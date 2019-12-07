En ilginç nesne bulma oyunu indirmeye sunuldu

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Oyun dünyasında gizli nesne bulma yapımları her zaman kendi kitlesine sahip olmuştur. Hem masa üstü hem de mobil platformlarda bazen dedektiflik türünde bazen de farklı türlerde sürekli nesne bulma oyunu yayınlanıyor. Dream Detective ise bu kategoriye yeni bir soluk getirecek.

Dream Detective neler sunuyor?

Dream Detective yine pek çok mekânda gizlenmiş nesneleri bulmaya çalıştığınız bir oyun ancak el yapımı çizimler mekanları adeta sanat eserine çeviriyor. Yakınlaştırma yaparak gezinebildiğiniz çok büyük mekanlar süreyi oldukça uzatıyor.

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Dream Land adındaki şehirde geçen oyunda pek çok farklı mahallede Detective Allie olarak gizlenmiş nesneleri bulmaya çalışıyorsunuz. Bölüm geçtikçe yeni mekanlar açılıyor ve puanlarınızla farklı görünümler alabiliyorsunuz. Ayrıca süresiz nesne bulduğunuz modlar da var.

Oyunu farklı yapan diğer bir unsur etkinlikler oluyor. Dünyanın farklı yerlerinden oyuncularla en hızlı nesne bulma yarışması yapıyorsunuz. Saatlik etkinlikler olduğu gibi haftalık etkinlikler de oluyor. Oyun boyunca 100 binden fazla metin ve etkileşim olduğu ifade ediliyor.

Dream Detective:

Dream Detective DianDian Interactive Games Ücretsiz 193.6 MB

Dream Detective Century Game Bulmaca Ücretsiz 116M