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    En çok satan iPhone 14 modeli değişti

    Yeni araştırma, son zamanlarda düz iPhone 14 modelinin daha çok sattığını ortaya çıkardı. Peki, iPhone 14 Pro ve 14 Plus ne kadar satıyor? İşte güncel iPhone kullanım yüzdesi:
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    en çok satan iphone değişti Tam Boyutta Gör
    2023’te hâlâ satan iPhone 11 bir yana dursun, Amerika’da son zamanlarda iPhone 14 modeli daha çok satmaya başladı.

    iPhone 14 Pro Max geriledi

    Yatırım şirketi JP Morgan, iPhone 14 serisinin önceki seriye göre daha iyi sattığını, iPhone 14 Pro Max modelinin öne çıktığını, iPhone 14 Plus’ın tutulmadığını bildirmişti. Şirketin sağladığı güncel verilere göre, kullanım yüzdelerinde ufak değişiklik oldu.

    iPhone 14 Plus tutmadı

    Daha önce iPhone 14 Pro Max %19, iPhone 14 %18 oranındaydı. Amerika’daki operatörler arasındaki bu durum Nisan 2023’te tersine döndü ve iPhone 14 Pro Max ikinci sıraya geriledi. iPhone 14 Pro, %16’dan %15’e geriledi. iPhone 14 Plus %7 ile çok fazla tercih edilmeyen model olarak kalmaya devam ediyor.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 3 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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