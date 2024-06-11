Apple’ın iPhone satışları yapay zeka sayesinde canlanabilir

Yapay zeka, iPhone satışlarını artırabilir
WWDC etkinliği, yeni işletim sistemleri ve yapay zeka hakkında olmakla birlikte aynı zamanda daha fazla iPhone satmakla da ilgiliydi. Apple, ilk çeyrekte yaşadığı satış düşüklüğü, ABD’deki durağanlık ve yapay zekadaki geri kalmış durumunu önlemek için yapay zekaya başvurdu. 1 milyardan fazla müşteriden oluşan sadık kitlesini tutmak ve gelirleri büyütmek için ise bazı “uyumluluk” sınırlaması da yapıldı.
Etkinlikte Apple Intelligence’ın iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia ve visionOS 2 dahil olmak üzere işletim sistemlerinin en son sürümlerinde kullanıma sunulacağı açıklandı. Aynı zamanda Apple Intelligence için A17 Pro veya M1 serisi çipe ihtiyaç olunacak. Bu da iPhone 15 Pro ve Pro Max haricinde diğer iPhone’ların desteklenmediği anlamına geliyor. Dolayısıyla Apple, açıkla yapay zeka özelliklerini öne sürerek yeni satın alımları teşvik etmeye çalışıyor.
Beğenilsin ya da beğenilmesin, Apple'ın yapay zeka özellikleri her iPhone'a gelmeyecek ve bunları isteyenler yeni bir iPhone almak zorunda. Şirketin son yıllık raporuna göre, Apple'ın Eylül 2023'te sona eren mali yılındaki iPhone geliri, bir önceki yıl 205,5 milyar dolardan 200,6 milyar dolara geriledi. Çin’de ilk çeyrekte önemli bir düşüş yaşandı. Bu durumun Eylül 2024’te tanıtılacak iPhone 16 serisiyle tersine çevrilmesi hedefleniyor. WWDC sonrasında ise Apple'ın hisseleri yüzde 2 düştü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.