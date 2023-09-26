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    YouTube'un en ucuz reklamsız planı "Premium Lite" sonlandırılıyor

    YouTube'un reklamsız en uygun fiyatlı planı Premium Lite, kapatılıyor. Şirket, Premium Lite aboneliğin farklı sürümleri üzerine çalıştıklarını belirterek Ekim ayında kapatılacağının duyurusunu yaptı.
    youtube premium lite kapatılıyor Tam Boyutta Gör
    YouTube Premium Lite, Yalnızca reklamsız video izlemek isteyenlerin tercih ettiği daha uygun fiyatlı YouTube Premium Lite planı kaldırılıyor. YouTube Müzik, indirme, arka planda çalma gibi özellikleri içermeyen ucuz reklamsız abonelik modeli, 25 Ekim 2023’ten sonra artık kullanılamayacak.

    YouTube Premium Lite, kullanıma sunulduğu birkaç Avrupa ülkesinde (Belçika, Finlandiya, Hollanda, Norveç, İsveç, Danimarka, Lüksemburg) kapatılıyor. YouTube’ın açıklamasına göre, kullanıcılar, içerik üreticileri ve partnerlerden gelen geri bildirimler ışığında Premium Lite’ın farklı sürümleri sunulacak.

    YouTube Premium fiyatı ne kadar?

    YouTube Premium fiyatı aylık 29.99 TL, yıllık 299.99 TL. YouTube Premium aile aboneliği ücreti aylık 59.99 TL. YouTube Premium ücreti öğrenciler için aylık 19.49 TL.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 4 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 4 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 5 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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