoğu zaman böyle haberler boş oluyor, çok dikkate almamak gerek.
ilk film iyiydi.2inci içinde potansiyel yüksek ama daha çok varmış
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