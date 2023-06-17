En çok satan iPhone 14 modeli değişti

iPhone 14 Pro Max geriledi
Yatırım şirketi JP Morgan, iPhone 14 serisinin önceki seriye göre daha iyi sattığını, iPhone 14 Pro Max modelinin öne çıktığını, iPhone 14 Plus’ın tutulmadığını bildirmişti. Şirketin sağladığı güncel verilere göre, kullanım yüzdelerinde ufak değişiklik oldu.
iPhone 14 Plus tutmadı
Daha önce iPhone 14 Pro Max %19, iPhone 14 %18 oranındaydı. Amerika’daki operatörler arasındaki bu durum Nisan 2023’te tersine döndü ve iPhone 14 Pro Max ikinci sıraya geriledi. iPhone 14 Pro, %16’dan %15’e geriledi. iPhone 14 Plus %7 ile çok fazla tercih edilmeyen model olarak kalmaya devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi