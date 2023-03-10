EPDK, Tesla'ya şarj istasyonu lisansı verdi

- EPDK: "Türkiye'de toplam 3 bin 728 şarj istasyonu var"
- 12 farklı noktaya Tesla Supercharger istasyonu kurulacak
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EPDK: "Türkiye'de toplam 3 bin 728 şarj istasyonu var"
EPDK’nin açıklamasına göre Tesla’ya lisans vermesiyle birlikte Türkiye’de şarj ağı işletmeci lisansı alan şirket sayısı 119’a yükseldi. Türkiye’de bugün itibarıyla ticari olarak şarj hizmeti veren toplam 3 bin 728 adet şarj noktası bulunuyor. Bunlardan 646’sı hızlı şarj (DC), 3 bin 82’si ise yavaş şarj (AC) hizmeti sunuyor.
12 farklı noktaya Tesla Supercharger istasyonu kurulacak
Tesla’nın Türkiye’de hangi bölgeye şarj istasyonu kuracağı daha önce açıklanmıştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Bursa, Balıkesir, Aydın, Antalya ve Konya’ya Tesla Supercharger şarj istasyonları kurulacak. 250 kW gücündeki yüksek hızlı şarj istasyonlarında 15 dakikalık şarj ile 515 kilometrelik menzil elde edilebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez