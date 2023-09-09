Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    En ucuz Tesla, tartışmalı Cybertruck’a benzeyebilir

    Önümüzdeki yıl Tesla’nın ucuz bir araç duyurması bekleniyor. Elde edilen son bilgilere göre ise bu modelin tasarımı tartışmalı Cybertruck ile aynı çizgide olabilir.
    En ucuz Tesla, tartışmalı Cybertruck’a benzeyebilir Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın, şirketin yeni nesil mühendislik platformu üzerine inşa edilmiş 25.000 dolarlık bir elektrikli otomobil üretmeye hazırlandığı bir süredir biliniyor. Gelen son haberlere göre ise Elon Musk'ın biyografi yazarı Walter Isaacson, 25.000 dolarlık elektrikli otomobilin yanı sıra yolcuları taşıyabilecek otonom robotaksi üretme planını detaylandırdı.

    Ucuz Tesla'nın tasarımı üzebilir

    En ucuz Tesla, tartışmalı Cybertruck’a benzeyebilir Tam Boyutta Gör
    25.000 dolarlık otomobilin, Tesla'nın 2019'da ilk kez ortaya çıkardığı köşeli kamyonet olan ve uzun süredir ertelenen Cybertruck gibi fütüristik bir tasarıma sahip olduğu bildiriliyor. Cybertruck'ın bu yıl üretime gireceği ve önümüzdeki yıl ise hacimli üretimle birlikte sürücülerine teslim edileceği belirtiliyor. Öte yandan 25.000 dolarlık Tesla otomobili haberlerini ilk defa duymuyoruz, hatta 2018’den beri bu plan Musk tarafından dile getiriliyor. Daha önceleri bu aracın “Model 2” olabileceği de gündeme gelmişti.

    Model 2 iddialarından sonra ise Tesla robotaksi gündeme geldi. Planlara göre Tesla’nın robotaksisi aynasız, pedalsız ve direksiyonsuz yapısıyla tümüyle insan ihtiyacını ortadan kaldıracak. Musk’ın biyografi yazarı Isaacson'a göre Robotaksi, Tesla'yı on trilyon dolarlık bir şirket haline getiren ürün olacak ve insanlar bunu yüz yıl sonra bile konuşacak. Elbette bu en basit şekilde oldukça iddialı bir ifade.

    En ucuz Tesla, tartışmalı Cybertruck’a benzeyebilir Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın mühendislerinin de hem 25.000 dolarlık elektrikli otomobil hem de robotaksi üzerinde çalıştığı aktarılıyor. Belirtilenlere göre mühendisler her iki aracı da bu yılın başlarında Musk’a sunmuş ve CEO’da fikri beğenmiş. Hatta bu toplantılarda “Cybertruck” tarzı yaklaşım ifadeleri geçiyor.

    Öte yandan kompakt bir elektrikli otomobilin tasarım çizimleri bu yılın başlarında Tesla'nın kurumsal bir videosunda kısaca gösterilmiş ve birçok kişi bunların Tesla'nın 25.000 dolarlık elektrikli otomobil planlarının bir parçası olabileceğini düşünmüştü. Bununla birlikte Tesla’nın ucuz otomobili veya robotaksi aracını ne zaman tanıtacağı veya tanıtsa bile ne zaman piyasaya süreceği tamamen belirsiz (Bkz: Cybertruck ve Roadster 2).

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    rszx247 3 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    street dreams türkçe altyazı izle turkcell 5g final fantasy 7 türkçe yama bildirim sesi gelmiyor low frost ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    POCO C40
    POCO C40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız