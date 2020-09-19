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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus 8T'nin tanıtım tarihi belli oldu!

    Piyasaya sürmeye hazırlanılan OnePlus 8T'nin teknik özellikleri sızdırılmıştı. Şimdi ise yaklaşmakta olan telefonun tanıtım tarihi, güvenilir kaynaklar tarafından açıklandı.
    55 dk.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    OnePlus 8T'nin tanıtım tarihi belli oldu!
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    OnePlus 8'in güncellenmiş bir versiyonu olmaya hazırlanan OnePlus 8T hakkındaki söylentiler gün geçtikçe artıyor. Telefonun teknik detaylarına ait sızıntılar daha önceden yayınlanmıştı. Şimdi ise yaklaşmakta olan akıllı telefon OnePlus 8T'nin tanıtılacağı tarih sızdırıldı.

    Güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre OnePlus 8T, 14 Ekim tarihinde yapılacak çevrim içi bir etkinlikle tanıtılacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Ekim ayında tanıtılması beklenen OnePlus 8T, 120Hz yenileme hızına sahip ekranla gelecek

    OnePlus 8T'nin beklenilen teknik özellikleri

    OnePlus 8T, 120Hz yenileme hızına sahip 6.55 inç FHD+  AMOLED ekrana sahip olacak.

    Telefonun, 8/12GB RAM ve 128/256GB depolama seçenekleri ile eşleştirilmiş Snapdragon 865'ten güç alacağı düşünülüyor. Başka söylentilere göre telefonun, Snapdragon 865 Plus yonga setine sahip olacağını belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Realme Narzo 20 Pro'nun teknik detayları sızdırıldı: Dörtlü arka kamera, 90Hz ekran, 65W hızlı şarj"

    OnePlus 8T'nin, dörtlü arka kamera kurulumuyla gelmesi bekleniyor. Arka kamera kurulumunda, 48MP birincil sensör, 16MP ultra geniş açılı lens, 5MP makro sensör ve 2MP portre lensi yer alacak. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğe sahip olacak.

    Telefon, 65W hızlı şarj desteği ile birlikte 4.500 mAh bataryaya sahip olacak. OnePlus 8T, Android 11 tabanlı OxygenOS 11'i çalıştıracak.



    https://www.gsmarena.com/oneplus_8t_tipped_to_launch_on_october_14-news-45368.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    torabi 46 dk.
    Önden arkadan sağdan soldan neresinden baksam samsung görüyorum
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