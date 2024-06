Empire of the Ants: Unreal Engine 5 ile inşa edilen karınca oyunu

Tam Boyutta Gör Böcekler ve diğer yaratıklarla dolu olan, fotogerçekçi grafiklerle bezenmiş bir gerçek zamanlı strateji oyununa ne dersiniz? Empire of the Ants, tam olarak bu ihtiyacı ortadan kaldırmak için geliyor. Eğer oyunun adı bir yerlerden tanıdık geliyorsa yalnız değilsiniz, zira geliştiricinin 2000 yılında çıkan aynı adlı bir oyunu bulunuyor. Yeni versiyon remake olarak tanımlanmasa da kaynak materyalin korunacağı belirtiliyor.

Karıncaların olduğu bir oyun

Tam Boyutta Gör Unreal Engine 5 ile güçlendirilen yeni Empire of the Ants, yayıncı Microids ve geliştirici Tower Five ortaklığında karşımıza çıkıyor. Kademeli zorluk seviyesine sahip bir 3D gerçek zamanlı strateji oyunu olarak tanımlanan Empire of the Ants, Fontainebleau adlı bir ormanında geçiyor. Burada 103,683e adında kolonisini korumaya çalışan bir karıncayı kontrol edeceğiz. Oyunda kaynak toplayacak, karakolları güvence altına alacak, ordularınızı güçlendirecek ve kraliçenin planları uygulanmaya çalışılacak.

Empire of the Ants aynı zamanda bir hikayeye sahip olacak ancak şimdilik bunun detayları belirsiz. Ek olarak oyunda farklı mevsimler ve gece-gündüz döngüleri de bulunacak. Yeni Empire of the Ants de yine 2000 yılındaki versiyonu gibi Fransız yazar Bernard Werber'in 1991 yılında çıkan aynı adlı romana dayanacak. Kitap, bir üçlemenin ilk kitabı konumundayken 21. yüzyılın başlarındaki Paris'te karınca toplumu ve paralel bir insan dünyasını konu alıyor; iletişim, işbirliği, çevresel etki ve sosyal hiyerarşi temalarını işliyor.

Empire of the Ants, 7 Kasım 2024'te PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S'te piyasaya sürülecek.

Empire of the Ants sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5 9400 / AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: Radeon RX 580 / NVIDIA Geforce GTX 1060

Depolama: 30 GB

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10/11 64 bit

İşlemci: Intel Core i5 9600 / AMD Ryzen 5 3699

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: Radeon RX 6800 / Nvidia Geforce RTX 3080

Depolama: 30 GB

