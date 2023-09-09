En ucuz Tesla, tartışmalı Cybertruck’a benzeyebilir

Tam Boyutta Gör Tesla'nın, şirketin yeni nesil mühendislik platformu üzerine inşa edilmiş 25.000 dolarlık bir elektrikli otomobil üretmeye hazırlandığı bir süredir biliniyor. Gelen son haberlere göre ise Elon Musk'ın biyografi yazarı Walter Isaacson, 25.000 dolarlık elektrikli otomobilin yanı sıra yolcuları taşıyabilecek otonom robotaksi üretme planını detaylandırdı.

Ucuz Tesla'nın tasarımı üzebilir

Tam Boyutta Gör 25.000 dolarlık otomobilin, Tesla'nın 2019'da ilk kez ortaya çıkardığı köşeli kamyonet olan ve uzun süredir ertelenen Cybertruck gibi fütüristik bir tasarıma sahip olduğu bildiriliyor. Cybertruck'ın bu yıl üretime gireceği ve önümüzdeki yıl ise hacimli üretimle birlikte sürücülerine teslim edileceği belirtiliyor. Öte yandan 25.000 dolarlık Tesla otomobili haberlerini ilk defa duymuyoruz, hatta 2018’den beri bu plan Musk tarafından dile getiriliyor. Daha önceleri bu aracın “Model 2” olabileceği de gündeme gelmişti.

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Model 2 iddialarından sonra ise Tesla robotaksi gündeme geldi. Planlara göre Tesla’nın robotaksisi aynasız, pedalsız ve direksiyonsuz yapısıyla tümüyle insan ihtiyacını ortadan kaldıracak. Musk’ın biyografi yazarı Isaacson'a göre Robotaksi, Tesla'yı on trilyon dolarlık bir şirket haline getiren ürün olacak ve insanlar bunu yüz yıl sonra bile konuşacak. Elbette bu en basit şekilde oldukça iddialı bir ifade.

Tam Boyutta Gör Tesla’nın mühendislerinin de hem 25.000 dolarlık elektrikli otomobil hem de robotaksi üzerinde çalıştığı aktarılıyor. Belirtilenlere göre mühendisler her iki aracı da bu yılın başlarında Musk’a sunmuş ve CEO’da fikri beğenmiş. Hatta bu toplantılarda “Cybertruck” tarzı yaklaşım ifadeleri geçiyor.

Öte yandan kompakt bir elektrikli otomobilin tasarım çizimleri bu yılın başlarında Tesla'nın kurumsal bir videosunda kısaca gösterilmiş ve birçok kişi bunların Tesla'nın 25.000 dolarlık elektrikli otomobil planlarının bir parçası olabileceğini düşünmüştü. Bununla birlikte Tesla’nın ucuz otomobili veya robotaksi aracını ne zaman tanıtacağı veya tanıtsa bile ne zaman piyasaya süreceği tamamen belirsiz (Bkz: Cybertruck ve Roadster 2).

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