EPDK, Tesla'ya şarj istasyonu lisansı verdi

Tam Boyutta Gör Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elon Musk’ın elektrikli otomobil şirketi Tesla’ya şarj ağı işletmeci lisansı verdi. Tesla, Türkiye’deki elektrikli otomobillere şarj hizmeti sunabilecek. Tesla’nın şarj istasyonlarını sadece Tesla otomobiller değil, tüm elektrikli araçlar kullanabilecek.

EPDK: "Türkiye'de toplam 3 bin 728 şarj istasyonu var"

EPDK’nin açıklamasına göre Tesla’ya lisans vermesiyle birlikte Türkiye’de şarj ağı işletmeci lisansı alan şirket sayısı 119’a yükseldi. Türkiye’de bugün itibarıyla ticari olarak şarj hizmeti veren toplam 3 bin 728 adet şarj noktası bulunuyor. Bunlardan 646’sı hızlı şarj (DC), 3 bin 82’si ise yavaş şarj (AC) hizmeti sunuyor.

Tesla, ilave vergi nedeniyle Türkiye kararını gözden geçiriyor 4 gün önce eklendi

12 farklı noktaya Tesla Supercharger istasyonu kurulacak

Tesla’nın Türkiye’de hangi bölgeye şarj istasyonu kuracağı daha önce açıklanmıştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Bursa, Balıkesir, Aydın, Antalya ve Konya’ya Tesla Supercharger şarj istasyonları kurulacak. 250 kW gücündeki yüksek hızlı şarj istasyonlarında 15 dakikalık şarj ile 515 kilometrelik menzil elde edilebilecek.

Tam Boyutta Gör

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.