En ucuz Tesla, tartışmalı Cybertruck’a benzeyebilir

Ucuz Tesla'nın tasarımı üzebilir
Model 2 iddialarından sonra ise Tesla robotaksi gündeme geldi. Planlara göre Tesla’nın robotaksisi aynasız, pedalsız ve direksiyonsuz yapısıyla tümüyle insan ihtiyacını ortadan kaldıracak. Musk’ın biyografi yazarı Isaacson'a göre Robotaksi, Tesla'yı on trilyon dolarlık bir şirket haline getiren ürün olacak ve insanlar bunu yüz yıl sonra bile konuşacak. Elbette bu en basit şekilde oldukça iddialı bir ifade.
Öte yandan kompakt bir elektrikli otomobilin tasarım çizimleri bu yılın başlarında Tesla'nın kurumsal bir videosunda kısaca gösterilmiş ve birçok kişi bunların Tesla'nın 25.000 dolarlık elektrikli otomobil planlarının bir parçası olabileceğini düşünmüştü. Bununla birlikte Tesla’nın ucuz otomobili veya robotaksi aracını ne zaman tanıtacağı veya tanıtsa bile ne zaman piyasaya süreceği tamamen belirsiz (Bkz: Cybertruck ve Roadster 2).Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.