Apple’ın iPhone satışları yapay zeka sayesinde canlanabilir

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Yapay zeka, iPhone satışlarını artırabilir

WWDC etkinliği, yeni işletim sistemleri ve yapay zeka hakkında olmakla birlikte aynı zamanda daha fazla iPhone satmakla da ilgiliydi. Apple, ilk çeyrekte yaşadığı satış düşüklüğü, ABD’deki durağanlık ve yapay zekadaki geri kalmış durumunu önlemek için yapay zekaya başvurdu. 1 milyardan fazla müşteriden oluşan sadık kitlesini tutmak ve gelirleri büyütmek için ise bazı “uyumluluk” sınırlaması da yapıldı.

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Etkinlikte Apple Intelligence’ın iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia ve visionOS 2 dahil olmak üzere işletim sistemlerinin en son sürümlerinde kullanıma sunulacağı açıklandı. Aynı zamanda Apple Intelligence için A17 Pro veya M1 serisi çipe ihtiyaç olunacak. Bu da iPhone 15 Pro ve Pro Max haricinde diğer iPhone’ların desteklenmediği anlamına geliyor. Dolayısıyla Apple, açıkla yapay zeka özelliklerini öne sürerek yeni satın alımları teşvik etmeye çalışıyor.

Tam Boyutta Gör Apple’ın bu hamlesi analistleri de ikiye bölmüş durumda. Bazı analistler Apple Intelligence ile firmanın istediği canlanmayı yaratacağını söylüyor. Bazıları ise daha fazla yapay zeka almak için tüketicilerin Apple mağazalarına koşmayacağını söylüyor. Wedbush Securities analisti Dan Ives'a göre ise u büyük bir fırsat. Ives, yaklaşık 270 milyon iPhone'un dört yıldır yükseltilmediğini tahmin ediyor ve Apple Intelligence sayesinde kullanıcıların yüzde 15‘inden fazlasının iPhone 16’ya geçeceğini söylüyor. Bunda ChatGPT ile yapılan entegrasyon hamlesinin de etkisinin olacağı iddia ediliyor.

Beğenilsin ya da beğenilmesin, Apple'ın yapay zeka özellikleri her iPhone'a gelmeyecek ve bunları isteyenler yeni bir iPhone almak zorunda. Şirketin son yıllık raporuna göre, Apple'ın Eylül 2023'te sona eren mali yılındaki iPhone geliri, bir önceki yıl 205,5 milyar dolardan 200,6 milyar dolara geriledi. Çin’de ilk çeyrekte önemli bir düşüş yaşandı. Bu durumun Eylül 2024’te tanıtılacak iPhone 16 serisiyle tersine çevrilmesi hedefleniyor. WWDC sonrasında ise Apple'ın hisseleri yüzde 2 düştü.

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Apple’ın iPhone satışları yapay zeka sayesinde canlanabilir