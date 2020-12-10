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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Emily Blunt, Edge of Tomorrow 2'nin müthiş olduğunu söylüyor

    Doug Liman'ın yönettiği ilk filmin ardından Edge of Tomorrow'un ikinci filmi için bir süredir çalışılıyor. Filmin başrollerinden Emily Blunt ise senaryoyu okuduğunu ve çok iyi olduğunu söylüyor.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
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    Emily Blunt, Edge of Tomorrow 2'nin müthiş olduğunu söylüyor
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    İlk filmi 2014 yılında yayınlanan ve yayınlandığı anda tüm dünyada popüler olan bilim kurgu aksiyon filmi Edge of Tomorrow'un devam filmi için bir süredir çalışılıyor. Filmin başrollerinden Emily Blunt da film ile ilgili heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

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    The Hollywood Reporter'ın haberine göre filmin başrol oyuncularından Emily Blunt, Edge of Tomorrow 2'nin senaryosunu okumuş ve senaryo için tam olarak "Gerçekten ama gerçekten müthiş." yorumunda bulunmuş. Emily Blunt, senaryonun güzelliği dışında filmdeki fikri çok sevdiğini ve harika olduğunu söylemiş.

    Ne yazık ki Emily Blunt da henüz filmin ne zaman çekimlere başlayacağını bilmiyor. Hem Tom Cruise'un hem de yönetmen Doug Liman'ın takvimi oldukça dolu. Mission Impossible 7'nin çekimleri şu anda devam ediyor ve ardından 8'in çekimlerine başlanacak. Ayrıca Doug Lİman ve Tom Cruise'un uzayda çekilecek olan bir film projesi de sırada bekliyor.

    Kısaca filmi çok büyük ihtimalle 2023'ten önce göremeyeceğiz. Eğer ilk filmi izlemediyseniz veya tekrar izlemek isterseniz, şu anda Netflix üzerinde filmi bulabilirsiniz.



    https://screenrant.com/edge-tomorrow-2-movie-script-emily-blunt-response/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    joven 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İlk filmi beğenerek izlemiştim ikincisi bakalım nasıl olacak
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    kreat 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gelir üzerinden yüzdesel olarak mı ödeme alacakmış, ona göre inanalım.
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    Shainx (Bekir Sayı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Baştan söyleyeyim, film gayet iyiydi, ikincisi de yine iyi olabilir, ancak...
    Aktörler elbette oynadığı filmi övecek ve övdü de. Megan Fox'a göre de dünyanın en iyi filmi Transformers'tı. Hobbit üçlemesinde Thorin'i canlandıran Richard Armitage de Hobbit'in son filmi için, "Yüzüklerin Efendisi'nden daha görkemli savaş sahneleri var." demişti. Öyle mi peki? Kesinlikle değil. Bireysel savaş var sürekli, onlar da yetersiz.
    Geçenlerde de Matrix 4'te oynayan bir oyuncu yine filme mükemmel demişti. Elbette olabilir ancak kim oynadığı filme kötü diyebilir? Tabi ki de ortada oynayan kişiden bir yorum varsa, o yorum pozitiftir. Kısacası çoğu zaman böyle haberler boş oluyor, çok dikkate almamak gerek.
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    aycibin (Yalım Dilmen) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    filmde tom cruise'un karakteriyle evlenip çocuk yapmışlar mesela :)
    ilk film iyiydi.2inci içinde potansiyel yüksek ama daha çok varmış
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    aliceqper 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    inşallah bakalım...
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    faniseyler (halit özdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    "Edge of Tomorrow" benim en sevdiğim filmler arasında. Devam filmi mutlaka üzerine de kolayarak ilkinden daha güzel olmalı. Oyunculardan ve artık seneryodan beklentilerimiz zaten yüksek.
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    SuperVisör (mahir cam) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu film müthiş sabırsızlıkla bekliyorum
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hadi artık Emily Blunt yaşlanacak devam filmi 10 sene sonra mı çekilecek ?
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Az bile söylemiş ben başrol olsam iki fazlasını söylerim.
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    Rachsuchtig 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ilk filmini cidden cok severim her sene bir döner tekrar izlerim.
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    herşey bir rüya...bence çoktan dünya yok edilmiş ve bunlarda matrix vari bir simulasyonda olabilirler.
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    7043 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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