YouTube'un en ucuz reklamsız planı "Premium Lite" sonlandırılıyor

YouTube Premium Lite, kullanıma sunulduğu birkaç Avrupa ülkesinde (Belçika, Finlandiya, Hollanda, Norveç, İsveç, Danimarka, Lüksemburg) kapatılıyor. YouTube’ın açıklamasına göre, kullanıcılar, içerik üreticileri ve partnerlerden gelen geri bildirimler ışığında Premium Lite’ın farklı sürümleri sunulacak.
YouTube Premium fiyatı ne kadar?
YouTube Premium fiyatı aylık 29.99 TL, yıllık 299.99 TL. YouTube Premium aile aboneliği ücreti aylık 59.99 TL. YouTube Premium ücreti öğrenciler için aylık 19.49 TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.