En iyi iPhone ile tanışın: iPhone 12 Pro Max

Apple’ın bu akşam gerçekleştirdiği Hi, Speed etkinliğinde; bugüne kadar en iyi ve en büyük iPhone olarak kabul edilen iPhone 12 Pro Max modeli resmiyet kazandı. iPhone 12 Pro Max modeli iPad mini ve iPhone serisi arasındaki çizgiyi bulanıklaştırıyor.
iPhone 12 Pro Max özellikleri ve fiyatı
iPhone 12 Pro Max modelinde 6.7 inçlik Super Retina XDR OLED bir ekran görüyoruz. Ekranda HDR ve Dolby Vision desteği mevcut. Ekran 3.5 milyon piksele kadar çıkıyor ve iPhone tarihinde bir ilk.
Bir miktar daha küçülen çentiği ile daha büyük bir görüş alanı sunan telefon ayrıca ekran kenarlarını da bir miktar incelttiği için kasanın büyümesini engellemiş. Paslanmaz çelikten imal çerçeve ve cam kombinasyonu iPhone 4 ve 5 dönemlerini hatırlatıyor.
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Kasa IP68 ile su altında 6 metreye kadar dayanabiliyor. Nano seramik kristallerden oluşan Seramik Kaplama pazardaki en güçlü ekran korumasını sunuyor ve 4 kata kadar düşmelere dayanıklı.
MagSafe manyetik tutturma alanı ise yeni bir ekosistemi iPhone 12 Pro modeline açıyor. MagSafe uyumlu kablosuz şarj aparatları 15W seviyesine kadar enerji aktarımı sunabilecekler.
Yonga seti ve 5G
Yeni iPad Air modelinde gördüğümüz Apple A14 Bionic yonga seti iPhone 12 serisinde performans çıtasını daha da yukarı çıkarıyor. iPhone 12 Pro Max bu sayede yüzde 50 daha iyi performans sergilerken 16 çekirdekli nöral motor ise yapay zeka işlemlerinde yüzde 80 performans artışı sağlıyor. Diğer taraftan U1 yongası Ultra Wide Band yani kısa mesafede geniş bant veri aktarımına olanak tanıyor. Bunu AirTags aksesuarlarında daha iyi göreceğiz.İlginizi Çekebilir iPhone 12 serisindeki RAM miktarları belli oldu
İlk kez 5G desteği çok yüksek hızlarda mobil iletişim imkanı sağlayacak. Firma en fazla 5G bandı destekleyen telefonun iPhone 12 serisi olduğunu belirtiyor. iPhone 12 Pro Max teorik olarak 4Gbps veri aktarım hızlarına çıkabiliyor.
Kamera
Kamera tarafında geniş açı sunan 12MP çözünürlüğünde gelişmiş 1/1.9 inç bir ana sensör görüyoruz. 7 elemanlı plastik lens sensörün yeteneklerini arttırmış. Ana sensör f/1.6 diyafram aralığı sunuyor ve 1.7 mikron piksel ile düşük ışık koşullarında yüzde 87 daha iyi bir performansa sahip. Yanında ultra geniş 12MP çözünürlüğünde yardımcı sensör ve 5x yakınlaştırma yapabilen telefoto sensör yer alıyor.
LIDAR sensörü ise derinlik ölçümü ile zengin gerçeklik desteğinin yanında gece çekimlerinde 6 kata kadar hızlı otomatik odaklama yapabiliyor. Yeni Apple ProRAW teknolojisi ile ilk kez 10-bit Dolby Vision kayıt yapabilmesi de diğer bir ekstrası.
Kamera paketinde Sensor-Shift OIS adında yeni bir teknoloji yer alıyor. Bu yeni OIS teknolojisi dengelemeyi ağır lensler yerine sensöre uygulamış. Böylece hem düşük hem de yüksek hareketliliklerde sabitleme yapılabiliyor.
Kamera paketi 4K çözünürlükte 120fps ve 240fps yavaş çekim yapabiliyor. Gelişmiş gece modu ve gürültü azaltma modları yanında yine 3 sensörden aynı anda kayıt yapabilme özelliği de mevcut.
Deep Fusion özelliği A14 Bionic yonga setindeki nöral öğrenme motoru üzerinden sağlanıyor. Arka kameralar henüz deklanşöre dokunduğunuz ancak tam basmadığınız milisaniyelik süre içerisinde 4 adet kısa ve 4 adet de ikincil fotoğraf çekiyor. Deklanşöre bastığınızda ise 1 uzun pozlama yapıyor.
Toplamda 9 fotoğraf 1 saniye içerisinde nöral motor tarafından analiz ediliyor ve tüm pikseller taranarak en iyisi seçiliyor. Çok detaylı ve kumlanması en az olan 24 milyon piksellik fotoğraflar ortaya çıkıyor. Smart HDR 3 teknolojisi ise kompleks fotoğraflarda dahi gerçeğe en yakın renkler üretebiliyor.
iPhone 12 Pro Max fiyatı ve çıkış tarihi
iPhone 12 Pro Max modeli 128GB-256GB-512GB depolama kapasitesi seçenekleri sunacak. Başlangıç fiyatı 1099$ iken 13 Kasım itibariyle ön siparişler, 20 Kasım itibariyle sevkiyatlar başlayacak.
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
sonsuzlukisareti.com/...
Ekran tazeleme hızı teknolojisi yeterice iyileştiğinde Apple zaten en güzel haliyle yüksek tazeleme hızlı ekranları kullanacaktır ; batarya/performans oranını düşünerek elbette.
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