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    Empire of the Ants: Unreal Engine 5 ile inşa edilen karınca oyunu

    Unreal Engine 5 ile güçlendirilen yeni 'Empire of the Ants' gerçek zamanlı strateji oyunu tanıtıldı ve çok yakında geliyor. 'Empire of the Ants, PC, PS5 ve Xbox Series X/S için çıkacak.
    Empire of the Ants: Unreal Engine 5 ile inşa edilen karınca oyunu Tam Boyutta Gör
    Böcekler ve diğer yaratıklarla dolu olan, fotogerçekçi grafiklerle bezenmiş bir gerçek zamanlı strateji oyununa ne dersiniz? Empire of the Ants, tam olarak bu ihtiyacı ortadan kaldırmak için geliyor. Eğer oyunun adı bir yerlerden tanıdık geliyorsa yalnız değilsiniz, zira geliştiricinin 2000 yılında çıkan aynı adlı bir oyunu bulunuyor. Yeni versiyon remake olarak tanımlanmasa da kaynak materyalin korunacağı belirtiliyor.

    Karıncaların olduğu bir oyun

    Empire of the Ants: Unreal Engine 5 ile inşa edilen karınca oyunu Tam Boyutta Gör
    Unreal Engine 5 ile güçlendirilen yeni Empire of the Ants, yayıncı Microids ve geliştirici Tower Five ortaklığında karşımıza çıkıyor. Kademeli zorluk seviyesine sahip bir 3D gerçek zamanlı strateji oyunu olarak tanımlanan Empire of the Ants, Fontainebleau adlı bir ormanında geçiyor. Burada 103,683e adında kolonisini korumaya çalışan bir karıncayı kontrol edeceğiz. Oyunda kaynak toplayacak, karakolları güvence altına alacak, ordularınızı güçlendirecek ve kraliçenin planları uygulanmaya çalışılacak.

    Empire of the Ants aynı zamanda bir hikayeye sahip olacak ancak şimdilik bunun detayları belirsiz. Ek olarak oyunda farklı mevsimler ve gece-gündüz döngüleri de bulunacak. Yeni Empire of the Ants de yine 2000 yılındaki versiyonu gibi Fransız yazar Bernard Werber'in 1991 yılında çıkan aynı adlı romana dayanacak. Kitap, bir üçlemenin ilk kitabı konumundayken 21. yüzyılın başlarındaki Paris'te karınca toplumu ve paralel bir insan dünyasını konu alıyor; iletişim, işbirliği, çevresel etki ve sosyal hiyerarşi temalarını işliyor.

    Empire of the Ants, 7 Kasım 2024'te PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S'te piyasaya sürülecek.

    Empire of the Ants sistem gereksinimleri

    Minimum

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
    • İşlemci: Intel Core i5 9400 / AMD Ryzen 5 2600
    • Bellek: 16 GB
    • Ekran Kartı: Radeon RX 580 / NVIDIA Geforce GTX 1060
    • Depolama: 30 GB

    Önerilen

    • İşletim Sistemi: Windows 10/11 64 bit
    • İşlemci: Intel Core i5 9600 / AMD Ryzen 5 3699
    • Bellek: 16 GB
    • Ekran Kartı: Radeon RX 6800 / Nvidia Geforce RTX 3080
    • Depolama: 30 GB
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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