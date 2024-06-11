Empire of the Ants: Unreal Engine 5 ile inşa edilen karınca oyunu

Karıncaların olduğu bir oyun
Empire of the Ants aynı zamanda bir hikayeye sahip olacak ancak şimdilik bunun detayları belirsiz. Ek olarak oyunda farklı mevsimler ve gece-gündüz döngüleri de bulunacak. Yeni Empire of the Ants de yine 2000 yılındaki versiyonu gibi Fransız yazar Bernard Werber'in 1991 yılında çıkan aynı adlı romana dayanacak. Kitap, bir üçlemenin ilk kitabı konumundayken 21. yüzyılın başlarındaki Paris'te karınca toplumu ve paralel bir insan dünyasını konu alıyor; iletişim, işbirliği, çevresel etki ve sosyal hiyerarşi temalarını işliyor.
Empire of the Ants, 7 Kasım 2024'te PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S'te piyasaya sürülecek.
Empire of the Ants sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i5 9400 / AMD Ryzen 5 2600
- Bellek: 16 GB
- Ekran Kartı: Radeon RX 580 / NVIDIA Geforce GTX 1060
- Depolama: 30 GB
Önerilen
- İşletim Sistemi: Windows 10/11 64 bit
- İşlemci: Intel Core i5 9600 / AMD Ryzen 5 3699
- Bellek: 16 GB
- Ekran Kartı: Radeon RX 6800 / Nvidia Geforce RTX 3080
- Depolama: 30 GB
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.