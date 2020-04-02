En son iOS güncellemesi, eski iPhone ve iPad'lerde Facetime problemi yaratıyor

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iPhone ve iPad cihazlarına yapılan en son güncelleme, FaceTime görüntülü sohbet sistemininde önemli bir problem yaratmış görünüyor. Kullanıcı şikayetlerine göre iOS 13.4 güncellemesinden sonra eski cihazlarla bağlantı sağlanamıyor.

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Apple sorunu çözmeye çalışıyor

Kullanıcılardan gelen bir dizi rapora göre, iOS 13.4 sürümüne güncellenen iPhone ve iPad'ler, eski Apple cihazlara Facetime üzerinden bağlanamıyor. Bu hatanın ise çok eski olarak nitelendirebileceğimiz ve yıllar önce piyasaya sürülen iPad modelleri ve iOS 9'da çalışan cihazlarda görüldüğü belirtilmiş. Bu cihazlara iPad 2, üçüncü nesil iPad, iPhone 4S, birinci nesil iPad mini ve beşinci nesil iPod touch da dahil.

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Sorunu yaşayan kullanıcılardan biriyle konuşan bir Apple temsilcisi, şirketin bu konuyla ilgili birçok rapor aldığını ve sorunu olabildiğince çabuk bir şekilde çözmeye çalıştıklarını belirtti. Koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok insanın kendini karantinaya aldığı şu günlerde, iOS cihazlardaki Facetime uyuglamasının önemi de artmış durumda. Apple'ın yakın bir süreçte sorunla ilgili bir güncelleme yayınlaması bekleniyor.

https://www.ubergizmo.com/2020/04/ios-update-kill-facetime-older-iphones-ipads/

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