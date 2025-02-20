Grok 3 bir süreliğine ücretsiz

Grok 3 ücretsiz
xAI firmasının sunucular eriyene kadar açık tutacağını belirttiği Grok 3 test süreci, yeni modelin en basit versiyonunu barındırıyor. Premium abonelerin ileride en gelişmiş versiyonlara erişim sağlayacağı belirtiliyor.
Grok 3’ün selefi Grok 2’ye kıyasla on kat daha fazla hesaplama gücü ile eğitildiği ve 200 bin GPU çalıştırıldığı belirtiliyor. Ayrıca, Grok 3’ün eğitim veritabanı mahkeme dosyaları gibi genişletilmiş veri kümelerini içeriyor.
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