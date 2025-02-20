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    Grok 3 bir süreliğine ücretsiz

    Büyük yatırımlarla hayata geçirdiği Grok üretken yapay zekâ robotunu en gelişmiş haline ulaştıran Elon Musk, bir süreliğine Grok 3 temel versiyonu herkesin kullanımına açıyor.
    Grok 3 Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın en güçlü üretken yapay zekâ olarak tanıttığı Grok 3 sohbet robotu ilk etapta Premium abonelerin erişimine açılmıştı ancak Musk, bir süreliğine test sürecini herkesin deneyimleyebileceğini açıkladı. 

    Grok 3 ücretsiz

    xAI firmasının sunucular eriyene kadar açık tutacağını belirttiği Grok 3 test süreci, yeni modelin en basit versiyonunu barındırıyor. Premium abonelerin ileride en gelişmiş versiyonlara erişim sağlayacağı belirtiliyor. 

    Grok 3’ün selefi Grok 2’ye kıyasla on kat daha fazla hesaplama gücü ile eğitildiği ve 200 bin GPU çalıştırıldığı belirtiliyor. Ayrıca, Grok 3’ün eğitim veritabanı mahkeme dosyaları gibi genişletilmiş veri kümelerini içeriyor.

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