Grok 3 bir süreliğine ücretsiz

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Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın en güçlü üretken yapay zekâ olarak tanıttığı Grok 3 sohbet robotu ilk etapta Premium abonelerin erişimine açılmıştı ancak Musk, bir süreliğine test sürecini herkesin deneyimleyebileceğini açıkladı.

Grok 3 ücretsiz

xAI firmasının sunucular eriyene kadar açık tutacağını belirttiği Grok 3 test süreci, yeni modelin en basit versiyonunu barındırıyor. Premium abonelerin ileride en gelişmiş versiyonlara erişim sağlayacağı belirtiliyor.

Musk’ın yapay zeka şirketi Grok 3’ü tanıttı: İşte detaylar 2 gün önce eklendi

Grok 3’ün selefi Grok 2’ye kıyasla on kat daha fazla hesaplama gücü ile eğitildiği ve 200 bin GPU çalıştırıldığı belirtiliyor. Ayrıca, Grok 3’ün eğitim veritabanı mahkeme dosyaları gibi genişletilmiş veri kümelerini içeriyor.

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En yetenekli Grok ücretsiz kullanıma açıldı