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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    En iyi iPhone ile tanışın: iPhone 12 Pro Max

    iPhone 12 Pro Max modelinde 6.7 inçlik OLED ekran, daha küçük çentik, Apple A14 Bionic yonga seti, 5x yakınlaştırma, LIDAR sensör, 5G bağlantısı gibi özellikler yer alıyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 6 gün)
    10,3b
    1
    62
    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    En iyi iPhone ile tanışın: iPhone 12 Pro Max
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    Apple’ın bu akşam gerçekleştirdiği Hi, Speed etkinliğinde; bugüne kadar en iyi ve en büyük iPhone olarak kabul edilen iPhone 12 Pro Max modeli resmiyet kazandı. iPhone 12 Pro Max modeli iPad mini ve iPhone serisi arasındaki çizgiyi bulanıklaştırıyor.

    iPhone 12 Pro Max özellikleri ve fiyatı

    iPhone 12 Pro Max modelinde 6.7 inçlik Super Retina XDR OLED bir ekran görüyoruz. Ekranda HDR ve Dolby Vision desteği mevcut. Ekran 3.5 milyon piksele kadar çıkıyor ve iPhone tarihinde bir ilk.

    Bir miktar daha küçülen çentiği ile daha büyük bir görüş alanı sunan telefon ayrıca ekran kenarlarını da bir miktar incelttiği için kasanın büyümesini engellemiş. Paslanmaz çelikten imal çerçeve ve cam kombinasyonu iPhone 4 ve 5 dönemlerini hatırlatıyor.

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    Kasa IP68 ile su altında 6 metreye kadar dayanabiliyor. Nano seramik kristallerden oluşan Seramik Kaplama pazardaki en güçlü ekran korumasını sunuyor ve 4 kata kadar düşmelere dayanıklı.

    MagSafe manyetik tutturma alanı ise yeni bir ekosistemi iPhone 12 Pro modeline açıyor. MagSafe uyumlu kablosuz şarj aparatları 15W seviyesine kadar enerji aktarımı sunabilecekler.

    En iyi iPhone ile tanışın: iPhone 12 Pro Max
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    Yonga seti ve 5G

    Yeni iPad Air modelinde gördüğümüz Apple A14 Bionic yonga seti iPhone 12 serisinde performans çıtasını daha da yukarı çıkarıyor. iPhone 12 Pro Max bu sayede yüzde 50 daha iyi performans sergilerken 16 çekirdekli nöral motor ise yapay zeka işlemlerinde yüzde 80 performans artışı sağlıyor. Diğer taraftan U1 yongası Ultra Wide Band yani kısa mesafede geniş bant veri aktarımına olanak tanıyor. Bunu AirTags aksesuarlarında daha iyi göreceğiz.

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    İlk kez 5G desteği çok yüksek hızlarda mobil iletişim imkanı sağlayacak. Firma en fazla 5G bandı destekleyen telefonun iPhone 12 serisi olduğunu belirtiyor. iPhone 12 Pro Max teorik olarak 4Gbps veri aktarım hızlarına çıkabiliyor.

    En iyi iPhone ile tanışın: iPhone 12 Pro Max
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    Kamera

    Kamera tarafında geniş açı sunan 12MP çözünürlüğünde gelişmiş 1/1.9 inç bir ana sensör görüyoruz. 7 elemanlı plastik lens sensörün yeteneklerini arttırmış. Ana sensör f/1.6 diyafram aralığı sunuyor ve 1.7 mikron piksel ile düşük ışık koşullarında yüzde 87 daha iyi bir performansa sahip. Yanında ultra geniş 12MP çözünürlüğünde yardımcı sensör ve 5x yakınlaştırma yapabilen telefoto sensör yer alıyor.

    LIDAR sensörü ise derinlik ölçümü ile zengin gerçeklik desteğinin yanında gece çekimlerinde 6 kata kadar hızlı otomatik odaklama yapabiliyor. Yeni Apple ProRAW teknolojisi ile ilk kez 10-bit Dolby Vision kayıt yapabilmesi de diğer bir ekstrası.

    Kamera paketinde Sensor-Shift OIS adında yeni bir teknoloji yer alıyor. Bu yeni OIS teknolojisi dengelemeyi ağır lensler yerine sensöre uygulamış. Böylece hem düşük hem de yüksek hareketliliklerde sabitleme yapılabiliyor.

    Kamera paketi 4K çözünürlükte 120fps ve 240fps yavaş çekim yapabiliyor. Gelişmiş gece modu ve gürültü azaltma modları yanında yine 3 sensörden aynı anda kayıt yapabilme özelliği de mevcut.

    Deep Fusion özelliği A14 Bionic yonga setindeki nöral öğrenme motoru üzerinden sağlanıyor. Arka kameralar henüz deklanşöre dokunduğunuz ancak tam basmadığınız milisaniyelik süre içerisinde 4 adet kısa ve 4 adet de ikincil fotoğraf çekiyor. Deklanşöre bastığınızda ise 1 uzun pozlama yapıyor.

    Toplamda 9 fotoğraf 1 saniye içerisinde nöral motor tarafından analiz ediliyor ve tüm pikseller taranarak en iyisi seçiliyor. Çok detaylı ve kumlanması en az olan 24 milyon piksellik fotoğraflar ortaya çıkıyor. Smart HDR 3 teknolojisi ise kompleks fotoğraflarda dahi gerçeğe en yakın renkler üretebiliyor.

    iPhone 12 Pro Max fiyatı ve çıkış tarihi

    iPhone 12 Pro Max modeli 128GB-256GB-512GB depolama kapasitesi seçenekleri sunacak. Başlangıç fiyatı 1099$ iken 13 Kasım itibariyle ön siparişler, 20 Kasım itibariyle sevkiyatlar başlayacak. 

     



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    53 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    edwinnarc (Timo edwinnarc) 1 hf. en beğenilen
    10 bit 4K HDR video mu? teknolojiyi yönlendirmeyi bırak eline aldı ve onunla küçük bir cocuk gibi oynuyor. Kimse masal anlatmasın. Veya ulaşamadığı icin ağlamasın.
    10 bit 4K HDR video mu? teknolojiyi yönlendirmeyi bırak eline aldı ve onunla küçük bir cocuk gibi oynuyor. Kimse masal anlatmasın. Veya ulaşamadığı icin ağlamas...
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    1 Yanıt Yanıtla +32
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    BurcuHale 1 hf. Elma
    2012 yılında çıkan iphone 5 kasasına dönmenin nesi muazzam?
    3 Yanıt Yanıtla +21
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    scanh (Şafak Can Hınıslı) 1 hf.
    Apple yine yaptı yapacağını
    2 Yanıt Yanıtla +15
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    Yorumlar (35) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    mesci_663 (ibrahim halil mes) 1 hf.
    Tanışın ama şarj cihazı yokmuş ona da para verip ayrıca tanışmanız gerekiyormuş
    Yanıtla
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    oly1786 (caner nebi) 1 hf.
    seneye daha iyisini tanıtacaklar , bilginiz olsun
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    4TCL (Sedat ) 1 hf.
    4K da 120 240 fps denmiş ama en yuksek 60 fps olması lazim.
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    ayzen0180 (abdullah yanarateş) 1 hf. (düzenlendi)
    iPhone 12 Pro max daha detaylı ve tek bakışta teknik özelliklere ulaşmak için burayada bakabilirsiniz.
    sonsuzlukisareti.com/...
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    redoano (Rıdvan Çoban) 1 hf.
    bi baktım şöyle, demeden edemeyeceğim: neredeyse çöp. sırf 5G ve ekran için "neredeyse", ki 5G de zaten yeni tepe telefonların hepsinde var, ekran da daha çok tercih meselesi
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    Tulû 1 hf.
    Bazı arkadaşlar , Apple 'ın cep telefonu yerine televizyon ürettiklerini düşünüp " Aaaa 120Hz neden gelmedi?" diye yaygara yapıyorlar . Arkadaşlar, bu bir telefon , televizyon değil !
    Ekran tazeleme hızı teknolojisi yeterice iyileştiğinde Apple zaten en güzel haliyle yüksek tazeleme hızlı ekranları kullanacaktır ; batarya/performans oranını düşünerek elbette.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Huawei yi bir araştır istersen.
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    hollowman_ (N. b.) 1 hf.
    Hala kocaman bir çentik var. Kaç nesildir iyileştiremediler.
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    DH Misafiri 1 hf.
    10 bit 4k hdr video , muhteşem bir ekran , muhteşem bir kamera paketi ve üstüne sana ne vaad ediyorsa hepsini en iyi optimizasyon ile verirken kimse gelipte 120 hz ekran nerde demesin.Kaç insan kullandıki 120 hz ekran.Ufak tefek şeylere takılıp kalmayın size ne sunuluyorsa onu araştırın okuyun.
    Yanıtla +3
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    DH Misafiri 1 hf.
    On siparis ve sevkiyat tarihiyle ilgili bilgilendirmenis yanlis lutfen duzeltin!!!
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    Apple, iphone 12 pro ve
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