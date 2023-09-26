YouTube'un en ucuz reklamsız planı "Premium Lite" sonlandırılıyor

Tam Boyutta Gör YouTube Premium Lite, Yalnızca reklamsız video izlemek isteyenlerin tercih ettiği daha uygun fiyatlı YouTube Premium Lite planı kaldırılıyor. YouTube Müzik, indirme, arka planda çalma gibi özellikleri içermeyen ucuz reklamsız abonelik modeli, 25 Ekim 2023’ten sonra artık kullanılamayacak.

YouTube reklam engelleme nasıl yapılır? 11 ay önce eklendi

YouTube Premium Lite, kullanıma sunulduğu birkaç Avrupa ülkesinde (Belçika, Finlandiya, Hollanda, Norveç, İsveç, Danimarka, Lüksemburg) kapatılıyor. YouTube’ın açıklamasına göre, kullanıcılar, içerik üreticileri ve partnerlerden gelen geri bildirimler ışığında Premium Lite’ın farklı sürümleri sunulacak.

YouTube Premium fiyatı ne kadar?

YouTube Premium fiyatı aylık 29.99 TL, yıllık 299.99 TL. YouTube Premium aile aboneliği ücreti aylık 59.99 TL. YouTube Premium ücreti öğrenciler için aylık 19.49 TL.

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En ucuz reklamsız plan YouTube Premium Lite sonlandırıyor