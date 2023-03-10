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    Anlık Bildirim

    EPDK, Tesla'ya şarj istasyonu lisansı verdi

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Tesla'nın şarj istasyonu lisansı talebini onayladı. Tesla, Türkiye'de Supercharger şarj istasyonlarıyla hizmet verebilecek.    
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    EPDK, Tesla'ya şarj istasyonu lisansı verdi Tam Boyutta Gör
    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elon Musk’ın elektrikli otomobil şirketi Tesla’ya şarj ağı işletmeci lisansı verdi. Tesla, Türkiye’deki elektrikli otomobillere şarj hizmeti sunabilecek. Tesla’nın şarj istasyonlarını sadece Tesla otomobiller değil, tüm elektrikli araçlar kullanabilecek.

    EPDK: "Türkiye'de toplam 3 bin 728 şarj istasyonu var"

    EPDK’nin açıklamasına göre Tesla’ya lisans vermesiyle birlikte Türkiye’de şarj ağı işletmeci lisansı alan şirket sayısı 119’a yükseldi. Türkiye’de bugün itibarıyla ticari olarak şarj hizmeti veren toplam 3 bin 728 adet şarj noktası bulunuyor. Bunlardan 646’sı hızlı şarj (DC), 3 bin 82’si ise yavaş şarj (AC) hizmeti sunuyor.

    12 farklı noktaya Tesla Supercharger istasyonu kurulacak

    Tesla’nın Türkiye’de hangi bölgeye şarj istasyonu kuracağı daha önce açıklanmıştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Bursa, Balıkesir, Aydın, Antalya ve Konya’ya Tesla Supercharger şarj istasyonları kurulacak. 250 kW gücündeki yüksek hızlı şarj istasyonlarında 15 dakikalık şarj ile 515 kilometrelik menzil elde edilebilecek.

    EPDK, Tesla'ya şarj istasyonu lisansı verdi Tam Boyutta Gör

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 22 saat önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 2 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 2 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 3 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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