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    Apple’ın iPhone satışları yapay zeka sayesinde canlanabilir

    Apple, düzenlediği WWDC etkinliğinde yeni işletim sistemleriyle birlikte onlarca yapay zeka özelliği de duyurdu. Birçok analist yapay zeka ile iPhone satışlarının canlanmasını bekliyor.
    Apple’ın iPhone satışları yapay zeka sayesinde canlanabilir Tam Boyutta Gör
    Apple, WWDC etkinliğinde iOS 18, macOS 15, iPadOS 18, watchOS 11 ve visionOS 2 gibi yeni işletim sistemlerini tanıttı. Teknoloji devi, işletim sistemlerinin köklerine yapay zekayı entegre edeceğini de açıkladı. Apple Intelligence adının verildiği ekosistem genelindeki yapay zeka özelliklerinin ise iPhone satışlarının canlanmasını sağlayabileceği söyleniyor.

    Yapay zeka, iPhone satışlarını artırabilir

    WWDC etkinliği, yeni işletim sistemleri ve yapay zeka hakkında olmakla birlikte aynı zamanda daha fazla iPhone satmakla da ilgiliydi. Apple, ilk çeyrekte yaşadığı satış düşüklüğü, ABD’deki durağanlık ve yapay zekadaki geri kalmış durumunu önlemek için yapay zekaya başvurdu. 1 milyardan fazla müşteriden oluşan sadık kitlesini tutmak ve gelirleri büyütmek için ise bazı “uyumluluk” sınırlaması da yapıldı.

    Etkinlikte Apple Intelligence’ın iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia ve visionOS 2 dahil olmak üzere işletim sistemlerinin en son sürümlerinde kullanıma sunulacağı açıklandı. Aynı zamanda Apple Intelligence için A17 Pro veya M1 serisi çipe ihtiyaç olunacak. Bu da iPhone 15 Pro ve Pro Max haricinde diğer iPhone’ların desteklenmediği anlamına geliyor. Dolayısıyla Apple, açıkla yapay zeka özelliklerini öne sürerek yeni satın alımları teşvik etmeye çalışıyor.

    Apple’ın iPhone satışları yapay zeka sayesinde canlanabilir Tam Boyutta Gör
    Apple’ın bu hamlesi analistleri de ikiye bölmüş durumda. Bazı analistler Apple Intelligence ile firmanın istediği canlanmayı yaratacağını söylüyor. Bazıları ise daha fazla yapay zeka almak için tüketicilerin Apple mağazalarına koşmayacağını söylüyor. Wedbush Securities analisti Dan Ives'a göre ise u büyük bir fırsat. Ives, yaklaşık 270 milyon iPhone'un dört yıldır yükseltilmediğini tahmin ediyor ve Apple Intelligence sayesinde kullanıcıların yüzde 15‘inden fazlasının iPhone 16’ya geçeceğini söylüyor. Bunda ChatGPT ile yapılan entegrasyon hamlesinin de etkisinin olacağı iddia ediliyor.

    Beğenilsin ya da beğenilmesin, Apple'ın yapay zeka özellikleri her iPhone'a gelmeyecek ve bunları isteyenler yeni bir iPhone almak zorunda. Şirketin son yıllık raporuna göre, Apple'ın Eylül 2023'te sona eren mali yılındaki iPhone geliri, bir önceki yıl 205,5 milyar dolardan 200,6 milyar dolara geriledi. Çin’de ilk çeyrekte önemli bir düşüş yaşandı. Bu durumun Eylül 2024’te tanıtılacak iPhone 16 serisiyle tersine çevrilmesi hedefleniyor. WWDC sonrasında ise Apple'ın hisseleri yüzde 2 düştü.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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