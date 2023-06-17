En çok satan iPhone 14 modeli değişti

Tam Boyutta Gör 2023’te hâlâ satan iPhone 11 bir yana dursun, Amerika’da son zamanlarda iPhone 14 modeli daha çok satmaya başladı.

iPhone 14 Pro Max geriledi

Yatırım şirketi JP Morgan, iPhone 14 serisinin önceki seriye göre daha iyi sattığını, iPhone 14 Pro Max modelinin öne çıktığını, iPhone 14 Plus’ın tutulmadığını bildirmişti. Şirketin sağladığı güncel verilere göre, kullanım yüzdelerinde ufak değişiklik oldu.

iPhone 14 Plus tutmadı

Daha önce iPhone 14 Pro Max %19, iPhone 14 %18 oranındaydı. Amerika’daki operatörler arasındaki bu durum Nisan 2023’te tersine döndü ve iPhone 14 Pro Max ikinci sıraya geriledi. iPhone 14 Pro, %16’dan %15’e geriledi. iPhone 14 Plus %7 ile çok fazla tercih edilmeyen model olarak kalmaya devam ediyor.

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